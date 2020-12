LIVE: Rode lantaarn Moeskroen speelt levensbelangrijke inhaalmatch tegen OHL

Fase per fase

46' tweede helft, minuut 46. Start 2e helft. De wedstrijd trekt zich weer op gang aan Den Dreef. Wanneer zien we eindelijk eens een doelpunt? . Start 2e helft De wedstrijd trekt zich weer op gang aan Den Dreef. Wanneer zien we eindelijk eens een doelpunt?

46' tweede helft tweede helft, minuut 46 match begonnen

45+3' eerste helft eerste helft, minuut 48 match afgelopen

45+1' eerste helft, minuut 46. Rust. We gaan rusten met een brilscore. OHL kreeg de beste kansen in een matige eerste helft, scoren lukte niet: 0-0. . Rust We gaan rusten met een brilscore. OHL kreeg de beste kansen in een matige eerste helft, scoren lukte niet: 0-0.

43' eerste helft, minuut 43. Mercier beste man op het veld. Mercier levert zijn zoveelste knappe pass af. Tamari krijgt zo een goede schietkans, maar de hoek is te scherp. Het blijft 0-0. . Mercier beste man op het veld Mercier levert zijn zoveelste knappe pass af. Tamari krijgt zo een goede schietkans, maar de hoek is te scherp. Het blijft 0-0.

42' Gele kaart voor Jean Onana van Excel Moeskroen tijdens eerste helft, minuut 42 Jean Onana Excel Moeskroen

40' Gele kaart voor Saad Agouzoul van Excel Moeskroen tijdens eerste helft, minuut 40 Saad Agouzoul Excel Moeskroen

39' eerste helft, minuut 39. OHL versiert de eerste hoekschop van de wedstrijd, maar kan er te weinig mee doen. Het ingestudeerde nummertje eindigt bij Tamari, die het doelkader niet weet te vinden. . OHL versiert de eerste hoekschop van de wedstrijd, maar kan er te weinig mee doen. Het ingestudeerde nummertje eindigt bij Tamari, die het doelkader niet weet te vinden.

37' eerste helft, minuut 37. Henry voorlangs! Na een knap een-tweetje tussen Mercier en Sowah volgt dé kans van de wedstrijd voor OHL. Henry schiet, Koffi ziet de bal voorlangs scheren. . Henry voorlangs! Na een knap een-tweetje tussen Mercier en Sowah volgt dé kans van de wedstrijd voor OHL. Henry schiet, Koffi ziet de bal voorlangs scheren.

35' eerste helft, minuut 35. Moeskroen levert de bal slordig in in de eigen zestien, Sowah probeert voor te zetten, maar vindt Henry niet. Doelman Koffi ligt in de weg. . Moeskroen levert de bal slordig in in de eigen zestien, Sowah probeert voor te zetten, maar vindt Henry niet. Doelman Koffi ligt in de weg.

30' eerste helft, minuut 30. Opstootje 2.0. Olinga wordt onderuitgehaald door Mercier en kan het hoofd niet koel houden. De Moeskroen-speler belandt vervolgens in een opstootje met Ngawa en krijgt geel. . Opstootje 2.0 Olinga wordt onderuitgehaald door Mercier en kan het hoofd niet koel houden. De Moeskroen-speler belandt vervolgens in een opstootje met Ngawa en krijgt geel.

30' Gele kaart voor Fabrice Olinga van Excel Moeskroen tijdens eerste helft, minuut 30 Fabrice Olinga Excel Moeskroen

26' eerste helft, minuut 26. Bocat redt Moeskroen (maar er was gevlagd). OHL komt ei zo na op voorsprong. Henry krijgt vrije baan richting Koffi, verschalkt de doelman, maar Bocat redt op de lijn. Het fluitsignaal voor buitenspel weerklinkt pas enkele seconden later. . Bocat redt Moeskroen (maar er was gevlagd) OHL komt ei zo na op voorsprong. Henry krijgt vrije baan richting Koffi, verschalkt de doelman, maar Bocat redt op de lijn. Het fluitsignaal voor buitenspel weerklinkt pas enkele seconden later.

23' eerste helft, minuut 23. Wachten... Een erg boeiende partij zien we vooralsnog niet. Moeskroen begon veelbelovend, maar viel al even snel stil. De kans van Tamari is voorlopig de beste uit de wedstrijd. . Wachten... Een erg boeiende partij zien we vooralsnog niet. Moeskroen begon veelbelovend, maar viel al even snel stil. De kans van Tamari is voorlopig de beste uit de wedstrijd.

17' eerste helft, minuut 17. OHL beter in de wedstrijd. Na een lastig wedstrijdbegin gaat het steeds beter bij de thuisploeg. Maar nu gaat Agouzoul erbij liggen. Het spel ligt enkele minuten stil. . OHL beter in de wedstrijd Na een lastig wedstrijdbegin gaat het steeds beter bij de thuisploeg. Maar nu gaat Agouzoul erbij liggen. Het spel ligt enkele minuten stil.

12' eerste helft, minuut 12. Opstootje. Agouzoul gaat stevig in op Henry, beide heren gaan verbaal in de clinch. Enkele spelers komen zich nog bemoeien, maar de kaarten blijven op zak. . Opstootje Agouzoul gaat stevig in op Henry, beide heren gaan verbaal in de clinch. Enkele spelers komen zich nog bemoeien, maar de kaarten blijven op zak.

11' eerste helft, minuut 11. Reactie OHL. Mercies stuurt Tamari de diepte in en die kan afstormen op doel. Koffi ziet het schot naast zijn kooi schuiven. . Reactie OHL Mercies stuurt Tamari de diepte in en die kan afstormen op doel. Koffi ziet het schot naast zijn kooi schuiven.

5' eerste helft, minuut 5. Olinga probeert net als ploegmaat Bocat de bal voor doel te brengen, maar er is niemand gevolgd. Moeskroen probeert de wedstrijd meteen in handen te nemen. . Olinga probeert net als ploegmaat Bocat de bal voor doel te brengen, maar er is niemand gevolgd. Moeskroen probeert de wedstrijd meteen in handen te nemen.

2' eerste helft, minuut 2. Dreiging Moeskroen. De eerste (bijna-)mogelijkheid komt van de bezoekers. Bocat dropt de bal in de Leuvense zestien, Gnohéré kan er net niet bij met z'n hoofd. . Dreiging Moeskroen De eerste (bijna-)mogelijkheid komt van de bezoekers. Bocat dropt de bal in de Leuvense zestien, Gnohéré kan er net niet bij met z'n hoofd.

1' eerste helft, minuut 1. Start! We zijn vertrokken! Raakt Moeskroen weg van de laatste plek? Of doet OHL een zaakje? . Start! We zijn vertrokken! Raakt Moeskroen weg van de laatste plek? Of doet OHL een zaakje?

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

16:54 vooraf, 16 uur 54. Moeskroen vertoeft de laatste weken in goede doen, maar de afgelopen wedstrijd tegen Waasland-Beveren zorgde voor een domper. Het verloor en bleef op de laatste plek steken. Met winst tegen STVV, een gelijkspel tegen Club Bruggen en winst tegen Cercle Brugge de weken voordien, zat het nochtans in een goede flow. Tegen OHL wordt het ongetwijfeld alle hens aan dek. De degradatiedruk speelt een belangrijke factor, maar bij OHL kunnen ze bij winst zomaar naar plek 4 springen, op gelijke hoogte met Antwerp en Standard. . Moeskroen vertoeft de laatste weken in goede doen, maar de afgelopen wedstrijd tegen Waasland-Beveren zorgde voor een domper. Het verloor en bleef op de laatste plek steken. Met winst tegen STVV, een gelijkspel tegen Club Bruggen en winst tegen Cercle Brugge de weken voordien, zat het nochtans in een goede flow.

Tegen OHL wordt het ongetwijfeld alle hens aan dek. De degradatiedruk speelt een belangrijke factor, maar bij OHL kunnen ze bij winst zomaar naar plek 4 springen, op gelijke hoogte met Antwerp en Standard.

16:11 vooraf, 16 uur 11. Moeskroen kampioen? Wonderen kunnen altijd gebeuren, al is dit quasi onmogelijk. Sporza vroeg het de grapjassen van het Ministerie van Sport een paar dagen geleden. "Play-off I blijft mathematisch haalbaar", klonk het. Het artikel vind je hieronder terug. . Moeskroen kampioen? Wonderen kunnen altijd gebeuren, al is dit quasi onmogelijk. Sporza vroeg het de grapjassen van het Ministerie van Sport een paar dagen geleden. "Play-off I blijft mathematisch haalbaar", klonk het. Het artikel vind je hieronder terug.

16:08 vooraf, 16 uur 08. OHL - Moeskroen. Dat het een levensbelangrijk duel is tegen OHL vandaag, weten ze bij Moeskroen maar al te goed na de nederlaag tegen degradatieconcurrent Waasland-Beveren. Moeskroen staat troosteloos op de laatste plek met amper 10 punten uit de laatste 14 wedstrijden. OHL doet het beter en verraste dit seizoen al meermaals met uitstekend voetbal. Op speeldag 9 hield het Anderlecht in bedwang (2-2) en een week nadien was het de volle pot thuis tegen Club Brugge (2-1). Als we die lijn doortrekken, zou Moeskroen slechts een hapje moeten worden. . OHL - Moeskroen Dat het een levensbelangrijk duel is tegen OHL vandaag, weten ze bij Moeskroen maar al te goed na de nederlaag tegen degradatieconcurrent Waasland-Beveren. Moeskroen staat troosteloos op de laatste plek met amper 10 punten uit de laatste 14 wedstrijden.

OHL doet het beter en verraste dit seizoen al meermaals met uitstekend voetbal. Op speeldag 9 hield het Anderlecht in bedwang (2-2) en een week nadien was het de volle pot thuis tegen Club Brugge (2-1). Als we die lijn doortrekken, zou Moeskroen slechts een hapje moeten worden.

Opstelling OH Leuven. Rafael Romo, Pierre Yves Ngawa, Sascha Kotysch, Václav Jemelka, Casper de Norre, Musa Tamari, Mathieu Maertens, David Hubert, Xavier Mercier, Thomas Henry, Kamal Sowah Opstelling OH Leuven Kamal Sowah, Thomas Henry, Xavier Mercier, David Hubert, Mathieu Maertens, Musa Tamari, Casper de Norre, Václav Jemelka, Sascha Kotysch, Pierre Yves Ngawa, Rafael Romo

Opstelling Excel Moeskroen. Hervé Koffi, Robbe Quirynen, Matías Silvestre, Saad Agouzoul, Eric Junior Bocat, Serge Tabekou, Jean Onana, Xadas, Marko Bakic, Fabrice Olinga, Harlem Gnohéré Opstelling Excel Moeskroen Harlem Gnohéré, Fabrice Olinga, Marko Bakic, Xadas, Jean Onana, Serge Tabekou, Eric Junior Bocat, Saad Agouzoul, Matías Silvestre, Robbe Quirynen, Hervé Koffi