Beerschot is de beste paarse ploeg, Anderlecht reageert te laat

Beerschot - Anderlecht kort samengevat

Beerschot bluft stroef Anderlecht af

Het werd al snel duidelijk dat Anderlecht op 't Kiel niet in een zetel zou kunnen spelen. Beerschot zette hoog druk en probeerde de bezoekers te verstikken. Het leverde meteen een kans op voor Coulibaly, maar Wellenreuther redde diens volley in twee tijden.

Anderlecht moest lijdzaam toezien hoe ook de volgende kansen voor Beerschot waren. Coulibaly werd op het nippertje geblokt door Delcroix en een hoekschop van Holzhauser viel bovenop de lat. Aan de overkant was Tau dan weer ietsje sneller bij een diepe bal van Delcroix, maar de Zuid-Afrikaan trof enkel het zijnet.

Veel meer speelde Anderlecht niet klaar voor de rust. Tissoudali was wel gevaarlijk, maar werkte niet strak genoeg af. Na Brussels balverlies kroop hij in de rol van aangever. Dat lukte beter, want Coulibaly kon zijn assist omzetten in een goal. Holzhauser maakte er vlak voor de rust ei zo na 2-0 van, maar opnieuw raakte zijn hoekschop de lat.