Twijfels achter naam van Jaremtsjoek voor Charleroi-AA Gent

vooraf, 15 uur 41. Coronatwijfels bij Jaremtsjoek. Het is nog niet duidelijk of de bezoekers over Jaremtsjoek kunnen beschikken. De spits werkte de voorbije weken interlands af met Oekraïne, dat geplaagd werd door een pak coronabesmettingen. Liefst 6 spelers en 1 staflid testten vorige week positief, waarop de Nations League-match tegen Zwitserland door de UEFA afgelast werd. De hele Oekraïense selectie moest immers in quarantaine. Onder meer Sobol (Club) en Makarenko (Kortrijk) testten positief en ontbraken gisteren in hun onderlinge duel. Jaremtsjoek testte negatief voor de Pro League, maar het is nog niet zeker of hij meedoet. Hij zou symptomen hebben. .