Charleroi duwt KV Mechelen weg, maar niet op het scorebord

90+3' tweede helft, minuut 93. Einde. Afgelopen! KV Mechelen en Charleroi geven elkaar geen duimbreed toe en houden het na een zeer onderhoudende partij op een 3-3-gelijkspel. . Einde Afgelopen! KV Mechelen en Charleroi geven elkaar geen duimbreed toe en houden het na een zeer onderhoudende partij op een 3-3-gelijkspel.



90+2' tweede helft, minuut 92. Het is de thuisploeg die nog het meest op zoek gaat naar de winning goal. De Camargo heeft nog een heerlijke beweging in huis, maar krijgt de overtreding niet mee van Put. . Het is de thuisploeg die nog het meest op zoek gaat naar de winning goal. De Camargo heeft nog een heerlijke beweging in huis, maar krijgt de overtreding niet mee van Put.

90' tweede helft, minuut 90. Vervanging bij Charleroi, Guillaume Gillet erin, Shamar Nicholson eruit wissel Shamar Nicholson Guillaume Gillet

90' Toegevoegde tijd. Er komen nog drie minuten bij. . tweede helft, minuut 90. Toegevoegde tijd Er komen nog drie minuten bij.

90' tweede helft, minuut 90. Vervanging bij KV Mechelen, Rob Schoofs erin, Steven Defour eruit wissel Steven Defour Rob Schoofs

85' tweede helft, minuut 85. Druk van KV Mechelen. Plots ligt het momentum helemaal bij KV Mechelen. Kaya is pas ingevallen en kan er bijna 4-3 van maken, maar hij besluit van dichtbij op Penneteau. . Druk van KV Mechelen Plots ligt het momentum helemaal bij KV Mechelen. Kaya is pas ingevallen en kan er bijna 4-3 van maken, maar hij besluit van dichtbij op Penneteau.

84' tweede helft, minuut 84. Van Damme mist niet. Joachim Van Damme blijft rustig en schuift de penalty netjes in de hoek: KV Mechelen staat weer op gelijke hoogte. . Van Damme mist niet Joachim Van Damme blijft rustig en schuift de penalty netjes in de hoek: KV Mechelen staat weer op gelijke hoogte.

84' tweede helft, minuut 84. Vervanging bij KV Mechelen, Onur Kaya erin, Geoffry Hairemans eruit wissel Geoffry Hairemans Onur Kaya

83' Doelpunt na strafschop tijdens tweede helft, minuut 83 door Joachim Van Damme van KV Mechelen. 3, 3. penalty KV Mechelen Charleroi einde 3 3

82' Gele kaart voor Steeven Willems van Charleroi tijdens tweede helft, minuut 82 Steeven Willems Charleroi

81' Penalty voor KVM! Willems krijgt de bal tegen de arm in de zestien meter, de VAR stuurt Put naar het scherm en die twijfelt niet: penalty voor KV Mechelen. . tweede helft, minuut 81. Penalty voor KVM! Willems krijgt de bal tegen de arm in de zestien meter, de VAR stuurt Put naar het scherm en die twijfelt niet: penalty voor KV Mechelen.

80' tweede helft, minuut 80. KV Mechelen is nog niet uitgespeeld. Defour kan Mrabti bedienen, maar de pass is iets te lang onderweg en het schot van de Zweed wordt nog geblokt. . KV Mechelen is nog niet uitgespeeld. Defour kan Mrabti bedienen, maar de pass is iets te lang onderweg en het schot van de Zweed wordt nog geblokt.

72' tweede helft, minuut 72. Gholizadeh straft flater af. Kabore gaat pijnlijk in de fout met een compleet mislukte terugspeelbal, Gholizadeh onderschept en werkt koelbloedig af: 2-3 voor Charleroi. Zo wordt het een jammerlijke avond voor Kabore, die bij de 1-1 ook al in de fout ging. . Gholizadeh straft flater af Kabore gaat pijnlijk in de fout met een compleet mislukte terugspeelbal, Gholizadeh onderschept en werkt koelbloedig af: 2-3 voor Charleroi. Zo wordt het een jammerlijke avond voor Kabore, die bij de 1-1 ook al in de fout ging.

72' Doelpunt tijdens tweede helft, minuut 72 door Ali Gholizadeh van Charleroi. 2, 3. goal KV Mechelen Charleroi einde 2 3

70' tweede helft, minuut 70. Kopbal Mrabti. We kunnen nog eens een doelkans noteren: een aardige kopbal van Mrabti, die in de handen van Penneteau eindigt. . Kopbal Mrabti We kunnen nog eens een doelkans noteren: een aardige kopbal van Mrabti, die in de handen van Penneteau eindigt.

68' Gele kaart voor Marco Ilaimaharitra van Charleroi tijdens tweede helft, minuut 68 Marco Ilaimaharitra Charleroi

67' tweede helft, minuut 67. Er wordt de jongste minuten flink wat gebikkeld, zowel fysiek als verbaal. Het grootste slachtoffer is het truitje van Dessoleil, dat de vuilnisbak in kan. . Er wordt de jongste minuten flink wat gebikkeld, zowel fysiek als verbaal. Het grootste slachtoffer is het truitje van Dessoleil, dat de vuilnisbak in kan.

62' tweede helft, minuut 62. KV Mechelen raakt nog eens aan de overkant, maar meer dan een hoekschop haalt de thuisploeg er niet uit. . KV Mechelen raakt nog eens aan de overkant, maar meer dan een hoekschop haalt de thuisploeg er niet uit.

61' Gele kaart voor Steven Defour van KV Mechelen tijdens tweede helft, minuut 61 Steven Defour KV Mechelen

58' Gele kaart voor Siemen Voet van KV Mechelen tijdens tweede helft, minuut 58 Siemen Voet KV Mechelen

57' tweede helft, minuut 57. Daar is de gelijkmaker. De druk van Charleroi levert op: een hoekschop verdwijnt via het hoofd van Jordi Vanlerberghe in doel, het staat 2-2. Sneu voor KV Mechelen en Vanlerberghe, maar de gelijkmaker is wel verdiend. . Daar is de gelijkmaker De druk van Charleroi levert op: een hoekschop verdwijnt via het hoofd van Jordi Vanlerberghe in doel, het staat 2-2. Sneu voor KV Mechelen en Vanlerberghe, maar de gelijkmaker is wel verdiend.

57' Owngoal tijdens tweede helft, minuut 57 door Jordi Vanlerberghe van Charleroi. 2, 2. own goal KV Mechelen Charleroi einde 2 2

53' tweede helft, minuut 53. Charleroi dringt aan. KV Mechelen moet even de druk van Charleroi doorstaan. Rezaei lanceert Kayembe, Kabore neutraliseert het gevaar. . Charleroi dringt aan KV Mechelen moet even de druk van Charleroi doorstaan. Rezaei lanceert Kayembe, Kabore neutraliseert het gevaar.

49' tweede helft, minuut 49. Aiai, Nicholson! We hebben al wat missers gezien vandaag, maar Nicholson doet er nog een schepje bovenop. Morioka biedt de Jamaicaan de gelijkmaker aan, maar die jaagt de bal knullig over. . Aiai, Nicholson! We hebben al wat missers gezien vandaag, maar Nicholson doet er nog een schepje bovenop. Morioka biedt de Jamaicaan de gelijkmaker aan, maar die jaagt de bal knullig over.



46' tweede helft, minuut 46. Tweede helft. Charleroi heeft de tweede helft op gang getrapt. Het zijn dezelfde 22 namen op het veld als voor de rust. . Tweede helft Charleroi heeft de tweede helft op gang getrapt. Het zijn dezelfde 22 namen op het veld als voor de rust.

46' tweede helft tweede helft, minuut 46 match begonnen

45+1' eerste helft eerste helft, minuut 46 match afgelopen

45' eerste helft, minuut 45. Rust. KV Mechelen duikt na een boeiende eerste helft de kleedkamers in met een 2-1-bonus. Hairemans opende de score, maar na de gelijkmaker van Rezaei leek Charleroi de partij in handen te nemen. Een ingeving van De Camargo zette de thuisploeg echter weer op voorsprong, waarna Defour en Storm nog nalieten om er 3-1 van te maken. . Rust KV Mechelen duikt na een boeiende eerste helft de kleedkamers in met een 2-1-bonus. Hairemans opende de score, maar na de gelijkmaker van Rezaei leek Charleroi de partij in handen te nemen. Een ingeving van De Camargo zette de thuisploeg echter weer op voorsprong, waarna Defour en Storm nog nalieten om er 3-1 van te maken.

43' eerste helft, minuut 43. KV Mechelen morst nu met de kansen. Na de misser van Defour is het aan Storm om alleen voor doel te verschijnen, maar ook hij mist het kader. . KV Mechelen morst nu met de kansen. Na de misser van Defour is het aan Storm om alleen voor doel te verschijnen, maar ook hij mist het kader.

41' eerste helft, minuut 41. Defour mist onbegrijpelijk. Charleroi ontsnapt aan een derde tegentreffer. De Camargo kopt tot bij de vrijstaande Steven Defour, die van dichtbij hoog over trapt. Wat een misser! . Defour mist onbegrijpelijk Charleroi ontsnapt aan een derde tegentreffer. De Camargo kopt tot bij de vrijstaande Steven Defour, die van dichtbij hoog over trapt. Wat een misser!

38' eerste helft, minuut 38. Net als na het eerste doelpunt probeert Charleroi snel te reageren. Een aanval over rechts eindigt voor de voet van Morioka, die zijn schot mist. . Net als na het eerste doelpunt probeert Charleroi snel te reageren. Een aanval over rechts eindigt voor de voet van Morioka, die zijn schot mist.

35' eerste helft, minuut 35. Geen tweede voor De Camargo. Charleroi moet plots alle zeilen bijzetten achterin. Mrabti zet De Camargo alleen voor doel, maar die krijgt de bal dit keer niet voorbij Penneteau. . Geen tweede voor De Camargo Charleroi moet plots alle zeilen bijzetten achterin. Mrabti zet De Camargo alleen voor doel, maar die krijgt de bal dit keer niet voorbij Penneteau.

32' eerste helft, minuut 32. De Camargo met een ingeving. Igor De Camargo verrast in zijn 600e wedstrijd vriend en vijand met een afstandsschot dat over Penneteau in doel waait: 2-1, net op een moment dat Charleroi de wedstrijd in handen had genomen. . De Camargo met een ingeving Igor De Camargo verrast in zijn 600e wedstrijd vriend en vijand met een afstandsschot dat over Penneteau in doel waait: 2-1, net op een moment dat Charleroi de wedstrijd in handen had genomen.

32' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 32 door Igor De Camargo van KV Mechelen. 2, 1. goal KV Mechelen Charleroi einde 2 1

28' eerste helft, minuut 28. Charleroi probeert een versnelling hoger te schakelen, KV Mechelen wordt achteruit gedwongen. Kabore moet bij de pinken zijn om Fall van de 1-2 te houden. . Charleroi probeert een versnelling hoger te schakelen, KV Mechelen wordt achteruit gedwongen. Kabore moet bij de pinken zijn om Fall van de 1-2 te houden.

22' eerste helft, minuut 22. Bijna 1-2. Het gaat plots snel: een minuut na de gelijkmaker heeft Nicholson de 1-2 aan de voet, maar hij laat de opgelegde kans liggen. . Bijna 1-2 Het gaat plots snel: een minuut na de gelijkmaker heeft Nicholson de 1-2 aan de voet, maar hij laat de opgelegde kans liggen.

21' eerste helft, minuut 21. Rezaei brengt Charleroi langszij. Kabore heft het buitenspel op bij een vrije trap van Morioka, Rezaei profiteert optimaal en kopt de gelijkmaker tegen de touwen. Alles te herdoen Achter de Kazerne! . Rezaei brengt Charleroi langszij Kabore heft het buitenspel op bij een vrije trap van Morioka, Rezaei profiteert optimaal en kopt de gelijkmaker tegen de touwen. Alles te herdoen Achter de Kazerne!

20' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 20 door Kaveh Rezaei van Charleroi. 1, 1. goal KV Mechelen Charleroi einde 1 1

13' eerste helft, minuut 13. Charleroi probeert snel een antwoord te formuleren. Na een lang uitgesponnen aanval dwingen de bezoekers een hoekschop af, die door Dessoleil naast wordt gekopt. . Charleroi probeert snel een antwoord te formuleren. Na een lang uitgesponnen aanval dwingen de bezoekers een hoekschop af, die door Dessoleil naast wordt gekopt.

10' eerste helft, minuut 10. Hairemans met een streep. Hairemans nagelt de vrije trap deze keer snoeihard in de bovenhoek, Penneteau ziet de bal wel komen maar heeft geen verhaal tegen de kanonskogel: 1-0 voor KV Mechelen na net geen tien minuten. . Hairemans met een streep Hairemans nagelt de vrije trap deze keer snoeihard in de bovenhoek, Penneteau ziet de bal wel komen maar heeft geen verhaal tegen de kanonskogel: 1-0 voor KV Mechelen na net geen tien minuten.

9' Doelpunt na vrije trap tijdens eerste helft, minuut 9 door Geoffry Hairemans van KV Mechelen. 1, 0. vrije trap KV Mechelen Charleroi einde 1 0

8' Gele kaart voor Mamadou Fall van Charleroi tijdens eerste helft, minuut 8 Mamadou Fall Charleroi

8' eerste helft, minuut 8. Geel Fall. Hairemans draait een vrije trap over het muurtje, Fall pareert met de hand en krijgt logisch geel. En zo krijgt KVM opnieuw een vrije trap, nog dichter bij de grote rechthoek. . Geel Fall Hairemans draait een vrije trap over het muurtje, Fall pareert met de hand en krijgt logisch geel. En zo krijgt KVM opnieuw een vrije trap, nog dichter bij de grote rechthoek.

4' eerste helft, minuut 4. Het eerste wapenfeit is een afstandsschot van Gholizadeh, dat half geblokt wordt door ploegmaat Rezaei. . Het eerste wapenfeit is een afstandsschot van Gholizadeh, dat half geblokt wordt door ploegmaat Rezaei.

1' eerste helft, minuut 1. Aftrap. Daar gaan we! Ref Bert Put heeft de wedstrijd op gang gefloten, de thuisploeg trapt af. . Aftrap Daar gaan we! Ref Bert Put heeft de wedstrijd op gang gefloten, de thuisploeg trapt af.

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

Bij Charleroi zit aanwinst Jon Flanagan nog niet in de kern:

Een ode aan jubilaris Igor De Camargo:

20:20 vooraf, 20 uur 20. Ik heb totaal geen wraakgevoelens tegenover KV Mechelen, maar ik ga wel gelukkig zijn als ik kan scoren. Jules Van Cleemput. Ik heb totaal geen wraakgevoelens tegenover KV Mechelen, maar ik ga wel gelukkig zijn als ik kan scoren. Jules Van Cleemput

20:17 vooraf, 20 uur 17. Nicholson vervangt Berahino. Ook bij Charleroi wordt er, zoals gebruikelijk, weinig gesleuteld aan het elftal. Enkel Berahino ontbreekt op het wedstrijdblad, hij staat zijn hoogzwangere vrouw bij in het ziekenhuis. Berahino wordt in de spits vervangen door Nicholson. . Nicholson vervangt Berahino Ook bij Charleroi wordt er, zoals gebruikelijk, weinig gesleuteld aan het elftal. Enkel Berahino ontbreekt op het wedstrijdblad, hij staat zijn hoogzwangere vrouw bij in het ziekenhuis. Berahino wordt in de spits vervangen door Nicholson.



20:03 vooraf, 20 uur 03. Kabore weer in de ploeg. Issa Kabore is na een speeldag schorsing opnieuw van de partij en staat ook meteen weer in de basis, Lucas Bijker verhuist naar de bank. Verder brengt Vrancken dezelfde namen aan de aftrap als tegen Club, dus met Defour en Walsh, die vorige week debuteerden bij KVM. . Kabore weer in de ploeg Issa Kabore is na een speeldag schorsing opnieuw van de partij en staat ook meteen weer in de basis, Lucas Bijker verhuist naar de bank. Verder brengt Vrancken dezelfde namen aan de aftrap als tegen Club, dus met Defour en Walsh, die vorige week debuteerden bij KVM.



Voor Jules Van Cleemput (ex-KVM) wordt het een bijzondere match:



19:39 vooraf, 19 uur 39. Vooraf. Goeienavond! KV Mechelen en Charleroi openen vanavond speeldag 12 van de Jupiler Pro League. Leider Charleroi kan de kloof met dichtste achtervolgers Beerschot en Standard uitdiepen tot vier punten, maar dan moet het wel voorbij KV Mechelen, dat vorige week tegen Club Brugge al dat het de topploegen pijn kan doen. Aftrap straks om 20.45 uur. . Vooraf Goeienavond! KV Mechelen en Charleroi openen vanavond speeldag 12 van de Jupiler Pro League. Leider Charleroi kan de kloof met dichtste achtervolgers Beerschot en Standard uitdiepen tot vier punten, maar dan moet het wel voorbij KV Mechelen, dat vorige week tegen Club Brugge al dat het de topploegen pijn kan doen. Aftrap straks om 20.45 uur.

19:39 - Vooraf Vooraf, 19 uur 39

Opstelling KV Mechelen. Gaëtan Coucke, Sandy Walsh, Siemen Voet, Jordi Vanlerberghe, Issa Kabore, Steven Defour, Joachim Van Damme, Kerim Mrabti, Geoffry Hairemans, Nikola Storm, Igor De Camargo Opstelling KV Mechelen Igor De Camargo, Nikola Storm, Geoffry Hairemans, Kerim Mrabti, Joachim Van Damme, Steven Defour, Issa Kabore, Jordi Vanlerberghe, Siemen Voet, Sandy Walsh, Gaëtan Coucke

Opstelling Charleroi. Nicolas Penneteau, Jules Van Cleemput, Steeven Willems, Dorian Dessoleil, Joris Kayembe, Mamadou Fall, Marco Ilaimaharitra, Shamar Nicholson, Ryota Morioka, Ali Gholizadeh, Kaveh Rezaei Opstelling Charleroi Kaveh Rezaei, Ali Gholizadeh, Ryota Morioka, Shamar Nicholson, Marco Ilaimaharitra, Mamadou Fall, Joris Kayembe, Dorian Dessoleil, Steeven Willems, Jules Van Cleemput, Nicolas Penneteau