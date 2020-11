KVK-coach Vanderhaeghe: "Kan spektakelmatch worden tegen Beerschot"

10:29

vooraf, 10 uur 29. Vanderhaeghe: "Wordt niet makkelijk". Kortrijk-coach Yves Vanderhaeghe is op zijn hoede voor Beerschot. "Het wordt zeker niet makkelijk", blikt hij vooruit op de website van KVK. "Beerschot heeft al het meeste doelpunten gemaakt. Ze spelen met veel drang naar voren, met drie heel bepalende spelers: Holzhauser, Tissoudali en Suzuki." "Zij hebben 18 van de 28 doelpunten gemaakt. Dat is heel veel. Niet alleen doelpunten, maar ze hebben ook goede statistieken in assists. Dat maakt een ploeg sterker." .