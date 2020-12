Moeskroen bengelt ook na laatste inhaalduel tegen OHL nog onderaan

OH Leuven - Moeskroen in een notendop

Geen doelpunten, wel relletjes

Maar op het veld van OHL moesten de bezoekers hun meerdere erkennen in een van de revelaties van het seizoen. OHL, dat de betere kansen kreeg voor rust, hield zijn tegenstander in leven, want afwerken lukte niet.

Geen relletjes, wel doelpunten

Met hernieuwde moed en hoop begon Moeskroen aan de tweede helft. Xadas was de gevaarlijkste man bij de bezoekers, al raakte hij niet voorbij doelman Romo.

Aan de overkant was het dan toch eindelijk prijs. Na een ingestudeerde hoekschop belandde de bal uiteindelijk bij Ngawa, die (al dan niet vanuit buitenspel) in doel kopte. De VAR nam zijn tijd, maar scheidsrechter Alan besliste in het voordeel van OHL. De beelden gaven de kijker geen uitsluitsel.

Niet zoveel later leek de gelijkmaker een feit, maar Olinga trapte een open kans onbegrijpelijk zwak in de handen van Romo. Even later moest de doelman nog eens in actie komen op een knap afstandsschot van Xadas.

Iets met het deksel en de neus dan maar. Na knap voorbereidend werk van De Norre bediende Mercier Henry in de zestien. Die kon met een gelukje afwerken: 2-0, wedstrijd gespeeld. Moeskroen blijft troosteloos laatste, OHL springt naar de vijfde plek.