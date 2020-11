LIVE: Murillo zet Anderlecht op voorsprong na mistasten van Bolat

51' tweede helft, minuut 51. Voorlopig zien we geen beterschap in het spel van beide ploegen. Eddy Snelders op Radio 1. Voorlopig zien we geen beterschap in het spel van beide ploegen. Eddy Snelders op Radio 1

49' tweede helft, minuut 49. Net als in de eerste helft geen verschroeiende start. Het is wachten op wat actie in de zone van de waarheid. . Net als in de eerste helft geen verschroeiende start. Het is wachten op wat actie in de zone van de waarheid.

46' tweede helft, minuut 46. Tweede helft. AA Gent begint aan de tweede helft zonder zijn aanvoerder: Vadis Odjidja is in de kleedkamer gebleven, Bezoes is zijn vervanger. . Tweede helft AA Gent begint aan de tweede helft zonder zijn aanvoerder: Vadis Odjidja is in de kleedkamer gebleven, Bezoes is zijn vervanger.

46' tweede helft tweede helft, minuut 46 match begonnen

19:04 rust, 19 uur 04. Vervanging bij KAA Gent, Roman Bezoes erin, Vadis Odjidja Ofoe eruit wissel Vadis Odjidja Ofoe Roman Bezoes

45+2' eerste helft eerste helft, minuut 47 match afgelopen

45+2' eerste helft, minuut 47. Rust. Na een flauwe eerste helft leek 0-0 een logische ruststand te gaan worden, maar net voor de pauze hielp Bolat Anderlecht een handje door een niet zo moeilijk schot van Murillo onder zich door te laten glippen: 0-1. . Rust Na een flauwe eerste helft leek 0-0 een logische ruststand te gaan worden, maar net voor de pauze hielp Bolat Anderlecht een handje door een niet zo moeilijk schot van Murillo onder zich door te laten glippen: 0-1.

45+2' eerste helft, minuut 47. Gent krijgt in de blessuretijd van de eerste helft nog één kans met een vrije trap van Odjidja, maar er wordt gefloten voor een overtreding. . Gent krijgt in de blessuretijd van de eerste helft nog één kans met een vrije trap van Odjidja, maar er wordt gefloten voor een overtreding.

45+1' Gele kaart voor Michael Murillo van Anderlecht tijdens eerste helft, minuut 46 Michael Murillo Anderlecht

44' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 44 door Michael Murillo van Anderlecht. 0, 1. goal KAA Gent Anderlecht 54' 0 1

44' eerste helft, minuut 44. Bolat de mist in. Op slag van rust hijst Anderlecht zich op voorsprong. AA Gent krijgt de bal niet goed weg achterin en uiteindelijk kan Murillo trappen in de draai, Bolat laat de bal onder zich door glippen: 0-1, alweer een pijnlijke tegengoal voor Gent. . Bolat de mist in Op slag van rust hijst Anderlecht zich op voorsprong. AA Gent krijgt de bal niet goed weg achterin en uiteindelijk kan Murillo trappen in de draai, Bolat laat de bal onder zich door glippen: 0-1, alweer een pijnlijke tegengoal voor Gent.

42' eerste helft, minuut 42. Het is Gent dat in de slotfase van de eerste helft het initiatief heeft en Anderlecht een beetje achteruit duwt. Peter Vandenbempt bij Eleven Sports. Het is Gent dat in de slotfase van de eerste helft het initiatief heeft en Anderlecht een beetje achteruit duwt. Peter Vandenbempt bij Eleven Sports

41' eerste helft, minuut 41. Bukari geblokt. Dit is al beter van de thuisploeg. Nu is Bukari het eindstation van de aanval, zijn schot vliegt via Delcroix in hoekschop. . Bukari geblokt Dit is al beter van de thuisploeg. Nu is Bukari het eindstation van de aanval, zijn schot vliegt via Delcroix in hoekschop.

39' eerste helft, minuut 39. Gents breiwerk. De thuisploeg probeert een aanval op te zetten, maar het moet over te veel tussenstations gaan. Er wordt uiteindelijk niet op doel getrapt. . Gents breiwerk De thuisploeg probeert een aanval op te zetten, maar het moet over te veel tussenstations gaan. Er wordt uiteindelijk niet op doel getrapt.

37' eerste helft, minuut 37. Erg hoog ligt het tempo niet in deze wedstrijd. Beide ploegen schuwen de risico's en kiezen voor de geduldige opbouw. . Erg hoog ligt het tempo niet in deze wedstrijd. Beide ploegen schuwen de risico's en kiezen voor de geduldige opbouw.

33' eerste helft, minuut 33. Bukari naast. Toch wat tekenen van beterschap bij AA Gent. Odjidja dringt door tot in de zestien meter en brengt strak voor doel, Bukari besluit aan de tweede paal een eind naast. . Bukari naast Toch wat tekenen van beterschap bij AA Gent. Odjidja dringt door tot in de zestien meter en brengt strak voor doel, Bukari besluit aan de tweede paal een eind naast.

33' eerste helft, minuut 33. Ook Lokonga mag een vrije trap nemen. Hij probeert het rechtstreeks, maar jaagt de bal hoog in de lege tribunes. . Ook Lokonga mag een vrije trap nemen. Hij probeert het rechtstreeks, maar jaagt de bal hoog in de lege tribunes.

32' Gele kaart voor Niklas Dorsch van KAA Gent tijdens eerste helft, minuut 32 Niklas Dorsch KAA Gent

30' eerste helft, minuut 30. Opnieuw een vrije trap van Odjidja richting het pak: Marreh klimt het hoogst, maar kan het leer niet binnen het kader knikken. . Opnieuw een vrije trap van Odjidja richting het pak: Marreh klimt het hoogst, maar kan het leer niet binnen het kader knikken.

26' eerste helft, minuut 26. De vrije trap van Odjidja caprioleert via het hoofd van Delcroix en de rug van Jaremtsjoek in de handen van Van Crombrugge. Zo zitten we toch al een minuut of tien op een echte kans te wachten. . De vrije trap van Odjidja caprioleert via het hoofd van Delcroix en de rug van Jaremtsjoek in de handen van Van Crombrugge. Zo zitten we toch al een minuut of tien op een echte kans te wachten.

26' Gele kaart voor Percy Tau van Anderlecht tijdens eerste helft, minuut 26 Percy Tau Anderlecht

25' eerste helft, minuut 25. Geel Tau. Tau verliest de bal en wil die dan veel te gretig recupereren bij Bukari. Het levert hem de eerste kaart van de wedstrijd op. . Geel Tau Tau verliest de bal en wil die dan veel te gretig recupereren bij Bukari. Het levert hem de eerste kaart van de wedstrijd op.

24' eerste helft, minuut 24. AA Gent is toch een beetje opgeschoven en staat nu wat hoger in het veld. Peter Vandenbempt bij Eleven Sports. AA Gent is toch een beetje opgeschoven en staat nu wat hoger in het veld. Peter Vandenbempt bij Eleven Sports

21' eerste helft, minuut 21. Schotje van Jaremtsjoek. Nog eens AA Gent: Odjidja legt klaar voor Jaremtsjoek, die de bal niet vol raakt. Geen probleem dus voor Van Crombrugge. . Schotje van Jaremtsjoek Nog eens AA Gent: Odjidja legt klaar voor Jaremtsjoek, die de bal niet vol raakt. Geen probleem dus voor Van Crombrugge.

19' eerste helft, minuut 19. Lokonga blijft vrolijk tussen de Gentse linies glippen. Hij wordt niet aangevallen en besluit om dan maar zelf te trappen, Bolat hoeft niet in actie te komen. . Lokonga blijft vrolijk tussen de Gentse linies glippen. Hij wordt niet aangevallen en besluit om dan maar zelf te trappen, Bolat hoeft niet in actie te komen.

17' eerste helft, minuut 17. Ook AA Gent heeft nu zijn eerste kans te pakken. Odjidja lepelt de bal op het hoofd van Niangbo, de kopbal van de Ivoriaan vliegt een eind over. . Ook AA Gent heeft nu zijn eerste kans te pakken. Odjidja lepelt de bal op het hoofd van Niangbo, de kopbal van de Ivoriaan vliegt een eind over.

15' eerste helft, minuut 15. Tau mist! Op het kwartier de eerste grote kans van de partij! Lokonga kan opnieuw dwars door het centrum snijden en Tau bedienen, die met z'n linker nipt naast besluit. . Tau mist! Op het kwartier de eerste grote kans van de partij! Lokonga kan opnieuw dwars door het centrum snijden en Tau bedienen, die met z'n linker nipt naast besluit.

13' eerste helft, minuut 13. Het is geen versmachtende druk van Anderlecht, maar de druk is er wel. Daardoor verloopt de opbouw bij AA Gent moeilijk. Tom Boudeweel op Radio 1. Het is geen versmachtende druk van Anderlecht, maar de druk is er wel. Daardoor verloopt de opbouw bij AA Gent moeilijk. Tom Boudeweel op Radio 1

10' eerste helft, minuut 10. Nmecha is het volgende slachtoffer van Hanche-Olsen. Het levert Anderlecht een vrije trap op, maar die blijft zonder gevolg. . Nmecha is het volgende slachtoffer van Hanche-Olsen. Het levert Anderlecht een vrije trap op, maar die blijft zonder gevolg.

7' Blessure. Lawrence heeft verzorging nodig na een fiks duel met Hanche-Olsen, maar kan na het nodige oplapwerk langs de zijlijn weer verder. . eerste helft, minuut 7. Blessure Lawrence heeft verzorging nodig na een fiks duel met Hanche-Olsen, maar kan na het nodige oplapwerk langs de zijlijn weer verder.

5' eerste helft, minuut 5. Tau afgevlagd. Een belabberde inspeelpass van Jaremtsjoek leidt een paar tellen later tot een schietkans voor Tau, die wel wordt teruggefloten wegens buitenspel. Balette moet zich een eerste keer boos maken. . Tau afgevlagd Een belabberde inspeelpass van Jaremtsjoek leidt een paar tellen later tot een schietkans voor Tau, die wel wordt teruggefloten wegens buitenspel. Balette moet zich een eerste keer boos maken.

3' eerste helft, minuut 3. Lokonga tekent voor het eerste schot op doel. Hij kan vrijwel ongehinderd opschuiven door het centrum en knalt dan recht op Bolat. . Lokonga tekent voor het eerste schot op doel. Hij kan vrijwel ongehinderd opschuiven door het centrum en knalt dan recht op Bolat.

1' eerste helft, minuut 1. Aftrap. We zijn eraan begonnen! Nicolas Laforge, de ref met dienst in de Ghelamco Arena, heeft de partij op gang gefloten. . Aftrap We zijn eraan begonnen! Nicolas Laforge, de ref met dienst in de Ghelamco Arena, heeft de partij op gang gefloten.

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

18:11 vooraf, 18 uur 11. Anderlecht is de enige ploeg die nog maar één keer verloren heeft dit seizoen. Dat mogen we ook niet vergeten. Tom Boudeweel op Radio 1. Anderlecht is de enige ploeg die nog maar één keer verloren heeft dit seizoen. Dat mogen we ook niet vergeten. Tom Boudeweel op Radio 1

17:45 vooraf, 17 uur 45. Er wordt bijna nooit naar verwezen, maar wij zijn de jongste ploeg uit de competitie. Dan is het des te belangrijker om enkele leidinggevende figuren op het veld te hebben. Kemar Lawrence heeft in dat opzicht een interessant profiel. Vincent Kompany. Er wordt bijna nooit naar verwezen, maar wij zijn de jongste ploeg uit de competitie. Dan is het des te belangrijker om enkele leidinggevende figuren op het veld te hebben. Kemar Lawrence heeft in dat opzicht een interessant profiel. Vincent Kompany

17:43 vooraf, 17 uur 43. Vorig seizoen eindigde deze confrontatie op 1-1, met doelpunten van Antoine Colassin en Jonathan David (penalty). Bekijk de beelden hieronder. . Vorig seizoen eindigde deze confrontatie op 1-1, met doelpunten van Antoine Colassin en Jonathan David (penalty). Bekijk de beelden hieronder.

17:39 vooraf, 17 uur 39. Anderlecht met Verschaeren. Bij Anderlecht noteren we de terugkeer van Yari Verschaeren, nadat een lichte blessure hem vorige week uit de selectie hield. Verschaeren staat meteen weer in de basis, ten koste van Bundu, die tegen Antwerp niet kon overtuigen. Doelpuntenmaker Paul Mukairu start op de bank. . Anderlecht met Verschaeren Bij Anderlecht noteren we de terugkeer van Yari Verschaeren, nadat een lichte blessure hem vorige week uit de selectie hield. Verschaeren staat meteen weer in de basis, ten koste van Bundu, die tegen Antwerp niet kon overtuigen. Doelpuntenmaker Paul Mukairu start op de bank.

17:35 vooraf, 17 uur 35. We hebben veel coronagevallen, maar ik praat alleen over de jongens die er zijn. Het zou hen oneer aandoen om enkel te spreken over degenen die er niet bij zijn. Peter Balette. We hebben veel coronagevallen, maar ik praat alleen over de jongens die er zijn. Het zou hen oneer aandoen om enkel te spreken over degenen die er niet bij zijn. Peter Balette

17:32 vooraf, 17 uur 32. Vier wissels bij de thuisploeg. AA Gent verschijnt met vier nieuwe namen aan de aftrap, in vergelijking met de wedstrijd van donderdag: Bolat in doel, Godeau achterin, Kums op het middenveld en Niangbo vooraan. Bolat en Godeau stonden overigens tegen Waasland-Beveren ook al in de ploeg, dus zo spectaculair is de gedaanteverwisseling bij Gent nu ook weer niet. . Vier wissels bij de thuisploeg AA Gent verschijnt met vier nieuwe namen aan de aftrap, in vergelijking met de wedstrijd van donderdag: Bolat in doel, Godeau achterin, Kums op het middenveld en Niangbo vooraan. Bolat en Godeau stonden overigens tegen Waasland-Beveren ook al in de ploeg, dus zo spectaculair is de gedaanteverwisseling bij Gent nu ook weer niet.

16:10 vooraf, 16 uur 10. Heel veel afwezigen bij Gent. Bij AA Gent is het coronavirus nog niet verdwenen. Coach Wim De Decker en zijn assistent Francky Vandendriessche hebben opnieuw positief getest en zullen vanavond niet op de bank zitten. Ook op het veld wordt de spoeling dun. Roef en Ngadeu testten eerder al positief en ook Owusu en Plastoen zouden naar verluidt kampen met het coronavirus. Daarnaast missen de Buffalo's wellicht ook Castro-Montes, Botaka en Kleindienst, al heeft de club niet gecommuniceerd over eventuele besmettingen in de groep. Omdat ook Arslanagic, Nurio, Tsjakvetadze, Depoitre en De Bruyn onbeschikbaar zijn, wordt het straks puzzelen voor de thuisploeg. . Heel veel afwezigen bij Gent Bij AA Gent is het coronavirus nog niet verdwenen. Coach Wim De Decker en zijn assistent Francky Vandendriessche hebben opnieuw positief getest en zullen vanavond niet op de bank zitten.

Ook op het veld wordt de spoeling dun. Roef en Ngadeu testten eerder al positief en ook Owusu en Plastoen zouden naar verluidt kampen met het coronavirus. Daarnaast missen de Buffalo's wellicht ook Castro-Montes, Botaka en Kleindienst, al heeft de club niet gecommuniceerd over eventuele besmettingen in de groep.

Omdat ook Arslanagic, Nurio, Tsjakvetadze, Depoitre en De Bruyn onbeschikbaar zijn, wordt het straks puzzelen voor de thuisploeg.

12:14 vooraf, 12 uur 14. Een match tegen Anderlecht is altijd belangrijk. We zullen in elk geval proberen om de drie punten thuis te houden. Gent-speler Vadis Odjidja. Een match tegen Anderlecht is altijd belangrijk. We zullen in elk geval proberen om de drie punten thuis te houden. Gent-speler Vadis Odjidja

12:11 vooraf, 12 uur 11. Het ontbreekt ons soms nog aan automatismen die wat tijd vragen, maar tegen Kortrijk en Antwerpen hebben we gezien dat de ploeg vooruitgang heeft geboekt en dat is voor mij het belangrijkste. Ik twijfel er niet aan dat we ook tegen Gent vooruitgang kunnen boeken. Anderlecht-coach Vincent Kompany. Het ontbreekt ons soms nog aan automatismen die wat tijd vragen, maar tegen Kortrijk en Antwerpen hebben we gezien dat de ploeg vooruitgang heeft geboekt en dat is voor mij het belangrijkste. Ik twijfel er niet aan dat we ook tegen Gent vooruitgang kunnen boeken. Anderlecht-coach Vincent Kompany

12:08 vooraf, 12 uur 08. AA Gent ontvangt Anderlecht. Anderlecht trekt vanavond naar AA Gent, dat zijn ruime overwinning van vorige week tegen Waasland-Beveren graag wil bevestigen. Ook paars-wit wil de goeie lijn - twee zeges op rij - natuurlijk graag doortrekken. Volg hier vanaf 18.15u of dat lukt. . AA Gent ontvangt Anderlecht Anderlecht trekt vanavond naar AA Gent, dat zijn ruime overwinning van vorige week tegen Waasland-Beveren graag wil bevestigen. Ook paars-wit wil de goeie lijn - twee zeges op rij - natuurlijk graag doortrekken. Volg hier vanaf 18.15u of dat lukt.

12:08 - Vooraf Vooraf, 12 uur 08

Opstelling KAA Gent. Sinan Bolat, Andreas Hanche-Olsen, Sulayman Marreh, Bruno Godeau, Milad Mohammadi, Sven Kums, Niklas Dorsch, Vadis Odjidja Ofoe, Osman Bukari, Roman Jaremtsjoek, Dogbole Niangbo Opstelling KAA Gent Dogbole Niangbo, Roman Jaremtsjoek, Osman Bukari, Vadis Odjidja Ofoe, Niklas Dorsch, Sven Kums, Milad Mohammadi, Bruno Godeau, Sulayman Marreh, Andreas Hanche-Olsen, Sinan Bolat

Opstelling Anderlecht. Hendrik van Crombrugge, Michael Murillo, Matt Miazga, Hannes Delcroix, Kemar Lawrence, Albert Sambi Lokonga, Percy Tau, Peter Zulj, Yari Verschaeren, Lukas Nmecha, Francis Amuzu Opstelling Anderlecht Francis Amuzu, Lukas Nmecha, Yari Verschaeren, Peter Zulj, Percy Tau, Albert Sambi Lokonga, Kemar Lawrence, Hannes Delcroix, Matt Miazga, Michael Murillo, Hendrik van Crombrugge