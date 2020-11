Tien om te zien: Kortrijk en Beerschot delen de punten in knotsgek duel

Kortrijk - Beerschot kort samengevat

Kortrijk klimt op vroege dubbele voorsprong

Losada greep nog voor het halfuur in en haalde de verdrinkende Vorogovski naar de kant voor Bourdin. Dat was een verdedigende wissel, maar Bourdin bracht met een rake kopbal op een vrije trap van Holzhauser de spanning helemaal terug.

Beerschot stond voor de vierde keer dit seizoen 2-0 achter binnen het kwartier, dus daar wisten ze wel hoe ze ermee moesten omgaan. De bezoekers gingen op zoek naar de aansluitingstreffer, maar Tissoudali had pech. In dezelfde fase trof hij de paal, Jakubech en het dak van het doel.

Twee ongewijzigde elftallen keken elkaar in de ogen, maar slechts een van die twee leek bij het eerste fluitsignaal al wakker. In de eerste minuut al mocht Jonckheere ongehinderd een voorzet van Selemani binnentikken. Nog voor de tiende minuut maakte Selemani zelf, alweer moederziel alleen, de 2-0 voor Kortrijk.

Beerschot gooit overwinning weg in slot

De tweede helft verveelde letterlijk geen seconde. We waren nog maar amper gaan zitten of Tissoudali ontlokte Derijck al een strafschopfout. Holzhauser zette de penalty rustig om. De Oostenrijker raakte een minuutje later de paal, waarna Tissoudali snel handelde en de 2-3 in doel pookte.

Kortrijk zwijmelde na die dubbele uppercut en had wat hulp nodig om zich te herpakken. Die kwam er in de vorm van een onbesuisde fout op Guèye. Ook Mboyo mocht zo een strafschop verzilveren. Daarmee was het laatste woord nog lang niet gezegd. Vanhamel onderscheidde zich met een redding op een vrijschop van Selemani en ook Jakubech had een prachtige save klaar op een schot van Sanusi.

Een misrekening van Vanhamel leverde Guèye de 4-3 op, maar ook die score stond maar enkele minuten op het scorebord. Bourdin, alweer hij, reageerde het snelst toen Jakubech een vrije trap van Holzhauser maar net tegen de deklat kon tikken. Jakubech kon even later Coulibaly nipt van de 4-5 houden en aan de overzijde maakte Vanhamel zijn foutje goed met een fabelachtige redding op De Sart.

Die reflex kreeg nog meer belang toen Frans kort voor affluiten van dichtbij de 4-5 in doel buffelde. Beerschot had een sensationele zege én de leidersplek binnen handbereik, maar diep in de toegevoegde tijd besloten de Ratten om de buitenspelval open te zetten. Die klapte echter niet dicht, waarna Sainsbury de waanzinnige 5-5 in doel kon jassen.