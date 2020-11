LIVE: Heerlijke lob van Bongonda wist gelijkmaker van STVV uit

83' tweede helft, minuut 83. Bongonda is het beu dat Genk met zijn geluk speelt. Hij dribbelt zich lekker vrij, maar bereikt geen ploegmakker met zijn harde voorzet. . Bongonda is het beu dat Genk met zijn geluk speelt. Hij dribbelt zich lekker vrij, maar bereikt geen ploegmakker met zijn harde voorzet.

81' tweede helft, minuut 81. Vervanging bij STVV, Lee Seung-Woo erin, Samuel Asamoah eruit wissel Samuel Asamoah Seung-Woo Lee

81' Teixeira op de lat! Is dit de beste kans die STVV gaat krijgen? Vukovic is bijzonder opgelucht wanneer een bekeken kopbal van Teixeira op de verste winkelhaak valt. Pech! . tweede helft, minuut 81.

79' tweede helft, minuut 79. Slechts drie mannetjes mee bij een vrije schop die in de zestien wordt gedraaid. Dat is toch bepaald angstig voetbal van KRC Genk.

77' tweede helft, minuut 77. Op basis van de hele wedstrijd zou een gelijke stand niet onlogisch zijn. Peter Vandenbempt.

74' tweede helft, minuut 74. Vervanging bij STVV, Facundo Colidio erin, Duckens Nazon eruit wissel Duckens Nazon Facundo Colidio

74' tweede helft, minuut 74. Poging van Cacace. Toch een kans voor Sint-Truiden. Een hoekschop valt voorbij de tweede paal voor de voeten van Cacace, die niet voorbij Vukovic geraakt.

73' tweede helft, minuut 73. Vervanging bij KRC Genk, Bryan Heynen erin, Patrik Hrošovský eruit wissel Patrik Hrošovský Bryan Heynen

72' tweede helft, minuut 72. De kansen zijn dun gezaaid na de rust. Heynen komt in dit wak in de wedstrijd Hrosovsky vervangen.

70' tweede helft, minuut 70. Genk zakt in. De bezoekers rekenen op hun defensieve organisatie. Daarmee zit het wel snor, maar ze verwaarlozen al een poosje het aanvallende compartiment.

68' tweede helft, minuut 68. Vervanging bij STVV, Tatsuya Ito erin, Ibrahima Sankhon eruit wissel Ibrahima Sankhon Tatsuya Ito

67' tweede helft, minuut 67. Ook STVV heeft een Ito. Die mag nu invallen voor Sankhon.

66' tweede helft, minuut 66. Genk kan een zaakje doen, maar STVV is nog niet van plan om de handdoek te gooien. Peter Vandenbempt.

64' tweede helft, minuut 64. Thorstvedt zoekt ruzie met De Ridder en nu ook met Suzuki. De jonge Noor zal niet veel vrienden achterlaten in Sint-Truiden.

63' tweede helft, minuut 63. John van den Brom zal ook wel zien dat er werk aan de winkel is bij Genk. Op een paar individuele flitsen na is de kansenoogst voor Genk immers bijzonder karig.

60' tweede helft, minuut 60. STVV zoekt. Sint-Truiden geraakt niet meer aan echte kansen. Teixeira jaagt een afstandsknal hoog de tribune in.

59' tweede helft, minuut 59. Lucumi verkijkt zich op een hoge bal, Vukovic raapt zijn steekje op.

55' Nog eens Schmidt! Daniel Schmidt is vliegensvlug tegen de grond en voorkomt dat Onuachu opnieuw alleen topschutter wordt. De Japanner slaat de krachtige kopbal weg. . tweede helft, minuut 55.

54' tweede helft, minuut 54. Vukovic laat zich niet afleiden door twee Truienaars die voor zijn neus opduiken. Hij werkt de rechtstreekse vrije trap van Garcia met zijn borst over de achterlijn.

51' tweede helft, minuut 51. De tweede helft begint een beetje aarzelend. Peter Vandenbempt.

49' Gele kaart voor Kristian Thorstvedt van KRC Genk tijdens tweede helft, minuut 49 Kristian Thorstvedt KRC Genk

48' tweede helft, minuut 48. Geel voor Thorstvedt. Thorstvedt, ingevallen voor de geblesseerde Wouters, gaat op de bon voor een brutale schop op het scheenbeen van De Ridder. Geel is nog vrij mild.

46' tweede helft, minuut 46. Genk staat op voorsprong, maar is nog lang niet thuis. Houdt STVV de intensiteit van voor de rust vol en kan het de Limburgse rivalen punten afhandig maken?

46' tweede helft tweede helft, minuut 46 match begonnen

45+3' eerste helft eerste helft, minuut 48 match afgelopen

45+3' eerste helft, minuut 48. Rust! Sint-Truiden was zeker de evenknie van Genk in de eerste helft, maar door twee kunststukjes van Bongonda rusten we met 1-2. De goal van Suzuki tussendoor mocht er trouwens ook zijn.



45+2' eerste helft, minuut 47. Ito dwingt Schmidt nog tot een uitstekende redding in zijn korte hoek. Venijnige bal.

44' eerste helft, minuut 44. De rust komt stilaan in zicht. Genk heeft de laatste minuten iets meer controle over de wedstrijd.

42' eerste helft, minuut 42. Geel voor Garcia. Deze keer moet Lambrechts zijn gele kaart wel bovenhalen. Wat een woeste schop van Garcia op de enkels van Onuachu, diep op de helft van Genk dan nog.

42' Gele kaart voor Pol García van STVV tijdens eerste helft, minuut 42 Pol García STVV

40' eerste helft, minuut 40. Sint-Truiden blijft bijzonder energiek voetballen.

38' eerste helft, minuut 38. Het is een goeie derby. Er zit vuur in, ondanks de afwezigheid van het publiek. Peter Vandenbempt.

36' eerste helft, minuut 36. Aan goede wil ontbreekt het de Kanaries niet, wel aan overzicht en beheersing in de zone van de waarheid. Ze werken hun kansjes vaak veel te overhaast af.

33' eerste helft, minuut 33. Het was niet eens een kans! Peter Vandenbempt.

32' eerste helft, minuut 32. Geweldig van Bongonda! Vanuit zijn ooghoek ziet Bongonda Schmidt een eindje voor zijn doel staan. De flankspeler neemt de bal ineens en vanaf zo'n dertig meter lobt hij fenomenaal over de trippelende doelman. Schitterend!

31' eerste helft, minuut 31.

31' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 31 door Theo Bongonda van KRC Genk. 1, 2. goal STVV KRC Genk 84' 1 2

30' eerste helft, minuut 30.

30' eerste helft, minuut 30. STVV wil meer! Teixeira knikt voorlangs.

30' eerste helft, minuut 30. Vervanging bij KRC Genk, Kristian Thorstvedt erin, Dries Wouters eruit wissel Dries Wouters Kristian Thorstvedt

29' eerste helft, minuut 29.

28' eerste helft, minuut 28. Suzuki maakt gelijk! Sint-Truiden verrast Genk met een slimme hoekschop. Suzuki sluipt weg van zijn bewaker en legt de bal na een overstap van Teixeira netjes in de hoek.

28' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 28 door Yuma Suzuki van STVV. 1, 1. goal STVV KRC Genk 84' 1 1

26' Blessure bij Wouters. Na een harde, maar faire tackle blijft Wouters kermend liggen. De verzorgers komen een kijkje nemen. . eerste helft, minuut 26.

25' eerste helft, minuut 25. Een forse volley van Filippov vliegt tegen de borst van Lucumi.

23' Schmidt brengt redding! Maehle onderschept een flauwe bal van Garcia en zet een een-tweetje op met Onuachu. Achterin bij STVV zijn ze telkens een stap te laat, maar Maehle geraakt finaal niet voorbij Schmidt. Afleggen naar Ito had ook gekund... . eerste helft, minuut 23.

21' eerste helft, minuut 21. Sankhon mikt over, maar dat kan je hem wel vergeven. De voorzet van Nazon heeft immers een lastige bots.

20' eerste helft, minuut 20. Genk heeft behalve die ene nog geen enkele gevaarlijke aanval opgezet. Peter Vandenbempt.

19' eerste helft, minuut 19. Vukovic is alert. Eventjes is de bal onzichtbaar in een bos van benen. Vukovic blijft goed kijken en stort zich op het leer zodra er wat ruimte is.

17' eerste helft, minuut 17. Vooral STVV vliegt er stevig in. Scheids Lambrechts vindt dat in een derby niet zo erg en lost voorlopig bijna alles op met een vermaning.

16' eerste helft, minuut 16. Nazon heeft oogkleppen op bij een dreigende tegenaanval van Sint-Truiden. Hij kan afspelen naar Suzuki, maar loopt zich te pletter op Cuesta.

15' eerste helft, minuut 15. Dat was toch even een opflakkering van Sint-Truiden. Peter Vandenbempt.

13' eerste helft, minuut 13. De Ridder maakt een fikse overtreding. De vrije trap voor Genk vliegt recht de muur in.

10' eerste helft, minuut 10. STVV niet onder de indruk. Genk kan niet voortbouwen op de voorsprong, want die van Sint-Truiden reageren scherp. Een schot van Cacace moet geblokt worden en even later zoeft een knal van Asamoah nipt voorlangs.

9' eerste helft, minuut 9. Asamoah mag na een afgeweerde hoekschop twee keer proberen. Een succes wordt dat niet.

6' Gele kaart voor Ibrahima Sankhon van STVV tijdens eerste helft, minuut 6 Ibrahima Sankhon STVV

6' eerste helft, minuut 6. Sankhon moet niet mopperen met de gele kaart die hij krijgt. Hij maakt zich bewust breed en beukt een elleboog tegen het hoofd van Wouters.

4' eerste helft, minuut 4.

4' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 4 door Theo Bongonda van KRC Genk. 0, 1. goal STVV KRC Genk 84' 0 1

3' eerste helft, minuut 3. Het staat al 0-1! Bongonda kanaliseert zijn frustraties over het vertrek van Thorup op de juiste manier. Hij voorziet een heerlijk hakje van Ito en prikt de bal dan door de benen van Caufriez én Schmidt in doel.

1' eerste helft, minuut 1. Aftrap! Stayen zal voor een keertje niet daveren voor de Limburgse derby. Sint-Truiden en Genk moeten elkaar in een leeg stadion bekampen.

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

20:46 eerste helft, 20 uur 46.

20:36 vooraf, 20 uur 36. Er wordt al de hele week uitgekeken naar de Limburgse clash. Peter Vandenbempt.

20:24 vooraf, 20 uur 24. Als Genk straks wint, nadert het tot op één puntje van leider Charleroi. Sint-Truiden zou met drie punten dan weer wat meer afstand nemen van de degradatieplaatsen.

20:11 vooraf, 20 uur 11. Opstelling Sint-Truiden. Ook bij de thuisploeg merken we slechts één wissel op in vergelijking met de vorige wedstrijd. Buatu is op de bank van STVV beland, Teixeira neemt zijn taken achterin over.

20:00 vooraf, 20 uur . Opstelling Genk. Ondanks een doelpunt tegen Eupen verdwijnt Dessers toch uit de Genkse basiself. Ito mag vanavond rond topschutter Onuachu zwerven. Voor de rest houdt coach ad interim Olivieri de ploeg van vorige week staan.

19:42 vooraf, 19 uur 42. STVV weer baas? Vorig seizoen boerde Sint-Truiden niet slecht in de dubbele confrontatie met Genk. Thuis speelde het nog gelijk nadat het 0-3 achterstond, waarop Genkse fans hun 'veranda' sloopten Ook Truiense fans lieten zich die avond niet van hun beste kant zien. Van Genkse wraak kwam in de terugronde niks in huis, want de Kanaries fladderden met een 1-2 zege weg uit de Luminus Arena.

18:33 vooraf, 18 uur 33. STVV goed voorbereid. Was het bij Genk onrustig door de zoektocht naar een nieuwe coach, dan kon STVV eerder rustig toeleven naar de Limburgse derby. Na de verlossende zege tegen Standard van twee weken geleden kreeg de ploeg van coach Muscat een speeldag respijt. Het duel met Moeskroen werd immers uitgesteld.

13:23 vooraf, 13 uur 23. Jupiler Pro League OFFICIEEL: John van den Brom is de nieuwe trainer van Racing Genk

12:37 vooraf, 12 uur 37. Nog geen Van den Brom. Geen Jess Thorup straks op de bank bij Racing Genk, maar ook nog geen John van den Brom. De opvolger van de Deen laat de derby tegen STVV nog over aan assistenten Domenico Olivieri en Michel Ribeiro.

12:37 - Vooraf Vooraf, 12 uur 37

Opstelling STVV. Daniel Schmidt, Ibrahima Sankhon, Jorge Teixeira, Maximiliano Caufriez, Pol García, Liberato Cacace, Samuel Asamoah, Olexander Filippov, Steve de Ridder, Duckens Nazon, Yuma Suzuki Opstelling STVV Yuma Suzuki, Duckens Nazon, Steve de Ridder, Olexander Filippov, Samuel Asamoah, Liberato Cacace, Pol García, Maximiliano Caufriez, Jorge Teixeira, Ibrahima Sankhon, Daniel Schmidt

Opstelling KRC Genk. Danny Vukovic, Joakim Mæhle, Jhon Lucumi, Daniel Muñoz, Carlos Cuesta, Jere Uronen, Patrik Hrošovský, Dries Wouters, Theo Bongonda, Junya Ito, Paul Onuachu Opstelling KRC Genk Paul Onuachu, Junya Ito, Theo Bongonda, Dries Wouters, Patrik Hrošovský, Jere Uronen, Carlos Cuesta, Daniel Muñoz, Jhon Lucumi, Joakim Mæhle, Danny Vukovic