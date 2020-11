LIVE: Beerschot leidt comfortabel tegen tandeloos Anderlecht

76' tweede helft, minuut 76. Anderlecht probeert het wel. Delcroix komt een neuslengte te laat om een hoekschop in doel te koppen. Een kans kun je dit echter niet noemen. . Anderlecht probeert het wel Delcroix komt een neuslengte te laat om een hoekschop in doel te koppen. Een kans kun je dit echter niet noemen.

75' tweede helft, minuut 75. Een knal van Vlap zwaait een dikke meter naast de paal. . Een knal van Vlap zwaait een dikke meter naast de paal.

74' tweede helft, minuut 74. Er komt geen schot in de zaak voor Anderlecht, dat slechts bij tussenpozen wat kan dreigen. Beerschot hoeft zich hoegenaamd geen zorgen te maken. . Er komt geen schot in de zaak voor Anderlecht, dat slechts bij tussenpozen wat kan dreigen. Beerschot hoeft zich hoegenaamd geen zorgen te maken.

69' Gele kaart voor Tarik Tissoudali van Beerschot tijdens tweede helft, minuut 69 Tarik Tissoudali Beerschot

69' tweede helft, minuut 69. Tissoudali krijgt geel voor een trekfout op Mukairu. . Tissoudali krijgt geel voor een trekfout op Mukairu.

69' tweede helft, minuut 69. Vervanging bij Anderlecht, Francis Amuzu erin, Peter Zulj eruit wissel Peter Zulj Francis Amuzu

68' Geweldige redding van Vanhamel! Tau krijgt zeeën van ruimte om zijn voorzet te plaatsen. Hij vindt het hoofd van Nmecha, die van dichtbij kan knikken. De kopbal is niet stevig genoeg, maar dat doet niks af van Vanhamels reflex! . tweede helft, minuut 68. Geweldige redding van Vanhamel! Tau krijgt zeeën van ruimte om zijn voorzet te plaatsen. Hij vindt het hoofd van Nmecha, die van dichtbij kan knikken. De kopbal is niet stevig genoeg, maar dat doet niks af van Vanhamels reflex!

67' tweede helft, minuut 67. Van den Buijs steekt zijn kop tussen een schot van Tau. . Van den Buijs steekt zijn kop tussen een schot van Tau.

65' tweede helft, minuut 65. Beerschot heeft gewoon beter gevoetbald dan Anderlecht. De voorsprong staat er terecht. Peter Vandenbempt. Beerschot heeft gewoon beter gevoetbald dan Anderlecht. De voorsprong staat er terecht. Peter Vandenbempt

63' tweede helft, minuut 63. Anderlecht probeert wel te reageren, maar kan Beerschot niet verrassen. Kansen hebben de bezoekers sinds de 2-0 niet gecreëerd. . Anderlecht probeert wel te reageren, maar kan Beerschot niet verrassen. Kansen hebben de bezoekers sinds de 2-0 niet gecreëerd.

60' Gele kaart voor Peter Zulj van Anderlecht tijdens tweede helft, minuut 60 Peter Zulj Anderlecht

60' tweede helft, minuut 60. De frustratie wordt Zulj eventjes te veel. Hij legt Halaimia tegen de grasmat en loopt tegen een gele kaart aan. . De frustratie wordt Zulj eventjes te veel. Hij legt Halaimia tegen de grasmat en loopt tegen een gele kaart aan.

57' tweede helft, minuut 57. Kansje voor Tissoudali. Tarik Tissoudali verdient zijn eigen goaltje, maar werkt weer niet strak genoeg af. . Kansje voor Tissoudali Tarik Tissoudali verdient zijn eigen goaltje, maar werkt weer niet strak genoeg af.

56' tweede helft, minuut 56. Even lijkt het alsof Boucaut ook Anderlecht een strafschop krijgt, maar het wordt een doeltrap. Een overtreding op Sambi was het zeker niet, maar wel een hoekschop voor Anderlecht. . Even lijkt het alsof Boucaut ook Anderlecht een strafschop krijgt, maar het wordt een doeltrap. Een overtreding op Sambi was het zeker niet, maar wel een hoekschop voor Anderlecht.

54' tweede helft, minuut 54. Tissoudali is vandaag, meer dan Holzhauser, de grote man bij Beerschot. De Nederlandse Marokkaan maakt indruk met zijn dribbels en overzicht en lag aan de basis van beide goals. . Tissoudali is vandaag, meer dan Holzhauser, de grote man bij Beerschot. De Nederlandse Marokkaan maakt indruk met zijn dribbels en overzicht en lag aan de basis van beide goals.

51' tweede helft, minuut 51. Geluk voor Holzhauser! Wellenreuther haalt de strafschop van Holzhauser eruit, maar vloekt wanneer de Oostenrijkse stylist de rebound toch in doel werkt. Holzhauser heeft zijn tiende goal beet, Beerschot zit op rozen! . Geluk voor Holzhauser! Wellenreuther haalt de strafschop van Holzhauser eruit, maar vloekt wanneer de Oostenrijkse stylist de rebound toch in doel werkt. Holzhauser heeft zijn tiende goal beet, Beerschot zit op rozen!

50' Doelpunt tijdens tweede helft, minuut 50 door Raphael Holzhauser van Beerschot. 2, 0. goal Beerschot Anderlecht 78' 2 0

49' tweede helft, minuut 49. Strafschop voor Beerschot! Delcroix trapt in de val van Tissoudali, de bal gaat op de stip! . Strafschop voor Beerschot! Delcroix trapt in de val van Tissoudali, de bal gaat op de stip!

48' tweede helft, minuut 48. Dat was nogal eens een terugkeer in het eerste elftal geweest voor Vlap! Peter Vandenbempt. Dat was nogal eens een terugkeer in het eerste elftal geweest voor Vlap! Peter Vandenbempt

47' tweede helft, minuut 47. Wat een kans! Vlap is de bleke Verschaeren komen vervangen. Nmecha schotelt de Nederlander direct een geweldige kans voor, maar die wringt ze de nek om. Deze moet er eigenlijk altijd in! . Wat een kans! Vlap is de bleke Verschaeren komen vervangen. Nmecha schotelt de Nederlander direct een geweldige kans voor, maar die wringt ze de nek om. Deze moet er eigenlijk altijd in!

47' tweede helft, minuut 47. Weer Tissoudali. De eerste kans na de pauze is wel voor Beerschot. Tissoudali verlengt een verre voorzet van Holzhauser met een subtiel tikje, Wellenreuther ligt in de weg. . Weer Tissoudali De eerste kans na de pauze is wel voor Beerschot. Tissoudali verlengt een verre voorzet van Holzhauser met een subtiel tikje, Wellenreuther ligt in de weg.

46' tweede helft, minuut 46. Anderlecht heeft een slim en sterk Beerschot maar vijf minuutjes enigszins kunnen wegdrukken, zonder echt gevaarlijk te zijn. Lukt dat na de rust beter, of blijven de punten op 't Kiel? . Anderlecht heeft een slim en sterk Beerschot maar vijf minuutjes enigszins kunnen wegdrukken, zonder echt gevaarlijk te zijn. Lukt dat na de rust beter, of blijven de punten op 't Kiel?

46' tweede helft tweede helft, minuut 46 match begonnen

14:17 rust, 14 uur 17. Vervanging bij Anderlecht, Michel Vlap erin, Yari Verschaeren eruit wissel Yari Verschaeren Michel Vlap

45+4' eerste helft eerste helft, minuut 49 match afgelopen

45+2' eerste helft, minuut 47. Rust. Beerschot heeft de touwtjes in handen tegen een zoekend Anderlecht. De thuisploeg leidt met 1-0, maar heeft achterin een probleempje door twee noodgedwongen wissels. . Rust Beerschot heeft de touwtjes in handen tegen een zoekend Anderlecht. De thuisploeg leidt met 1-0, maar heeft achterin een probleempje door twee noodgedwongen wissels.

45+1' Nog eens Holzhauser! Voor de tweede keer vanmiddag trapt Holzhauser een hoekschop de lat. Het zit de Oostenrijker niet mee. . eerste helft, minuut 46. Nog eens Holzhauser! Voor de tweede keer vanmiddag trapt Holzhauser een hoekschop de lat. Het zit de Oostenrijker niet mee.

45' Pech voor Beerschot. Achterin bij Beerschot vallen ze als vliegen. Ook Dom moet al vervangen worden, door Halaimia. . eerste helft, minuut 45. Pech voor Beerschot Achterin bij Beerschot vallen ze als vliegen. Ook Dom moet al vervangen worden, door Halaimia.

45' eerste helft, minuut 45. Vervanging bij Beerschot, Mohamed Reda Halaimia erin, Joren Dom eruit wissel Joren Dom Mohamed Reda Halaimia

44' eerste helft, minuut 44. Poging van Nmecha. Lukas Nmecha doet zijn best, maar moet opboksen tegen een overmacht. Na een paar overstapjes jaagt hij de bal hoog over en ver naast. . Poging van Nmecha Lukas Nmecha doet zijn best, maar moet opboksen tegen een overmacht. Na een paar overstapjes jaagt hij de bal hoog over en ver naast.

43' eerste helft, minuut 43. Sambi neemt de vrije trap zelf voor zijn rekening en draait hem niet zo ver over de deklat. Vanhamel hoeft niet in actie te komen. . Sambi neemt de vrije trap zelf voor zijn rekening en draait hem niet zo ver over de deklat. Vanhamel hoeft niet in actie te komen.

42' Gele kaart voor Frédéric Frans van Beerschot tijdens eerste helft, minuut 42 Frédéric Frans Beerschot

42' eerste helft, minuut 42. Frans haakt Sambi op de rand van de zestien en pakt geel. . Frans haakt Sambi op de rand van de zestien en pakt geel.

De RSCA-fans zijn niet tevreden. eerste helft, minuut 40. De RSCA-fans zijn niet tevreden.

40' eerste helft, minuut 40. Vervanging bij Beerschot, Dario van den Buijs erin, Pierre Bourdin eruit wissel Pierre Bourdin Dario Van den Buijs

39' Bourdin geveld. Het lijkt afgelopen voor Bourdin, die naar zijn enkel grijpt. Van den Buijs zal moeten invallen, al is ook hij geen natuurlijke linksachter. . eerste helft, minuut 39. Bourdin geveld Het lijkt afgelopen voor Bourdin, die naar zijn enkel grijpt. Van den Buijs zal moeten invallen, al is ook hij geen natuurlijke linksachter.

36' eerste helft, minuut 36. Blinde vlekken. Het middenveld van Anderlecht kan zijn stempel niet drukken. Sambi en Zulj krijgen er geen voet aan de grond en dus moet Nmecha dikwijls de bal lager komen ophalen. Gevaar komt vooral van diepe ballen in de rug van de thuisverdediging. . Blinde vlekken Het middenveld van Anderlecht kan zijn stempel niet drukken. Sambi en Zulj krijgen er geen voet aan de grond en dus moet Nmecha dikwijls de bal lager komen ophalen. Gevaar komt vooral van diepe ballen in de rug van de thuisverdediging.

33' eerste helft, minuut 33. De voorsprong is zeker niet onverdiend. Anderlecht heeft veel vaker de bal, maar dat is omdat Beerschot vanuit de reactie speelt. De thuisploeg had ook meer en betere kansen. . De voorsprong is zeker niet onverdiend. Anderlecht heeft veel vaker de bal, maar dat is omdat Beerschot vanuit de reactie speelt. De thuisploeg had ook meer en betere kansen.

32' eerste helft, minuut 32. Een halfuur zonder een goal, dat kon Beerschot niet toestaan! . Een halfuur zonder een goal, dat kon Beerschot niet toestaan!

30' eerste helft, minuut 30. Goal van Coulibaly! Na twee gemiste pogingen lukt het toch voor Coulibaly! Sanusi verovert de bal en dan gaat het snel, recht door het hart van de Anderlechtse verdediging. Coulibaly vindt het gat tussen de benen van Miazga en Wellenreuther. . Goal van Coulibaly! Na twee gemiste pogingen lukt het toch voor Coulibaly! Sanusi verovert de bal en dan gaat het snel, recht door het hart van de Anderlechtse verdediging. Coulibaly vindt het gat tussen de benen van Miazga en Wellenreuther.

29' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 29 door Ismaila Coulibaly van Beerschot. 1, 0. goal Beerschot Anderlecht 78' 1 0

27' eerste helft, minuut 27. Daar komt Tissoudali opnieuw, deze keer na een ren over de linkerflank. Alweer mikt hij te dicht bij het lichaam van Wellenreuther. . Daar komt Tissoudali opnieuw, deze keer na een ren over de linkerflank. Alweer mikt hij te dicht bij het lichaam van Wellenreuther.

24' eerste helft, minuut 24. Wellenreuther geeft een solide, betrouwbare indruk. Al was het zeker geen wereldsave. Peter Vandenbempt. Wellenreuther geeft een solide, betrouwbare indruk. Al was het zeker geen wereldsave. Peter Vandenbempt

23' eerste helft, minuut 23. Schotje van Tissoudali. Wellenreuther moet snel weer naar zijn doel bij een inworp van Beerschot. Dat lukt en dus hoeft hij zich geen zorgen te maken over het centrale schot van Tissoudali. . Schotje van Tissoudali Wellenreuther moet snel weer naar zijn doel bij een inworp van Beerschot. Dat lukt en dus hoeft hij zich geen zorgen te maken over het centrale schot van Tissoudali.

21' eerste helft, minuut 21. De potige Lawrence haalt Holzhauser onderuit met een late tackle. De Jamaicaan moet de rest van de middag met geel achter zijn naam rondlopen. . De potige Lawrence haalt Holzhauser onderuit met een late tackle. De Jamaicaan moet de rest van de middag met geel achter zijn naam rondlopen.

21' Gele kaart voor Kemar Lawrence van Anderlecht tijdens eerste helft, minuut 21 Kemar Lawrence Anderlecht

18' Beerschot speelt op buitenspel. Nmecha botst op Vanhamel. Deze keer wordt er absoluut terecht gevlagd voor buitenspel. . eerste helft, minuut 18. Beerschot speelt op buitenspel Nmecha botst op Vanhamel. Deze keer wordt er absoluut terecht gevlagd voor buitenspel.

16' eerste helft, minuut 16. Anderlecht is beter in de wedstrijd gekomen. Peter Vandenbempt. Anderlecht is beter in de wedstrijd gekomen. Peter Vandenbempt

14' Daar is Tau! Tau pikt een heerlijke diepe bal van Delcroix mee en gaat in een moeite voorbij Vanhamel. Hij steekt de bal in het zijnet. Bovendien wordt er gevlagd, al lijkt dat een vergissing. . eerste helft, minuut 14. Daar is Tau! Tau pikt een heerlijke diepe bal van Delcroix mee en gaat in een moeite voorbij Vanhamel. Hij steekt de bal in het zijnet. Bovendien wordt er gevlagd, al lijkt dat een vergissing.

12' eerste helft, minuut 12. Anderlecht probeert zachtjes in zijn ritme te komen. Meer dan de bal achterin rondspelen heeft er nog niet ingezeten voor de bezoekers. . Anderlecht probeert zachtjes in zijn ritme te komen. Meer dan de bal achterin rondspelen heeft er nog niet ingezeten voor de bezoekers.

10' eerste helft, minuut 10. Bijna raak! Miazga geeft de bal zomaar weg. De jonge Delcroix gooit zich nog net voor het schot van Coulibaly en voorkomt zo de 1-0. Holzhauser krult de hoekschop die volgt bovenop de deklat. . Bijna raak! Miazga geeft de bal zomaar weg. De jonge Delcroix gooit zich nog net voor het schot van Coulibaly en voorkomt zo de 1-0. Holzhauser krult de hoekschop die volgt bovenop de deklat.

8' eerste helft, minuut 8. Het tempo ligt hoog. Anderlecht heeft toch wat moeite met de energieke aanpak van Beerschot. . Het tempo ligt hoog. Anderlecht heeft toch wat moeite met de energieke aanpak van Beerschot.

5' Dom wordt verzorgd. Joren Dom blijft liggen na een duel met Lawrence. De verzorgers zijn er snel bij om hem op te lappen. . eerste helft, minuut 5. Dom wordt verzorgd Joren Dom blijft liggen na een duel met Lawrence. De verzorgers zijn er snel bij om hem op te lappen.

4' eerste helft, minuut 4. Beerschot staat garant voor spektakel. We gaan ervan uit dat dat vandaag niet anders is. Peter Vandenbempt. Beerschot staat garant voor spektakel. We gaan ervan uit dat dat vandaag niet anders is. Peter Vandenbempt

2' eerste helft, minuut 2. Beerschot gaat al meteen eens testen hoe goed Wellenreuther bestand is tegen de druk. De thuisploeg zet hoog druk. De doelman van Anderlecht moet al snel een stevige volley van Coulibaly stoppen. . Beerschot gaat al meteen eens testen hoe goed Wellenreuther bestand is tegen de druk. De thuisploeg zet hoog druk. De doelman van Anderlecht moet al snel een stevige volley van Coulibaly stoppen.

1' eerste helft, minuut 1. Aftrap. 't Kiel is akelig leeg, maar het gaat wel om de knikkers. Beerschot en Anderlecht kunnen met een overwinning minstens voorlopig naar de tweede plaats springen. . Aftrap 't Kiel is akelig leeg, maar het gaat wel om de knikkers. Beerschot en Anderlecht kunnen met een overwinning minstens voorlopig naar de tweede plaats springen.

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

13:25 vooraf, 13 uur 25.

13:19 vooraf, 13 uur 19. We komen van heel ver. Dit zijn de matchen waar we heel erg naar uitgekeken hebben. Beerschot-coach Hernan Losada. We komen van heel ver. Dit zijn de matchen waar we heel erg naar uitgekeken hebben. Beerschot-coach Hernan Losada

13:15 vooraf, 13 uur 15. Het wordt een wedstrijd van gevaren, maar ook van opportuniteiten. In een ideale wereld kunnen we hun sterke punten wegnemen en de onze benutten. Anderlecht-coach Vincent Kompany. Het wordt een wedstrijd van gevaren, maar ook van opportuniteiten. In een ideale wereld kunnen we hun sterke punten wegnemen en de onze benutten. Anderlecht-coach Vincent Kompany

13:14 vooraf, 13 uur 14. Het is de tweede keer dat deze incarnatie van Beerschot het opneemt tegen Anderlecht. Vorig seizoen dwongen de Ratten verlengingen af in de Beker van België, maar daarin trokken tien man van Anderlecht toch nog aan het langste eind. Ook in die wedstrijd scoorde Holzhauser al een doelpunt, dus in Brussel kennen ze hem vast en zeker. . Het is de tweede keer dat deze incarnatie van Beerschot het opneemt tegen Anderlecht. Vorig seizoen dwongen de Ratten verlengingen af in de Beker van België, maar daarin trokken tien man van Anderlecht toch nog aan het langste eind. Ook in die wedstrijd scoorde Holzhauser al een doelpunt, dus in Brussel kennen ze hem vast en zeker.

13:01 Holzhauser en Zulj speelden vriendschappelijk tegen Luxemburg, maar kwamen tijdens de Nations League niet in actie voor Oostenrijk. vooraf, 13 uur 01. Holzhauser en Zulj speelden vriendschappelijk tegen Luxemburg, maar kwamen tijdens de Nations League niet in actie voor Oostenrijk.

12:59 vooraf, 12 uur 59. Er staan vanmiddag twee erg jonge coaches tegenover elkaar. Hernan Losada is 38 jaar, Vincent Kompany pas 34. De jonkies bikkelen voor een voorlopige tweede plaats in het klassement. . Er staan vanmiddag twee erg jonge coaches tegenover elkaar. Hernan Losada is 38 jaar, Vincent Kompany pas 34. De jonkies bikkelen voor een voorlopige tweede plaats in het klassement.

12:56 Geen fans toegelaten in het stadion? Dan hangen we de spandoeken gewoon in de kleedkamer! vooraf, 12 uur 56. Geen fans toegelaten in het stadion? Dan hangen we de spandoeken gewoon in de kleedkamer!

12:51 vooraf, 12 uur 51. Opstelling Anderlecht. Bij Anderlecht merken we twee wissels op. Van Crombrugge is er door een handblessure niet bij en dus staat Wellenreuther in doel. Voorin heeft Mukairu na twee korte invalbeurten (en één goal) zijn eerste basisplaats beet. Amuzu verhuist naar de bank. . Opstelling Anderlecht Bij Anderlecht merken we twee wissels op. Van Crombrugge is er door een handblessure niet bij en dus staat Wellenreuther in doel. Voorin heeft Mukairu na twee korte invalbeurten (en één goal) zijn eerste basisplaats beet. Amuzu verhuist naar de bank.

12:35 vooraf, 12 uur 35. Opstelling Beerschot. De thuisploeg voert slechts één wijziging door na de spectaculaire 5-5 in Kortrijk vlak voor de interlandbreak. Vorogovski is na zijn doortocht bij de nationale ploeg van Kazachstan niet fit en wordt vervangen door Bourdin. . Opstelling Beerschot De thuisploeg voert slechts één wijziging door na de spectaculaire 5-5 in Kortrijk vlak voor de interlandbreak. Vorogovski is na zijn doortocht bij de nationale ploeg van Kazachstan niet fit en wordt vervangen door Bourdin.

10:21 vooraf, 10 uur 21. Paarse clash. Beide clubs kijken op Twitter uit naar het paarse duel van vanmiddag. De inzet is de (voorlopige) tweede plaats. Beerschot denkt lichtjes in het voordeel te zijn want het duel wordt gespeeld op speeldag 13. Toevallig ook het stamnummer van de club. . Paarse clash Beide clubs kijken op Twitter uit naar het paarse duel van vanmiddag. De inzet is de (voorlopige) tweede plaats. Beerschot denkt lichtjes in het voordeel te zijn want het duel wordt gespeeld op speeldag 13. Toevallig ook het stamnummer van de club.

00:01 vooraf, 00 uur 01. Van Crombrugge mist duel met Beerschot. Doelman Hendrik Van Crombrugge zit niet in de wedstrijdselectie voor het duel met Beerschot van zondag. De aanvoerder van paars-wit is nog niet helemaal fit na een blessure aan zijn hand, die hem ook al parten speelde bij de Rode Duivels. "Hendrik Van Crombrugge zit uit voorzorg niet in de selectie", laat Anderlecht weten op Twitter. "Onze kapitein is nog niet verlost van zijn handblessure." De blessure van Van Crombrugge betekent wellicht dat Timo Wellenreuther opnieuw een kans krijgt in doel. De Duitser debuteerde begin oktober voor Anderlecht in de topper tegen Club Brugge. . Van Crombrugge mist duel met Beerschot Doelman Hendrik Van Crombrugge zit niet in de wedstrijdselectie voor het duel met Beerschot van zondag. De aanvoerder van paars-wit is nog niet helemaal fit na een blessure aan zijn hand, die hem ook al parten speelde bij de Rode Duivels.

"Hendrik Van Crombrugge zit uit voorzorg niet in de selectie", laat Anderlecht weten op Twitter. "Onze kapitein is nog niet verlost van zijn handblessure."

De blessure van Van Crombrugge betekent wellicht dat Timo Wellenreuther opnieuw een kans krijgt in doel. De Duitser debuteerde begin oktober voor Anderlecht in de topper tegen Club Brugge.

00:00 - Vooraf Vooraf, 00 uur

Opstelling Beerschot. Mike Vanhamel, Jan van den Bergh, Frédéric Frans, Joren Dom, Pierre Bourdin, Tom Pietermaat, Ismaila Coulibaly, Ryan Sanusi, Raphael Holzhauser, Tarik Tissoudali, Musashi Suzuki Opstelling Beerschot Musashi Suzuki, Tarik Tissoudali, Raphael Holzhauser, Ryan Sanusi, Ismaila Coulibaly, Tom Pietermaat, Pierre Bourdin, Joren Dom, Frédéric Frans, Jan van den Bergh, Mike Vanhamel

Opstelling Anderlecht. Timon Wellenreuther, Kemar Lawrence, Hannes Delcroix, Matt Miazga, Michael Murillo, Yari Verschaeren, Peter Zulj, Percy Tau, Albert Sambi Lokonga, Paul Mukairu, Lukas Nmecha Opstelling Anderlecht Lukas Nmecha, Paul Mukairu, Albert Sambi Lokonga, Percy Tau, Peter Zulj, Yari Verschaeren, Michael Murillo, Matt Miazga, Hannes Delcroix, Kemar Lawrence, Timon Wellenreuther