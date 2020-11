Kan KV Mechelen ook leider Charleroi punten afsnoepen?

Bij Charleroi zit aanwinst Jon Flanagan nog niet in de kern:

Ook bij Charleroi wordt er, zoals gebruikelijk, weinig gesleuteld aan het elftal. Enkel Berahino ontbreekt op het wedstrijdblad, hij staat zijn hoogzwangere vrouw bij in het ziekenhuis. Berahino wordt in de spits vervangen door Nicholson.

vooraf, 20 uur 17. Nicholson vervangt Berahino. Ook bij Charleroi wordt er, zoals gebruikelijk, weinig gesleuteld aan het elftal. Enkel Berahino ontbreekt op het wedstrijdblad, hij staat zijn hoogzwangere vrouw bij in het ziekenhuis. Berahino wordt in de spits vervangen door Nicholson. .

vooraf, 20 uur 03. Kabore weer in de ploeg. Issa Kabore is na een speeldag schorsing opnieuw van de partij en staat ook meteen weer in de basis, Lucas Bijker verhuist naar de bank. Verder brengt Vrancken dezelfde namen aan de aftrap als tegen Club, dus met Defour en Walsh, die vorige week debuteerden bij KVM. .