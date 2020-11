Club Brugge wil in West-Vlaamse derby opnieuw aanknopen met overwinning

Fase per fase

Fase per fase

15:25 vooraf, 15 uur 25. Club kan opnieuw sprong maken in het klassement. Door de gelijke spelen van Charleroi, Beerschot, Standard en Antwerp kunnen de bezoekers vandaag een gouden zaak doen in het klassement. Mits een overwinning straks komt blauw-zwart opnieuw op gelijke hoogte met leider Charleroi. Ook de thuisploeg heeft een overwinning nodig als het de voeling met de (sub)top niet wil verliezen. Er staat alvast voldoende op het spel in deze West-Vlaamse derby. . Club kan opnieuw sprong maken in het klassement Door de gelijke spelen van Charleroi, Beerschot, Standard en Antwerp kunnen de bezoekers vandaag een gouden zaak doen in het klassement. Mits een overwinning straks komt blauw-zwart opnieuw op gelijke hoogte met leider Charleroi. Ook de thuisploeg heeft een overwinning nodig als het de voeling met de (sub)top niet wil verliezen. Er staat alvast voldoende op het spel in deze West-Vlaamse derby.

15:22 vooraf, 15 uur 22. Club Brugge heeft iets recht te zetten. Na een 2 op 9 in de competitie wil Club Brugge vandaag opnieuw aanknopen met een overwinning. De manschappen van Philippe Clement moeten daarvoor wel eerst voorbij KV Oostende, dat sinds 10 augustus niet meer verloor in eigen huis. Toen kwam Beerschot met 1-2 winnen aan de kust. . Club Brugge heeft iets recht te zetten Na een 2 op 9 in de competitie wil Club Brugge vandaag opnieuw aanknopen met een overwinning. De manschappen van Philippe Clement moeten daarvoor wel eerst voorbij KV Oostende, dat sinds 10 augustus niet meer verloor in eigen huis. Toen kwam Beerschot met 1-2 winnen aan de kust.

15:05 vooraf, 15 uur 05. Ook Blessin behoudt het vertrouwen. Net zoals zijn collega aan de overkant, behoudt ook Blessin het vertrouwen in het team dat afgelopen zondag 1-0 de boot in ging op het veld van Standard. De kustploeg speelde een verdienstelijke partij, maar beet toch nog in het zand na een laat doelpunt van Noe Dussenne. . Ook Blessin behoudt het vertrouwen Net zoals zijn collega aan de overkant, behoudt ook Blessin het vertrouwen in het team dat afgelopen zondag 1-0 de boot in ging op het veld van Standard. De kustploeg speelde een verdienstelijke partij, maar beet toch nog in het zand na een laat doelpunt van Noe Dussenne.

14:55 vooraf, 14 uur 55. Geen wijzigingen bij Club. Ondanks de 0-3-nederlaag tegen Dortmund in de Champions League voert Philippe Clement geen wijzigingen door in zijn basiself. Kersvers Rode Duivel Charles De Ketelaere moet dus genoegen nemen met een plaatsje op de bank vanmiddag. . Geen wijzigingen bij Club Ondanks de 0-3-nederlaag tegen Dortmund in de Champions League voert Philippe Clement geen wijzigingen door in zijn basiself. Kersvers Rode Duivel Charles De Ketelaere moet dus genoegen nemen met een plaatsje op de bank vanmiddag.

11:19 vooraf, 11 uur 19. Het is een derby en dan moeten we nog een paar procentjes extra geven. Ook al zullen er geen supporters zijn, de emoties zullen toch een rol spelen. KV Oostende-coach Alexander Blessin. Het is een derby en dan moeten we nog een paar procentjes extra geven. Ook al zullen er geen supporters zijn, de emoties zullen toch een rol spelen. KV Oostende-coach Alexander Blessin

11:11 vooraf, 11 uur 11. Oostende is een ploeg die heel snel vooruit wil. Dat is moeilijk om tegen te spelen en om rust aan de bal te krijgen. Wij zullen dat zelf goed moeten invullen. Club Brugge-coach Philippe Clement. Oostende is een ploeg die heel snel vooruit wil. Dat is moeilijk om tegen te spelen en om rust aan de bal te krijgen. Wij zullen dat zelf goed moeten invullen. Club Brugge-coach Philippe Clement

11:08 vooraf, 11 uur 08. West-Vlaamse derby in Oostende. KV Oostende is vanmiddag gastheer wanneer landskampioen Club Brugge op bezoek komt. We volgen de derby hier op de voet vanaf 16u. . West-Vlaamse derby in Oostende KV Oostende is vanmiddag gastheer wanneer landskampioen Club Brugge op bezoek komt. We volgen de derby hier op de voet vanaf 16u.

Opstelling KV Oostende. Guillaume Hubert, Anton Tanghe, Arthur Theate, Jack Hendry, Jelle Bataille, Théo Ndicka Matam, Maxime D'Arpino, Kevin Vandendriessche, Andrew Hjulsager, Makhtar Gueye, Fashion Sakala Opstelling KV Oostende Fashion Sakala, Makhtar Gueye, Andrew Hjulsager, Kevin Vandendriessche, Maxime D'Arpino, Théo Ndicka Matam, Jelle Bataille, Jack Hendry, Arthur Theate, Anton Tanghe, Guillaume Hubert

Opstelling Club Brugge. Simon Mignolet, Clinton Mata, Odilon Kossounou, Simon Deli, Eduard Sobol, Mats Rits, Ruud Vormer, Hans Vanaken, Krépin Diatta, Dennis, Noa Lang Opstelling Club Brugge Noa Lang, Dennis, Krépin Diatta, Hans Vanaken, Ruud Vormer, Mats Rits, Eduard Sobol, Simon Deli, Odilon Kossounou, Clinton Mata, Simon Mignolet