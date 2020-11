Club Brugge haalt opgelucht adem aan de kust dankzij Diatta en Badji

KV Oostende - Club Brugge in een notendop:

Gueye wist gevleide voorsprong van Club snel uit

Beide ploegen hadden er vanaf de aftrap duidelijk zin in en dat leidde tot een hoog tempo in de openingsfase. Toch was het Oostende dat het betere van het spel had en zo enkele kansjes bij elkaar voetbalde.

Club besefte dat het moest reageren, maar miste creativiteit in de zone van de waarheid. Oostende had dat probleem niet en Gueye probeerde het tot twee maal toe met een omhaal. Met de uitvoering van de Senegalees was er niets mis, maar Mignolet echt in verlegenheid brengen kon hij niet.

De bezoekers kwamen beter in de wedstrijd en na een kort genomen hoekschop schilderde Vormer de bal op het hoofd van de vrijstaande Rits. 0-1 en een gevleide voorsprong voor blauw-zwart.

Club ging op zoek het verlossende tweede doelpunt, maar met een knappe voetreflex op een schot van Dennis voorkwam Hubert erger voor de kustploeg. Een belangrijke redding, want niet veel later stond het alweer gelijk. Gueye hield Deli af en schoot de 1-1 vanuit de draai knap binnen. 1-1 aan de rust.