Gent schuift dankzij vroeg Sinterklaas-cadeautje de top 10 binnen

Aanvoerder Vadis Odjidja boekte met Gent een belangrijke zege. "Dit doet heel veel deugd, want we weten dat dit een moeilijke verplaatsing is. Uiteindelijk hebben we een heel goede wedstrijd gespeeld, al kwam er op het einde wel wat druk."

"Het wedstrijdplan klopte volledig", vond Odjidja. "Charleroi kwam nooit in zijn spel. Het was de bedoeling om het middenveld vast te zetten. Ook achterin stond het goed. Chapeau aan heel de ploeg eigenlijk."

Gent toonde ook veel mentaliteit. "Daar hebben we de laatste weken hard op gehamerd. Het was ook vandaag aanwezig. Dat hebben we ook nodig om resultaten te boeken", besloot de middenvelder.