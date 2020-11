LIVE: Komt Charleroi mee aan de leiding met zege tegen Gent?

19:04 Nu moet Charleroi wel komen. rust, 19 uur 04. Nu moet Charleroi wel komen. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

45+2' eerste helft, minuut 47. Rust. Na een belabberde eerste helft gaat Gent rusten met een kleine voorsprong. Kansen waren bijzonder schaars en Gent had een blunder van Charleroi nodig voor de 0-1 van Bukari. . Rust Na een belabberde eerste helft gaat Gent rusten met een kleine voorsprong. Kansen waren bijzonder schaars en Gent had een blunder van Charleroi nodig voor de 0-1 van Bukari.

45+1' eerste helft eerste helft, minuut 46 match afgelopen

45' eerste helft, minuut 45. Bukari met de 0-1! En dan gebeurt het natuurlijk toch! Charleroi gaat achterin vreselijk de mist in en Bukari pakt het geschenk van Dessoleil dankbaar uit. Een héél goedkoop doelpunt. . Bukari met de 0-1! En dan gebeurt het natuurlijk toch! Charleroi gaat achterin vreselijk de mist in en Bukari pakt het geschenk van Dessoleil dankbaar uit. Een héél goedkoop doelpunt.

45' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 45 door Osman Bukari van KAA Gent. 0, 1. goal Charleroi KAA Gent rust 0 1

44' eerste helft, minuut 44. Het zou een wonder zijn als in deze eerste helft nog een goal valt. . Het zou een wonder zijn als in deze eerste helft nog een goal valt.

42' eerste helft, minuut 42. Charleroi kan met een mannetje meer counteren. Dat spelen ze doorgaans beter uit. Rezaei wordt niet goed aangespeeld en geeft dan zelf een foute voorzet. . Charleroi kan met een mannetje meer counteren. Dat spelen ze doorgaans beter uit. Rezaei wordt niet goed aangespeeld en geeft dan zelf een foute voorzet.

38' eerste helft, minuut 38. Berahino schiet van ver in de armen van Bolat. Veel stelt het niet voor, maar we zijn met weinig tevreden. . Berahino schiet van ver in de armen van Bolat. Veel stelt het niet voor, maar we zijn met weinig tevreden.

38' eerste helft, minuut 38. Bijna Dessoleil. Dessoleil kopt met zijn kale knikker nipt voorlangs. Bolat was kansloos, want naar de verkeerde kant vertrokken. . Bijna Dessoleil Dessoleil kopt met zijn kale knikker nipt voorlangs. Bolat was kansloos, want naar de verkeerde kant vertrokken.

37' Gele kaart voor Kaveh Rezaei van Charleroi tijdens eerste helft, minuut 37 Kaveh Rezaei Charleroi

36' eerste helft, minuut 36. De kwaliteit van de soep is nog altijd niet denderend. Het is zoeken zoeken zoeken. Tom Boudeweel. De kwaliteit van de soep is nog altijd niet denderend. Het is zoeken zoeken zoeken. Tom Boudeweel

35' eerste helft, minuut 35. Rezaei loopt buitenspel, maar dat is geen geldige reden om zijn enkels te bewerken. Ngadeu krijgt terecht geel voor zijn aanslag. . Rezaei loopt buitenspel, maar dat is geen geldige reden om zijn enkels te bewerken. Ngadeu krijgt terecht geel voor zijn aanslag.

35' Gele kaart voor Michael Ngadeu-Ngadjui van KAA Gent tijdens eerste helft, minuut 35 Michael Ngadeu-Ngadjui KAA Gent

33' eerste helft, minuut 33. Is dit aandringen van Gent? Nu zeilt een schot van Mohammadi een eindje over. . Is dit aandringen van Gent? Nu zeilt een schot van Mohammadi een eindje over.

31' eerste helft, minuut 31. Eindelijk een schot! Flauw uitverdedigen bij Charleroi levert zowaar een kans op. Kums maakt gebruik van de tijd die hij krijgt, maar Penneteau duikt goed naar de hoek om zijn schot te klemmen. . Eindelijk een schot! Flauw uitverdedigen bij Charleroi levert zowaar een kans op. Kums maakt gebruik van de tijd die hij krijgt, maar Penneteau duikt goed naar de hoek om zijn schot te klemmen.

29' eerste helft, minuut 29. Dan is er eens wat volk mee opgeschoven naar de zestien, is de voorzet van Dorsch te hard. . Dan is er eens wat volk mee opgeschoven naar de zestien, is de voorzet van Dorsch te hard.

26' eerste helft, minuut 26. Een belabberde kruisbal van Botaka legt een gat open voor Charleroi. Dorsch moet een overtreding maken om de deur te sluiten. . Een belabberde kruisbal van Botaka legt een gat open voor Charleroi. Dorsch moet een overtreding maken om de deur te sluiten.

23' eerste helft, minuut 23. Het spelniveau van beide ploegen verbetert maar niet. Tom Boudeweel. Het spelniveau van beide ploegen verbetert maar niet. Tom Boudeweel

21' eerste helft, minuut 21. Bij Gent weten ze dat Gholizadeh een spilfiguur is bij Charleroi. Ze omsingelen de frêle Iraniër voortdurend. . Bij Gent weten ze dat Gholizadeh een spilfiguur is bij Charleroi. Ze omsingelen de frêle Iraniër voortdurend.

19' eerste helft, minuut 19. Een beetje vreemd ook dat Penneteau in het lichtgroen mag spelen. Zijn uitrusting is amper te onderscheiden van het Gentse fluogeel. . Een beetje vreemd ook dat Penneteau in het lichtgroen mag spelen. Zijn uitrusting is amper te onderscheiden van het Gentse fluogeel.

18' eerste helft, minuut 18. Weinig opwinding. Je kan dit een tactisch steekspel noemen, maar erg boeiend is het allemaal niet. Het voetbal is bovendien van bedenkelijke kwaliteit. Het is hopen op beterschap. . Weinig opwinding Je kan dit een tactisch steekspel noemen, maar erg boeiend is het allemaal niet. Het voetbal is bovendien van bedenkelijke kwaliteit. Het is hopen op beterschap.

16' eerste helft, minuut 16. Ook een vrije schop helpt Charleroi niet aan een doelkans. Bolat bokst de voorzet van Morioka ver weg. . Ook een vrije schop helpt Charleroi niet aan een doelkans. Bolat bokst de voorzet van Morioka ver weg.

13' eerste helft, minuut 13. Charleroi speelt nogal slordig. Gent pakt het van zijn kant erg voorzichtig aan en trekt met niet te veel volk ten aanval. . Charleroi speelt nogal slordig. Gent pakt het van zijn kant erg voorzichtig aan en trekt met niet te veel volk ten aanval.

9' eerste helft, minuut 9. Fantasietje van Bezoes. Odjidja wil een een-twee opzetten met Bezoes, maar die heeft een ander plan. Het hakje van de Oekraïner vliegt echter over de achterlijn. Een gemiste kans. . Fantasietje van Bezoes Odjidja wil een een-twee opzetten met Bezoes, maar die heeft een ander plan. Het hakje van de Oekraïner vliegt echter over de achterlijn. Een gemiste kans.

6' eerste helft, minuut 6. Ik geef het voordeel aan Gent. Zij zijn toch vaker op de helft van Charleroi te vinden. Tom Boudeweel. Ik geef het voordeel aan Gent. Zij zijn toch vaker op de helft van Charleroi te vinden. Tom Boudeweel

4' eerste helft, minuut 4. Het pijnpunt van Gent ligt al bloot. Bukari en Bezoes hebben niemand om een voorzet naar te trappen. . Het pijnpunt van Gent ligt al bloot. Bukari en Bezoes hebben niemand om een voorzet naar te trappen.

3' eerste helft, minuut 3. Charleroi kiest voor de aanval. Gholizadeh geeft een priemende pass tussendoor naar Rezaei, die te ver moet uitwijken en dus niet tot een schot komt. . Charleroi kiest voor de aanval. Gholizadeh geeft een priemende pass tussendoor naar Rezaei, die te ver moet uitwijken en dus niet tot een schot komt.

1' eerste helft, minuut 1. Aftrap! Charleroi is op zoek naar de leidersplaats, Gent vooral naar regelmaat. Hijst Charleroi zich opnieuw naast Club Brugge, of gaan de punten mee op de Gentse bus? . Aftrap! Charleroi is op zoek naar de leidersplaats, Gent vooral naar regelmaat. Hijst Charleroi zich opnieuw naast Club Brugge, of gaan de punten mee op de Gentse bus?

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

18:07 vooraf, 18 uur 07. Charleroi sputterde de laatste weken een beetje. De prestaties bleven aanvaardbaar, maar de puntenoogst was mager met 5 op 15. Gent pakte dan weer 7 op 15 en kon pas voor het eerst dit seizoen twee wedstrijden na elkaar de nederlaag vermijden. Toch lijkt het voordeel bij Charleroi te liggen. . Charleroi sputterde de laatste weken een beetje. De prestaties bleven aanvaardbaar, maar de puntenoogst was mager met 5 op 15. Gent pakte dan weer 7 op 15 en kon pas voor het eerst dit seizoen twee wedstrijden na elkaar de nederlaag vermijden. Toch lijkt het voordeel bij Charleroi te liggen.

18:02 vooraf, 18 uur 02. We mogen ons niet blind staren op het klassement en moeten heel aandachtig zijn. Charleroi-coach Karim Belhocine. We mogen ons niet blind staren op het klassement en moeten heel aandachtig zijn. Charleroi-coach Karim Belhocine

17:57 vooraf, 17 uur 57. We hebben moeten sleutelen. We gaan uit van onze eigen kracht, maar houden rekening met de sterktes van Charleroi. Gent-coach Wim De Decker. We hebben moeten sleutelen. We gaan uit van onze eigen kracht, maar houden rekening met de sterktes van Charleroi. Gent-coach Wim De Decker

17:51 Mijlpaal voor Morioka. Ryota Morioka speelt zijn honderdste wedstrijd in de Belgische hoogste klasse (Play-off I en Play-off II meegerekend). De Japanner kan zijn jubileum extra glans geven, want zijn doelpuntenteller staat voorlopig op 24. Komt nummer 25 er vanavond? . vooraf, 17 uur 51. Mijlpaal voor Morioka Ryota Morioka speelt zijn honderdste wedstrijd in de Belgische hoogste klasse (Play-off I en Play-off II meegerekend). De Japanner kan zijn jubileum extra glans geven, want zijn doelpuntenteller staat voorlopig op 24. Komt nummer 25 er vanavond?

17:40 vooraf, 17 uur 40. Geschiedenis. Gent won slechts één van zijn laatste tien matchen op Mambourg. Vorig seizoen eindigde het in het stadion van Charleroi op 1-1 (competitie) en 1-0 (beker). De goals van Charleroi kwamen telkens van Massimo Bruno, die door een ernstige blessure momenteel lang buiten strijd is. Gent-Charleroi was in maart de laatste wedstrijd vooraleer corona roet in het eten kwam gooien. Charleroi duwde Gent met een klinkende 1-4 in de Ghelamco Arena in een put. De landskampioen van 2015 is er nog steeds niet uit kunnen klauteren. . Geschiedenis Gent won slechts één van zijn laatste tien matchen op Mambourg. Vorig seizoen eindigde het in het stadion van Charleroi op 1-1 (competitie) en 1-0 (beker). De goals van Charleroi kwamen telkens van Massimo Bruno, die door een ernstige blessure momenteel lang buiten strijd is. Gent-Charleroi was in maart de laatste wedstrijd vooraleer corona roet in het eten kwam gooien. Charleroi duwde Gent met een klinkende 1-4 in de Ghelamco Arena in een put. De landskampioen van 2015 is er nog steeds niet uit kunnen klauteren.

17:26 vooraf, 17 uur 26. Opstellingen. Bij Charleroi hoeft coach Belhocine niet lang na te denken over zijn opstelling. Hij behoudt tien man in vergelijking met de 3-3 in Mechelen van voor de interlandbreak. Enkel Nicholson is er niet bij, dus staat Berahino naast Rezaei vooraan. Gent-coach De Decker schuift meer met zijn pionnen. Achterin keert Ngadeu terug en komt Nurio aan de aftrap tegen zijn voormalige werkgever. Jaremtsjoek blijft aan de kant en dus wordt Bukari de diepste man. Hij krijgt steun van Bezoes. Ook Botaka komt in de basiself. . Opstellingen Bij Charleroi hoeft coach Belhocine niet lang na te denken over zijn opstelling. Hij behoudt tien man in vergelijking met de 3-3 in Mechelen van voor de interlandbreak. Enkel Nicholson is er niet bij, dus staat Berahino naast Rezaei vooraan. Gent-coach De Decker schuift meer met zijn pionnen. Achterin keert Ngadeu terug en komt Nurio aan de aftrap tegen zijn voormalige werkgever. Jaremtsjoek blijft aan de kant en dus wordt Bukari de diepste man. Hij krijgt steun van Bezoes. Ook Botaka komt in de basiself.

15:41 vooraf, 15 uur 41. Coronatwijfels bij Jaremtsjoek. Het is nog niet duidelijk of de bezoekers over Jaremtsjoek kunnen beschikken. De spits werkte de voorbije weken interlands af met Oekraïne, dat geplaagd werd door een pak coronabesmettingen. Liefst 6 spelers en 1 staflid testten vorige week positief, waarop de Nations League-match tegen Zwitserland door de UEFA afgelast werd. De hele Oekraïense selectie moest immers in quarantaine. Onder meer Sobol (Club) en Makarenko (Kortrijk) testten positief en ontbraken gisteren in hun onderlinge duel. Jaremtsjoek testte negatief voor de Pro League, maar het is nog niet zeker of hij meedoet. Hij zou symptomen hebben. . Coronatwijfels bij Jaremtsjoek Het is nog niet duidelijk of de bezoekers over Jaremtsjoek kunnen beschikken. De spits werkte de voorbije weken interlands af met Oekraïne, dat geplaagd werd door een pak coronabesmettingen. Liefst 6 spelers en 1 staflid testten vorige week positief, waarop de Nations League-match tegen Zwitserland door de UEFA afgelast werd. De hele Oekraïense selectie moest immers in quarantaine.

15:40 vooraf, 15 uur 40. Charleroi-AA Gent is topper op papier. Charleroi en AA Gent is normaal een topper in het Belgische voetbal van de laatste jaren. Charleroi staat nu 3e, AA Gent pas 12e. Het verschil is 10 punten. Charleroi won 7 keer, AA Gent verloor 7 keer. . Charleroi-AA Gent is topper op papier Charleroi en AA Gent is normaal een topper in het Belgische voetbal van de laatste jaren. Charleroi staat nu 3e, AA Gent pas 12e. Het verschil is 10 punten. Charleroi won 7 keer, AA Gent verloor 7 keer.

15:39 - Vooraf Vooraf, 15 uur 39

Opstelling Charleroi. Nicolas Penneteau, Jules Van Cleemput, Steeven Willems, Dorian Dessoleil, Joris Kayembe, Mamadou Fall, Marco Ilaimaharitra, Ryota Morioka, Ali Gholizadeh, Saido Berahino, Kaveh Rezaei Opstelling Charleroi Kaveh Rezaei, Saido Berahino, Ali Gholizadeh, Ryota Morioka, Marco Ilaimaharitra, Mamadou Fall, Joris Kayembe, Dorian Dessoleil, Steeven Willems, Jules Van Cleemput, Nicolas Penneteau

Opstelling KAA Gent. Sinan Bolat, Andreas Hanche-Olsen, Michael Ngadeu-Ngadjui, Núrio, Jordan Botaka, Niklas Dorsch, Vadis Odjidja Ofoe, Sven Kums, Milad Mohammadi, Roman Bezoes, Osman Bukari Opstelling KAA Gent Osman Bukari, Roman Bezoes, Milad Mohammadi, Sven Kums, Vadis Odjidja Ofoe, Niklas Dorsch, Jordan Botaka, Núrio, Michael Ngadeu-Ngadjui, Andreas Hanche-Olsen, Sinan Bolat