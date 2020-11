Clement: "Match tegen Kortrijk is even belangrijk als duel in Dortmund"

13:31 vooraf, 13 uur 31. Club Brugge knoopte na een 1 op 6 weer aan met de zege net voor de interlandbreak. KV Kortrijk sleepte een spectaculair punt uit de brand in een 5-5-gelijkspel tegen Beerschot. Wie gaat met de volle buit lopen in Brugge? "We hebben alles te winnen", zei coach Yves Vanderhaeghe. "We pakten wat te weinig punten uit onze laatste wedstrijden, maar we spelen zeker niet slecht." . Club Brugge knoopte na een 1 op 6 weer aan met de zege net voor de interlandbreak. KV Kortrijk sleepte een spectaculair punt uit de brand in een 5-5-gelijkspel tegen Beerschot. Wie gaat met de volle buit lopen in Brugge? "We hebben alles te winnen", zei coach Yves Vanderhaeghe. "We pakten wat te weinig punten uit onze laatste wedstrijden, maar we spelen zeker niet slecht."

13:23 vooraf, 13 uur 23. Elke wedstrijd is even belangrijk. Het duel tegen Kortrijk is even belangrijk als de match in Dortmund. Philippe Clement. Elke wedstrijd is even belangrijk. Het duel tegen Kortrijk is even belangrijk als de match in Dortmund. Philippe Clement

13:22 vooraf, 13 uur 22. Clement zoekt defensieve oplossingen. Met de positieve coronatest van Sobol en de blessures van Mitrovic en Ricca moet Philippe Clement op zoek naar een oplossing in zijn achterhoede. De 19-jarige Maxim De Cuyper krijgt misschien een kans. "We zullen creatief moeten zien en het samen moeten oplossen", zegt Clement. "Zowel in de competitie als in de Champions League. Maar we zullen niemand sparen voor de CL-campagne." .

21-11-2020 21-11-2020.

13:36 vooraf, 13 uur 36. Hertest Makarenko is ook positief, Kortrijk-middenvelder mist duel . Jevgen Makarenko heeft ook bij een hertest positief getest op het coronavirus. De Oekraïner gaat 7 dagen in quarantaine, hij mist de competitiematch van zaterdag op bezoek bij Club Brugge. Maandag testte Makarenko positief op COVID-19 in het labo van de UEFA, twee dagen na de met 3-1 verloren wedstrijd van Oekraïne tegen Duitsland in de Nations League. In die partij mocht Makarenko 21 minuten opdraven. Intussen leverden verschillende Oekraïense internationals een positieve coronatest af, onder hen ook Eduard Sobol (Club Brugge). .



