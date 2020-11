Anderlecht mist doelman Van Crombrugge voor match op Beerschot

00:01

vooraf, 00 uur 01. Van Crombrugge mist duel met Beerschot. Doelman Hendrik Van Crombrugge zit niet in de wedstrijdselectie voor het duel met Beerschot van zondag. De aanvoerder van paars-wit is nog niet helemaal fit na een blessure aan zijn hand, die hem ook al parten speelde bij de Rode Duivels. "Hendrik Van Crombrugge zit uit voorzorg niet in de selectie", laat Anderlecht weten op Twitter. "Onze kapitein is nog niet verlos van zijn handblessure." De blessure van Van Crombrugge betekent wellicht dat Timo Wellenreuther opnieuw een kans krijgt in doel. De Duitser debuteerde begin oktober voor Anderlecht in de topper tegen Club Brugge. .