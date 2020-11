Anderlecht flikt het weer en geeft voorsprong uit handen in het ultieme slot

AA Gent - Anderlecht in een notendop:

Sleutelmoment: Yari Verschaeren krijgt vijf minuten voor tijd dé kans om er 0-2 van te maken en de zege veilig te stellen voor Anderlecht, maar hij mist. Even later brengt Jaremtsjoek AA Gent langszij.

Yari Verschaeren krijgt vijf minuten voor tijd dé kans om er 0-2 van te maken en de zege veilig te stellen voor Anderlecht, maar hij mist. Even later brengt Jaremtsjoek AA Gent langszij. Man van de match: Michael Murillo was opnieuw de meest solide pion op het veld bij Anderlecht. Hij scoorde de 0-1 en leverde ook enkele prima voorzetten aan, maar zijn ploegmaats maakten het werk niet af.

Michael Murillo was opnieuw de meest solide pion op het veld bij Anderlecht. Hij scoorde de 0-1 en leverde ook enkele prima voorzetten aan, maar zijn ploegmaats maakten het werk niet af. Opvallend: Het is al de vijfde keer dit seizoen dat Anderlecht de zege nog uit handen geeft in de slotfase. Eerder voltrok datzelfde scenario zich ook al tegen KV Mechelen, Moeskroen, Eupen en OHL.

Flaterende Bolat helpt Anderlecht

Door de vele afwezigen bij AA Gent begon Anderlecht met een mentaal voordeel aan de partij, maar veel was daar in de openingsfase niet van te merken. Het was een vol kwartier wachten op de eerste kans van de partij: Tau werd uitstekend op weg gezet door Lokonga, maar besloot naast. Pas halverwege de eerste helft kon de thuisploeg wat opschuiven. Een gekraakt schot van Jaremtsjoek en een kopbal van Niangbo waren de eerste schuchtere doelpogingen van Gentse makelij, te weinig om Van Crombrugge in de problemen te brengen. In het laatste kwart werd Gent zelfs even de betere ploeg, met ook nog een kans voor Bukari, maar net op dat moment liep het achterin helemaal mis. Doelman Bolat liet een niet al te gevaarlijk schot van Murillo onder zich door glippen: 0-1 op slag van rust, een stevige dreun voor de thuisploeg.

Jaremtsjoek doet het in de slotfase

AA Gent slaagde er niet in om na de pauze een versnelling hoger te schakelen. Anderlecht kon de partij rustig controleren en af en toe eens tegenprikken. Na twintig minuten in de tweede helft was het bijna raak voor de bezoekers, maar Amuzu en Tau liepen elkaar knullig in de weg. Vijf minuten voor affluiten ontsnapte Gent opnieuw aan de 0-2: Lokonga zette Verschaeren met een slim passje alleen voor Bolat, maar de afwerking van Verschaeren was zwak. Het bleek een erg dure misser, want niet veel later was het aan de overkant wel prijs. Mohammadi schilderde de bal op het hoofd van Jaremtsjoek, en die kopte precies in het hoekje. Bijna werd het nog een compleet fiasco voor Anderlecht toen Van Crombrugge een vrije trap van Bezoes door de benen liet glippen, maar de doelman kon zich nog net op tijd herpakken en de 1-1 op het bord houden.



Kompany: "We hadden 8 punten los kunnen staan"

Vincent Kompany moest toezien hoe zijn elftal alweer punten weggaf in de slotfase. "We kregen genoeg grote kansen om het af te maken, met Tau en Verschaeren die alleen voor de keeper komen. Maar ik kan de ploeg niets verwijten qua inzet en ingesteldheid. Daar kun je op bouwen. Het was wel een slordige wedstrijd, voornamelijk aan de bal, maar toen we 0-1 voor stonden, had ik niet het gevoel dat er veel gevaar dreigde. Dat we dan toch nog dat doelpunt tegen krijgen, is echt heel vervelend." "We hadden tactisch heel goed door waar de pijnpunten lagen bij Gent en konden het telkens uitspelen, maar waren wat te slordig en wat minder geconcentreerd. En dan krijg je op het einde nog het deksel op de neus. Dan denk je toch: hoe hebben we het zo ver laten komen?" "Wij zijn de jongste ploeg van het land, en het is mijn taak om ervoor te zorgen dat die jongens zo snel mogelijk volwassen worden en dat er geen sprake meer is van jeugdzondes. Maar ik heb er zelf ook begaan, dus het is gewoon onvermijdbaar. Maar als je vandaag maturiteit uitstraalt, moet die wedstrijd op een of andere manier uitgespeeld worden, met een extra doelpunt of door de nul te houden", aldus Kompany. "We hebben dit scenario natuurlijk al eerder gezien", sakkerde de coach van Anderlecht. "Het was vandaag wel veel minder wanhopig dan de andere keren dat het gebeurd is, dus dat is zeker een stap vooruit. Maar het zijn tien punten die we laten liggen. We staan nu op twee punten van de leiders, we hadden gewoon acht punten los kunnen staan. Dat is het vervelende eraan."

Balette: "Gewonnen op het vlak van mentaliteit"

Peter Balette reageerde opgelucht na het gelijkspel: "Als je op het einde van de wedstrijd nog kunt terugkomen, na zo’n zware en moeilijke week, kunnen we toch zeggen dat dit punt heel welkom was. Dat voelde je ook na de wedstrijd." "Ik merkte dat de groep niet alles van donderdag al had verwerkt. Maar als je ziet dat de jongens toch tot op het einde konden blijven drukken, is het woord ‘mentaliteit’ wel op zijn plaats. Op dat vlak hebben we vandaag zeker gewonnen, met het geloof tot in de laatste seconde. Op het einde konden we zelfs nog bijna beloond worden toen hun keeper de bal door de handen liet glippen. Bij ons ging die bal wel binnen, bij hen blijft hij nog plakken op de lijn." "Toch moeten we uit deze wedstrijd opnieuw kracht putten", besloot de Gentse T2. "We hopen dat we uit deze moeilijke medische periode raken en in de komende veertien dagen heel wat mensen kunnen recupereren. Dan kunnen we dit puntje gebruiken als een springplank om de volgende wedstrijden weer met een positief gevoel aan te vatten."