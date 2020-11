Beerschot en Anderlecht maken zich op voor paarse clash op 't Kiel

De thuisploeg voert slechts één wijziging door na de spectaculaire 5-5 in Kortrijk vlak voor de interlandbreak. Vorogovski is na zijn doortocht bij de nationale ploeg van Kazachstan niet fit en wordt vervangen door Bourdin.

vooraf, 12 uur 35. Opstelling Beerschot. De thuisploeg voert slechts één wijziging door na de spectaculaire 5-5 in Kortrijk vlak voor de interlandbreak. Vorogovski is na zijn doortocht bij de nationale ploeg van Kazachstan niet fit en wordt vervangen door Bourdin. .

vooraf, 10 uur 21. Paarse clash. Beide clubs kijken op Twitter uit naar het paarse duel van vanmiddag. De inzet is de (voorlopige) tweede plaats. Beerschot denkt lichtjes in het voordeel te zijn want het duel wordt gespeeld op speeldag 13. Toevallig ook het stamnummer van de club. .

vooraf, 00 uur 01. Van Crombrugge mist duel met Beerschot. Doelman Hendrik Van Crombrugge zit niet in de wedstrijdselectie voor het duel met Beerschot van zondag. De aanvoerder van paars-wit is nog niet helemaal fit na een blessure aan zijn hand, die hem ook al parten speelde bij de Rode Duivels. "Hendrik Van Crombrugge zit uit voorzorg niet in de selectie", laat Anderlecht weten op Twitter. "Onze kapitein is nog niet verlost van zijn handblessure." De blessure van Van Crombrugge betekent wellicht dat Timo Wellenreuther opnieuw een kans krijgt in doel. De Duitser debuteerde begin oktober voor Anderlecht in de topper tegen Club Brugge. .