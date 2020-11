LIVE: Beerschot maakt de aansluitingstreffer in Kortrijk

Fase per fase

39' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 39 door Pierre Bourdin van Beerschot. 2, 1. goal KV Kortrijk Beerschot 41' 2 1

39' eerste helft, minuut 39. Beerschot met de aansluiting! Als het niet echt draait, kan een stilstaande fase altijd helpen. Holzhauser (wie anders?) schildert zijn vrije trap op de knikker van Bourdin en de invaller kopt ongehinderd raak.

38' eerste helft, minuut 38. Ook een ver schot van Mboyo zwaait af. De spektakelwaarde is na de eerste tien minuten fel afgenomen. We kijken al uit naar de rust.

36' eerste helft, minuut 36. Holzhauser probeert het te forceren met een knal vanuit een scherpe hoek.

35' eerste helft, minuut 35. Hakje van Guèye. Beerschot is stilgevallen en moet opletten voor een derde tegendoelpunt. Een hieltje van Guèye botst een paar meter naast.

32' eerste helft, minuut 32. Kortrijk kent weer een betere periode met twee gevaarlijke voorzetten van Ocansey. Die vindt net geen ploegmaat.

31' eerste helft, minuut 31. Nu al een wissel. Jan Vorogovski schuifelt van het veld. De Kazach heeft lelijk afgezien tegen Selemani en zeult een gele kaart mee. Coach Losada neemt geen risico's en brengt Bourdin in zijn plaats.

31' eerste helft, minuut 31. Vervanging bij Beerschot, Pierre Bourdin erin, Yan Vorogovskiy eruit wissel Yan Vorogovskiy Pierre Bourdin

28' eerste helft, minuut 28. Vanhamel laat een hobbelend schot van Mboyo nipt voorlangs gaan. Vorogovski krijgt een gele kaart voor een stevige voorafgaande overtreding op de middellijn.

28' Gele kaart voor Yan Vorogovskiy van Beerschot tijdens eerste helft, minuut 28 Yan Vorogovskiy Beerschot

26' eerste helft, minuut 26. Beerschot kan het overwicht niet omzetten in verdere kansen. Tom Boudeweel. Beerschot kan het overwicht niet omzetten in verdere kansen. Tom Boudeweel

24' eerste helft, minuut 24. Een schijn van frustratie of gewoon net te laat? Volgens Vergoote valt de tackle van Holzhauser op Ocansey onder de tweede categorie. Dat lijkt een juiste inschatting.

21' eerste helft, minuut 21. Bijna Mboyo. Vanhamel staat goed op te letten en is daardoor eerder dan Mboyo bij een steekbal van Selemani. Kortrijk loert op de counter, logisch bij deze score.

19' eerste helft, minuut 19. Holzhauser wordt steeds vaker gevonden en dan moet Kortrijk achteruit. Beerschot begint wat druk te ontwikkelen.

15' eerste helft, minuut 15. Coulibaly levert een slecht gemikt en gekraakt schot af.

13' eerste helft, minuut 13. Beerschot doet z'n reputatie van meest spectaculaire ploeg in Europa alle eer aan, al is het niet op de manier waarop de bezoekers hadden gehoopt. De Ratten hebben een doelpunt nodig.

11' eerste helft, minuut 11. Drie keer voor een euro! Pech voor Tissoudali! Zijn eerste poging treft vol de paal, Jakubech veegt zijn herneming weg en het derde schot valt met een boog bovenop het doel. Beerschot doet wat terug.

10' eerste helft, minuut 10. Weer niet goed verdedigd van die defensie van Beerschot, die al zo vaak gepasseerd is. Tom Boudeweel. Weer niet goed verdedigd van die defensie van Beerschot, die al zo vaak gepasseerd is. Tom Boudeweel

8' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 8 door Faïz Selemani van KV Kortrijk. 2, 0. goal KV Kortrijk Beerschot 41' 2 0

8' eerste helft, minuut 8. Selemani met 2-0! Faïz Selemani is dé man van de eerste tien minuten. De man uit de Comoron wordt amper bewaakt en kan kiezen in welke hoek hij de tweede van Kortrijk steekt.

7' eerste helft, minuut 7. De openingsfase is helemaal voor KVK. Selemani zet een dribbel op, maar de poging van Jonckheere komt er deze keer niet uit.

5' eerste helft, minuut 5. Beerschot is sowieso al een ploeg die wil aanvallen. De vroege treffer van Kortrijk zal de drang alleen maar groter maken.

1' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 1 door Michiel Jonckheere van KV Kortrijk. 1, 0. goal KV Kortrijk Beerschot 41' 1 0

1' eerste helft, minuut 1. 1-0 binnen de minuut! Nou, dat is een goeie start voor Kortrijk! Jonckheere staat aan de tweede paal om de voorzet van Selemani binnen te werken. Bij Beerschot denken ze aan buitenspel, maar dat klopt niet.

1' eerste helft, minuut 1. We zijn vertrokken. Scheids Vergoote blaast de boel op gang. Prijkt Beerschot straks op de eerste plaats, of steekt Kortrijk daar in eigen huis een stokje voor?

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

16:05 vooraf, 16 uur 05. We hebben verschillende scenario's overlopen en we weten ook hoe onze coach denkt. Assistent Bart Meert vervangt de geschorste Vanderhaeghe op de Kortrijkse bank.

15:53 vooraf, 15 uur 53. Beerschot speelt graag tegen West-Vlaamse ploegen. Het won dit seizoen van Oostende, Zulte-Waregem en Club Brugge, al was dat wel op de eerste drie speeldagen. Kortrijk kent wisselend succes tegen Antwerpse ploegen. Van Antwerp werd verloren, maar Mechelen werd verslagen.

15:37 vooraf, 15 uur 37. Vorige week pakte Kortrijk op het nippertje een verdiend gelijkspel in de derby tegen Zulte Waregem. Beerschot versloeg OHL, die andere promovendus, in een typisch spektakelstuk met 4-2. Voor beide ploegen was het een prestatie waar ze op konden voortbouwen. Wie heeft deze week het best gewerkt?

15:27 vooraf, 15 uur 27. Het is mooi om voor de leidersplaats te spelen, maar het houdt ons niet echt bezig. Extra druk voelen we niet. Beerschot-coach Hernan Losada. Het is mooi om voor de leidersplaats te spelen, maar het houdt ons niet echt bezig. Extra druk voelen we niet. Beerschot-coach Hernan Losada

15:16 vooraf, 15 uur 16. Geschiedenis. De laatste bezoekjes van Beerschot aan het Guldensporenstadion waren niet bijzonder succesvol. In 2013 eindigde de meest recente Kortrijk-Beerschot op een droge 4-0. Een jaar eerder haalde KVK het met 2-0 en toen was huidig coach Hernan Losada nog speler van Beerschot. Yves Vanderhaeghe leerde in die tijd de stiel als assistent van Hein Vanhaezebrouck bij Kortrijk.

14:57 vooraf, 14 uur 57. Bij Beerschot komt het gevaar van veel kanten, bij Kortrijk is het voornamelijk één man die voor de goals zorgt. Mboyo zit aan zes stuks dit seizoen, geen enkele andere Kerel heeft meer dan één keer gescoord. Dat is toch een probleem.

10:32 vooraf, 10 uur 32. Beerschot slikt ook veel doelpunten. Er zijn dus opties. Beerschot heeft al heel wat wedstrijden met monsterscores gewonnen. Het kan misschien wel een spektakelmatch worden. KVK-coach Yves Vanderhaeghe. Beerschot slikt ook veel doelpunten. Er zijn dus opties. Beerschot heeft al heel wat wedstrijden met monsterscores gewonnen. Het kan misschien wel een spektakelmatch worden. KVK-coach Yves Vanderhaeghe

10:29 vooraf, 10 uur 29. Vanderhaeghe: "Wordt niet makkelijk". Kortrijk-coach Yves Vanderhaeghe is op zijn hoede voor Beerschot. "Het wordt zeker niet makkelijk", blikt hij vooruit op de website van KVK. "Beerschot heeft al het meeste doelpunten gemaakt. Ze spelen met veel drang naar voren, met drie heel bepalende spelers: Holzhauser, Tissoudali en Suzuki." "Zij hebben 18 van de 28 doelpunten gemaakt. Dat is heel veel. Niet alleen doelpunten, maar ze hebben ook goede statistieken in assists. Dat maakt een ploeg sterker."

"Zij hebben 18 van de 28 doelpunten gemaakt. Dat is heel veel. Niet alleen doelpunten, maar ze hebben ook goede statistieken in assists. Dat maakt een ploeg sterker."

10:27 vooraf, 10 uur 27. Kortrijk ontvangt Beerschot. Na het gelijkspel van Charleroi in Mechelen lonkt de 1e plaats opnieuw voor Beerschot. Het team van Hernan Losada moet dan zelf wel winnen bij KV Kortrijk. Of dat lukt, kunt u hier fase per fase volgen vanaf 16.15u.

10:27 - Vooraf Vooraf, 10 uur 27

Opstelling KV Kortrijk. Adam Jakubech, Gilles Dewaele, Trent Sainsbury, Timothy Derijck, Eric Ocansey, Evgeniy Makarenko, Julien De Sart, Michiel Jonckheere, Faïz Selemani, Habib Guèye, Ilombe Mboyo Opstelling KV Kortrijk Ilombe Mboyo, Habib Guèye, Faïz Selemani, Michiel Jonckheere, Julien De Sart, Evgeniy Makarenko, Eric Ocansey, Timothy Derijck, Trent Sainsbury, Gilles Dewaele, Adam Jakubech

Opstelling Beerschot. Mike Vanhamel, Joren Dom, Frédéric Frans, Jan van den Bergh, Yan Vorogovskiy, Ryan Sanusi, Tom Pietermaat, Ismaila Coulibaly, Raphael Holzhauser, Musashi Suzuki, Tarik Tissoudali Opstelling Beerschot Tarik Tissoudali, Musashi Suzuki, Raphael Holzhauser, Ismaila Coulibaly, Tom Pietermaat, Ryan Sanusi, Yan Vorogovskiy, Jan van den Bergh, Frédéric Frans, Joren Dom, Mike Vanhamel