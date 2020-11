LIVE: Waasland-Beveren komt meteen op voorsprong tegen Eupen

Fase per fase

Fase per fase

58' tweede helft, minuut 58. Vervanging bij KAS Eupen, Amara Baby erin, Mamadou Koné eruit wissel Mamadou Koné Amara Baby

57' tweede helft, minuut 57. Koch over. Na de vrije trap verschijnen ze plots met z'n vieren plots voor Jackers. Kapitein Koch krijgt de voorzet niet goed onder controle en lobt de bal dan over het doel.

56' tweede helft, minuut 56. Koné gaat over het been van Schoonbaert en lokt opnieuw een vrije trap uit. Scheidsrechter D'Hondt houdt de kaarten nog op zak in deze faire partij.

54' tweede helft, minuut 54. Eupen blijft het proberen in de combinatie, maar vindt voorlopig geen gaatje in de gele blok van de bezoekers. Adriano krijgt het op z'n heupen en probeert het dan nog maar eens met een flauw afstandsschot.

51' tweede helft, minuut 51. Bijna Sinani! Wat een kans voor Waasland-Beveren! Sinani dribbelt zich vlot voorbij Koch en komt dan oog in oog met Nurudeen. De middenvelder kan de kalmte niet bewaren en schiet uiteindelijk nog redelijk hoog over. Dit moest misschien wel de 0-2 geweest zijn.

49' tweede helft, minuut 49. We krijgen hetzelfde spelbeeld in het begin van deze tweede helft. Eupen eist de bal op en gaat op zoek naar de gelijkmaker. De bezoekers wachten op een foutje om dan genadeloos toe te slaan.

47' tweede helft, minuut 47. Koné zet zijn rechtstreekse tegenstander knap in de wind en levert dan in bij Peeters. Het schot van de middenvelder wordt in extremis nog aangeraakt door Prevljak, waardoor de bal maar nipt naast gaat.

46' tweede helft, minuut 46. TWEEDE HELFT. De balt rolt opnieuw aan de Kehrweg. Zijn de bezoekers op weg naar hun tweede overwinning van het seizoen of zet Eupen de scheve situatie nog recht?



46' tweede helft tweede helft, minuut 46 match begonnen

19:15 rust, 19 uur 15. RUST. Waasland-Beveren trekt met een 1-0-voorsprong de kleedkamer in. Eupen had het meeste balbezit, maar het waren de bezoekers die enkele keren gevaarlijk tegenprikten op de counter.

45+2' eerste helft eerste helft, minuut 47 match afgelopen

41' eerste helft, minuut 41. De bezoekers lijken lessen getrokken te hebben uit de 1-4-nederlaag tegen Gent. Waasland-Beveren komt defensief stukken beter voor de dag en kwam op de tegenaanval al enkele keren gevaarlijk uit de hoek.

39' eerste helft, minuut 39. Met 70 procent balbezit, 10 doelpogingen en 6 schoten op doel verdiend Eupen nu stilaan wel de gelijkmaker. De thuisploeg drukt Waasland-Beveren al bijna een volledige helft tegen de eigen zestien, maar slaagt er voorlopig niet in zichzelf te belonen.

37' eerste helft, minuut 37. Net zoals Efford komt nu Ngoy gezwind naar binnen vanop zijn flank. De Belg neemt Jackers onder vuur, maar die kan in twee tijden redding brengen.

35' eerste helft, minuut 35. Bezoekers scherp op de counter. Waasland-Beveren prikt keer op keer scherp tegen. Efford komt vanop zijn linkerflank naar binnen en viseert dan de rechterbovenhoek. Het schot van de Amerikaan is niet gekadreerd, waardoor Nurudeen niet moet ingrijpen.

32' eerste helft, minuut 32. Na een snelle tegenaanval van Eupen blijft Kayembe te lang met de bal lopen. Met 2 lopende mensen zat hier veel meer in voor de thuisploeg.

30' eerste helft, minuut 30. Waasland-Beveren op de counter. Na een knappe pass van Sinani legt Frey de bal terug op Bertone. De Zwitser trapt meteen op doel, maar zijn schot wordt in hoekschop verwerkt. Waasland-Beveren blijft op de counter loeren.

28' eerste helft, minuut 28. Stef Peeters krijgt de bal over de muur, waardoor Jackers moet ingrijpen. In de corner die volgt, kan Prevljak net niet voldoende bij de bal.

27' eerste helft, minuut 27. Opnieuw is Koné eerder op een bal, waardoor Vukotic een overtreding moet begaan. Een interessante plek voor Stef Peeters als je het ons vraagt.

24' eerste helft, minuut 24. In de combinatie lijkt het momenteel niet te lukken voor Eupen, waardoor Kayembe het dan maar eens van ver probeert. De middenvelder hangt echter niet voldoende over de bal, waardoor zijn schot meters over de kooi van Jackers gaat.

22' eerste helft, minuut 22. Heersend Eupen. Met 73 procent balbezit is het overwicht duidelijk voor Eupen. Toch staat de thuisploeg al 0-1 achter nadat Frey de eerste kans van de bezoekers knap overhoeks binnenschoot.

20' eerste helft, minuut 20. De gretige Koné legt de bal terug op Prevljak in de zestien. De spits kan niet voldoende kracht zetten, waardoor Jackers de bal simpel kan oprapen.

19' eerste helft, minuut 19. Eupen blijft gelijkmaker zoeken. Eupen neemt het heft in handen en zoekt rustig naar een opening. Bij de bezoekers staat alleen spits Frey voor de bal.

17' eerste helft, minuut 17. Net zoals voor het doelpunt is Eupen nog steeds de meest dreigende ploeg in deze wedstrijd. Waasland-Beveren staat dan ook zeer gevleid op voorsprong tegen de Oostkantonners.

15' eerste helft, minuut 15. Vervanging bij KAS Eupen, Edo Kayembe erin, undefined eruit wissel Edo Kayembe

14' eerste helft, minuut 14. Kayembe voor Cools. De wedstrijd zit er na 15 minuten al op voor Cools. De middenvelder hinkt naar de kant en wordt vervangen door Kayembe.

13' eerste helft, minuut 13.

11' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 11 door Michael Frey van Waasland-Beveren. 0, 1. goal KAS Eupen Waasland-Beveren 62' 0 1

11' eerste helft, minuut 11. Frey maakt de 0-1! Na een steal van Bertone op Koné vindt de Zwitserse middenvelder Frey in de zestien. De spits twijfelt niet en klopt Nurudeen met een gekruist schot.

9' eerste helft, minuut 9. Vukcevic speelt met vuur wanneer hij Koné toch even aan het shirt vasthoudt in de zestien. Een penalty was te licht geweest, maar slim was het niet van de verdediger.

7' eerste helft, minuut 7. Twijfelachtig begin. Voorlopig valt er nog niet veel te beleven aan de Kehrweg. Bij een vluchtschot van Vukcevic moet Nurudeen een eerste keer ingrijpen, maar echt gevaarlijk werd de doelpoging niet.

4' eerste helft, minuut 4. Na een twijfelachtige terugspeelbal van Poulain moet Nurudeen de bal met het hoofd over de zijlijn koppen. De doelman speelt trouwens met een beschermend hoofddeksel.

2' eerste helft, minuut 2. Debuut Nurudeen. Derde doelman Nurudeen mag een eerste keer de bal raken. De 21-jarige Ghanees maakt vandaag door de vele coronagevallen zijn debuut in de Jupiler Pro League.

1' eerste helft, minuut 1. We zijn eraan begonnen! Waasland-Beveren gaat bij een geplaagd Eupen op zoek naar zijn tweede overwinning van het seizoen. Wie trekt er aan het langste eind?



1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

18:06 vooraf, 18 uur 06. Ook Benat San Jose sleutelt. Net zoals de bezoekers ging ook Eupen stevig onderuit op de vorige speeldag (4-0 tegen Genk). Daarbovenop missen de Oostkantonners vanavond ook nog eens 7 spelers, waardoor coach Benat San Jose zijn team op 5 posities wijzigt. Terwijl derde doelman Nurudeen Ortwin De Wolf vervangt, komen ook Koch, Cools, Prevljak en Koné aan de aftrap. Door de vele coronagevallen en blessures is er dan ook geen spoor van Amat, De Wolf en Heris. Ook reservekeeper Defourny ontbreekt bij de thuisploeg.



17:46 vooraf, 17 uur 46. Hayen voert 3 wijzigingen door. In vergelijking met de zware 1-4-nederlaag tegen Gent komen er 3 nieuwe namen aan de aftrap bij Waasland-Beveren. Coach Hayen heeft in zijn basiself geen plaats voor Schryvers, Albanese en Heymans. Mandjeck, Efford en Wuytens zijn hun vervangers. Vooral de bankzittersrol van Heymans is nogal opvallend. De Belgische spits scoorde namelijk 6 van de 13 gescoorde doelpunten dit seizoen.

12:02 vooraf, 12 uur 02. Eupen mist nog altijd 6 spelers met corona. Eupen-coach San José moet straks puzzelen tegen Waasland-Beveren, want hij mist heel wat spelers. Zes jongens zijn nog altijd onbeschikbaar na een coronabesmetting, terwijl Jonathan Heris in de lappenmand ligt met een spierblessure. "Zoveel spelers missen is niet simpel", zucht de trainer van Eupen.

12:00 vooraf, 12 uur . De wedstrijd tegen Waasland-Beveren komt voor ons niet op een goed moment, maar we zullen toch volledig geconcentreerd zijn. Ik ben ervan overtuigd dat deze moeilijke situatie ons als team sterker zal maken. Eupen-coach Beñat San José.

11:55 vooraf, 11 uur 55. Waasland-Beveren trekt naar Eupen. Een week na de 1-4-nederlaag in de derby tegen AA Gent trekt Waasland-Beveren naar Eupen. Aan de Kehrweg gaat het op zoek naar zijn tweede zege van het seizoen, zonder de geblesseerden Vieira en De Mey en de zieke Sula.

11:54 - Vooraf Vooraf, 11 uur 54

Opstelling KAS Eupen. Abdul Manaf Nurudeen, Emmanuel Agbadou, Menno Koch, Benoît Poulain, Mamadou Koné, Knowledge Musona, Jens Cools, Stef Peeters, Adriano Correia, Julien Ngoy, Smail Prevljak Opstelling KAS Eupen Smail Prevljak, Julien Ngoy, Adriano Correia, Stef Peeters, Jens Cools, Knowledge Musona, Mamadou Koné, Benoît Poulain, Menno Koch, Emmanuel Agbadou, Abdul Manaf Nurudeen

Opstelling Waasland-Beveren. Nordin Jackers, Andrija Vukcevic, Aleksandar Vukotic, Brendan Schoonbaert, Andreas Wiegel, Danel Sinani, Leonardo Bertone, Georges Mandjeck, Dries Wuytens, Michael Frey, Joseph Efford Opstelling Waasland-Beveren Joseph Efford, Michael Frey, Dries Wuytens, Georges Mandjeck, Leonardo Bertone, Danel Sinani, Andreas Wiegel, Brendan Schoonbaert, Aleksandar Vukotic, Andrija Vukcevic, Nordin Jackers