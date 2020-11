Eupen pakt in slotfase dan toch nog een punt tegen Waasland-Beveren

Eupen - Waasland-Beveren in een notendop:

Counterende bezoekers komen gevleid op voorsprong

Echt grote kansen voetbalde Eupen niet bij elkaar en dus bleef het opletten voor de counterende bezoekers. Het team van Hayen maakte tot twee keer toe de grote oversteek, maar kon Nurudeen niet op de proef stellen. Waasland-Beveren trok met een gevleide voorsprong de kleedkamer in.

Eupen moest reageren en dat deed het ook. De thuisploeg monopoliseerde de bal en zocht rustig naar een gaatje in de gele defensie. Zowel Prevljak als Peeters namen Jackers onder vuur, maar de doelman was telkens goed bij de les.

Door de vele coronagevallen bij Eupen nam 3e doelman Nurudeen vanavond plaats tussen de palen. Coach San Jose begon dus met kopzorgen aan de partij en die namen na 10 minuten al meteen toe. Bertone snoepte de bal af van Koné en vond Frey in de zestien. De Luxemburger twijfelde niet en werkte knap overhoeks af.

Kapitein Koch bezorgt Eupen verdiende gelijkmaker

Na de pauze kregen we hetzelfde spelbeeld te zien. Terwijl Eupen de wet dicteerde, waren het de bezoekers die gevaarlijk tegenprikten. Na een knappe dribbel stormde Sinani op Nurudeen af. De middenvelder had de 0-2 aan de voet, maar schoot de bal nog onbegrijpelijk over.

De Oostkantonners bleven niet bij de pakken zitten en drukten de bezoekers nu nog steviger tegen de eigen zestien. Toch leek het net niet te gaan worden voor de thuisploeg, want zowel Koch als Peeters kregen de bal niet voorbij Jackers. Toen Agbadou Jackers in de rebound dan toch eens kon kloppen, stond de Ivoriaan buitenspel.

Waasland-Beveren leek de 3 punten mee naar huis te nemen, maar dat was buiten Menno Koch gerekend. Jackers kon onvoldoende bij een voorzet van Baby en de Eupense kapitein zette de verdiende 1-1 op het scorebord.

Waasland-Beveren wacht nog steeds op zijn tweede overwinning van het seizoen, maar loopt momenteel wel een puntje uit op hekkensluiter Moeskroen.