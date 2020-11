Zulte Waregem raapt gouden driepunter op het veld van Cercle Brugge

22:38 einde, 22 uur 38. EINDE. Zulte Waregem wint met 1-3 bij Cercle en pakt 3 broodnodige punten. De manschappen van Francky Dury hebben opnieuw wat meer ademruimte in het klassement. . EINDE Zulte Waregem wint met 1-3 bij Cercle en pakt 3 broodnodige punten. De manschappen van Francky Dury hebben opnieuw wat meer ademruimte in het klassement.

90+6' tweede helft, minuut 96. De Bock trekt zich nog eens op gang en probeert dan Govea te bedienen. Omolo is goed teruggekeerd en voorkomt de mogelijke 1-4. . De Bock trekt zich nog eens op gang en probeert dan Govea te bedienen. Omolo is goed teruggekeerd en voorkomt de mogelijke 1-4.

90+3' Gele kaart voor Giulian Biancone van Cercle Brugge tijdens tweede helft, minuut 93 Giulian Biancone Cercle Brugge

90+1' tweede helft, minuut 91. Bianda mist onbegrijpelijk. Bianda laat de 1-4 liggen! De verdediger kan moederziel alleen koppen, maar mikt nipt naast. Dit moest altijd tussen de palen. . Bianda mist onbegrijpelijk Bianda laat de 1-4 liggen! De verdediger kan moederziel alleen koppen, maar mikt nipt naast. Dit moest altijd tussen de palen.

89' 7 minuten. We krijgen er 7 minuten bij. Dat heeft natuurlijk alles te maken met de blessurebehandeling van Chory enkele minuten geleden. . tweede helft, minuut 89. 7 minuten We krijgen er 7 minuten bij. Dat heeft natuurlijk alles te maken met de blessurebehandeling van Chory enkele minuten geleden.

88' tweede helft, minuut 88. Seck wild over. Invaller Seck profiteert na mistasten van Bates en kiest dan meteen voor het schot. De Senegalees heeft tijd en ruimte zat, maar schiet wild over. . Seck wild over Invaller Seck profiteert na mistasten van Bates en kiest dan meteen voor het schot. De Senegalees heeft tijd en ruimte zat, maar schiet wild over.

87' tweede helft, minuut 87. Francky Dury kiest eieren voor zijn geld en brengt Seck nog tussen de lijnen. De Senegalees komt de onfortuinlijke Chory vervangen. . Francky Dury kiest eieren voor zijn geld en brengt Seck nog tussen de lijnen. De Senegalees komt de onfortuinlijke Chory vervangen.

86' tweede helft, minuut 86. Vervanging bij Zulte Waregem, Ibrahima Seck erin, Tomáš Chorý eruit wissel Tomáš Chorý Ibrahima Seck

82' Blessure Chory. Doelpuntenmaker Chory gaat na een tackle op de grond zitten. Zijn het gewoon krampen of is er meer aan de hand. De Tsjech heeft er alleszins een sterke partij opzitten. . tweede helft, minuut 82. Blessure Chory Doelpuntenmaker Chory gaat na een tackle op de grond zitten. Zijn het gewoon krampen of is er meer aan de hand. De Tsjech heeft er alleszins een sterke partij opzitten.

81' Gele kaart voor Tomáš Chorý van Zulte Waregem tijdens tweede helft, minuut 81 Tomáš Chorý Zulte Waregem

81' tweede helft, minuut 81. Vervanging bij Zulte Waregem, Laurens De Bock erin, Bassem Srarfi eruit wissel Bassem Srarfi Laurens De Bock

80' tweede helft, minuut 80.

78' Doelpunt tijdens tweede helft, minuut 78 door Gianni Bruno van Zulte Waregem. 1, 3. goal Cercle Brugge Zulte Waregem einde 1 3

78' tweede helft, minuut 78. 1-3 Bruno! Op het moment dat Cercle net beter in de wedstrijd kwam, doet Bruno het licht helemaal uit voor de thuisploeg. De net ingevallen Opare vindt Bruno met een verre inworp in de zestien en die werkt de bal in twee tijden binnen. . 1-3 Bruno! Op het moment dat Cercle net beter in de wedstrijd kwam, doet Bruno het licht helemaal uit voor de thuisploeg. De net ingevallen Opare vindt Bruno met een verre inworp in de zestien en die werkt de bal in twee tijden binnen.

78' tweede helft, minuut 78. Vervanging bij Zulte Waregem, Daniel Opare erin, Abdoulaye Sissako eruit wissel Abdoulaye Sissako Daniel Opare

77' tweede helft, minuut 77. Chory pikt de bal op aan de zijlijn en zet dan een knap nummertje op. De pivot van de bezoekers kan meer dan alleen maar koppen. . Chory pikt de bal op aan de zijlijn en zet dan een knap nummertje op. De pivot van de bezoekers kan meer dan alleen maar koppen.

75' tweede helft, minuut 75. Biancone gooit de bal nog eens voor de pot, maar Bostyn kan makkelijk plukken. Houden de bezoekers stand? De manschappen van Dury beperken zich voorlopig tot counteren. . Biancone gooit de bal nog eens voor de pot, maar Bostyn kan makkelijk plukken. Houden de bezoekers stand? De manschappen van Dury beperken zich voorlopig tot counteren.

74' tweede helft, minuut 74.

74' tweede helft, minuut 74. Hazard out, Lopes in. Lopes komt Hazard vervangen. De Belg speelde een onopvallende partij en kon nooit echt dreigend zijn. . Hazard out, Lopes in Lopes komt Hazard vervangen. De Belg speelde een onopvallende partij en kon nooit echt dreigend zijn.

74' tweede helft, minuut 74. Vervanging bij Cercle Brugge, Leonardo Da Silva Lopes erin, Kylian Hazard eruit wissel Kylian Hazard Leonardo Da Silva Lopes

71' tweede helft, minuut 71. Cercle heeft moed geput uit de 1-2 van Ugbo. De thuisploeg komt opnieuw gretiger voor de dag en gaat nadrukkelijk op zoek naar de gelijkmaker. . Cercle heeft moed geput uit de 1-2 van Ugbo. De thuisploeg komt opnieuw gretiger voor de dag en gaat nadrukkelijk op zoek naar de gelijkmaker.

70' tweede helft, minuut 70.

68' tweede helft, minuut 68. 1-2 Ugbo! Musaba gebruikt nog maar eens zijn snelheid en brengt de bal dan voor doel. Ugbo duwt de aansluitingstreffer op volle snelheid knap binnen. We hebben weer een wedstrijd! . 1-2 Ugbo! Musaba gebruikt nog maar eens zijn snelheid en brengt de bal dan voor doel. Ugbo duwt de aansluitingstreffer op volle snelheid knap binnen. We hebben weer een wedstrijd!

67' Doelpunt tijdens tweede helft, minuut 67 door Ike Ugbo van Cercle Brugge. 1, 2. goal Cercle Brugge Zulte Waregem einde 1 2

67' tweede helft, minuut 67.

64' tweede helft, minuut 64. Vitinho blijft het keer op keer proberen op zijn linkeflank, maar geraakt moeilijk voorbij zijn rechtstreekse tegenstander. Aan goede intenties ontbreekt het de Braziliaan alvast niet. . Vitinho blijft het keer op keer proberen op zijn linkeflank, maar geraakt moeilijk voorbij zijn rechtstreekse tegenstander. Aan goede intenties ontbreekt het de Braziliaan alvast niet.

62' tweede helft, minuut 62. Cercle zoekt geduldig naar een gaatje in de Waregem-defensie. Hotic zoekt de lopende Hoggas in de zestien, maar de Cercle-kapitein kan net niet bij de bal. . Cercle zoekt geduldig naar een gaatje in de Waregem-defensie. Hotic zoekt de lopende Hoggas in de zestien, maar de Cercle-kapitein kan net niet bij de bal.

61' tweede helft, minuut 61. Vervanging bij Cercle Brugge, Giulian Biancone erin, Robbe Decostere eruit wissel Robbe Decostere Giulian Biancone

61' Gele kaart voor Bassem Srarfi van Zulte Waregem tijdens tweede helft, minuut 61 Bassem Srarfi Zulte Waregem

59' tweede helft, minuut 59. Flauwe tweede helft. Beide ploegen komen minder voor de dag in deze 2e helft. Musaba krijgt nog eens een schietkans, maar kan Bostyn niet in de problemen brengen. Als Cercle hier nog iets wil rapen, zal het toch beter moeten. . Flauwe tweede helft Beide ploegen komen minder voor de dag in deze 2e helft. Musaba krijgt nog eens een schietkans, maar kan Bostyn niet in de problemen brengen. Als Cercle hier nog iets wil rapen, zal het toch beter moeten.

57' tweede helft, minuut 57. Vitinho gaat voor de overlapping bij Hazard en krijgt de bal toegespeeld. De Braziliaan probeert de bal vervolgens voor te brengen, maar kan er geen ploegmaat uitpikken. . Vitinho gaat voor de overlapping bij Hazard en krijgt de bal toegespeeld. De Braziliaan probeert de bal vervolgens voor te brengen, maar kan er geen ploegmaat uitpikken.

56' tweede helft, minuut 56.

55' tweede helft, minuut 55. Cercle probeert op zoek te gaan naar de aansluitingstreffer, maar vlot loopt dat niet. De organisatie van Zulte Waregem staat er en echte kansen hebben we nog niet gezien in deze 2e helft. . Cercle probeert op zoek te gaan naar de aansluitingstreffer, maar vlot loopt dat niet. De organisatie van Zulte Waregem staat er en echte kansen hebben we nog niet gezien in deze 2e helft.

52' tweede helft, minuut 52. Geen strafschop voor Bruno. Bruno probeert zich in de zestien voorbij Decostere te slingeren. De aanvaller gaat neer en claimt een strafschop. Scheidsrechter Lardot geeft geen krimp. . Geen strafschop voor Bruno Bruno probeert zich in de zestien voorbij Decostere te slingeren. De aanvaller gaat neer en claimt een strafschop. Scheidsrechter Lardot geeft geen krimp.

50' tweede helft, minuut 50. Govea neemt nog maar eens een hoekschop voor zijn rekening. De Mexicaan kan geen ploegmaat vinden, maar in de daaropvolgende fase tikt Bruno de bal op aangeven van Deschacht nipt naast de kooi van Wanderson. . Govea neemt nog maar eens een hoekschop voor zijn rekening. De Mexicaan kan geen ploegmaat vinden, maar in de daaropvolgende fase tikt Bruno de bal op aangeven van Deschacht nipt naast de kooi van Wanderson.

47' tweede helft, minuut 47. Bates begint niet al te best aan de 2e helft. De Schot speelt de bal zonder enige druk zomaar over de zijlijn. . Bates begint niet al te best aan de 2e helft. De Schot speelt de bal zonder enige druk zomaar over de zijlijn.

46' tweede helft, minuut 46. TWEEDE HELFT. Zulte Waregem begint met een dubbele voorsprong aan de 2e helft. Buigt Cercle de scheve situatie nog om? . TWEEDE HELFT Zulte Waregem begint met een dubbele voorsprong aan de 2e helft. Buigt Cercle de scheve situatie nog om?



46' tweede helft tweede helft, minuut 46 match begonnen

21:32 rust, 21 uur 32. RUST. Zulte Waregem trekt met een 0-2-voorsprong de kleedkamer in. Cercle kreeg zeker voldoende kansen om een doelpunt te maken, maar een sterk keepende Bostyn hield de 0 op het bord. . RUST Zulte Waregem trekt met een 0-2-voorsprong de kleedkamer in. Cercle kreeg zeker voldoende kansen om een doelpunt te maken, maar een sterk keepende Bostyn hield de 0 op het bord.

21:31 rust, 21 uur 31. Vervanging bij Cercle Brugge, Johanna Omolo erin, Franck Kanouté eruit wissel Franck Kanouté Johanna Omolo

45+4' eerste helft eerste helft, minuut 49 match afgelopen

45+1' eerste helft, minuut 46. Opnieuw Bostyn! Hazard vindt Hoggas in de zestien. De Fransman heeft een knap schot in petto, maar Bostyn redt opnieuw knap! . Opnieuw Bostyn! Hazard vindt Hoggas in de zestien. De Fransman heeft een knap schot in petto, maar Bostyn redt opnieuw knap!

44' eerste helft, minuut 44. Srarfi laat 0-3 liggen. Na een correcte tackle van Srarfi op Kanoute verschijnt die eerste alleen voor Warleson. De Tunesiër probeert de doelman te omspelen, maar slaag niet in zijn opzet. Knappe tussenkomst van de Cercle-doelman! . Srarfi laat 0-3 liggen Na een correcte tackle van Srarfi op Kanoute verschijnt die eerste alleen voor Warleson. De Tunesiër probeert de doelman te omspelen, maar slaag niet in zijn opzet. Knappe tussenkomst van de Cercle-doelman!

43' Gele kaart voor Dino Hotic van Cercle Brugge tijdens eerste helft, minuut 43 Dino Hotic Cercle Brugge

41' eerste helft, minuut 41. De eerste helft loopt op z'n einde en daar zal Zulte Waregem niet ontevreden mee zijn. De bezoekers spelen een verdienstelijke partij en voetbalden vrij simpel een 2-0 bonus bij elkaar. . De eerste helft loopt op z'n einde en daar zal Zulte Waregem niet ontevreden mee zijn. De bezoekers spelen een verdienstelijke partij en voetbalden vrij simpel een 2-0 bonus bij elkaar.

39' Gele kaart voor William Bianda van Zulte Waregem tijdens eerste helft, minuut 39 William Bianda Zulte Waregem

39' eerste helft, minuut 39. Geel Bianda. Na Musaba, krijgen we ook een eerste geel karton bij de bezoekers. Bianda haalt de angel professioneel uit een tegenaanval en komt in het boekje van scheidsrechter Lardot. . Geel Bianda Na Musaba, krijgen we ook een eerste geel karton bij de bezoekers. Bianda haalt de angel professioneel uit een tegenaanval en komt in het boekje van scheidsrechter Lardot.

37' eerste helft, minuut 37. Bostyn voorkomt de 1-2. Musaba glipt door de buitenspelval en probeert dan Bostyn te grazen te nemen vanuit een schuine hoek. De doelman redt knap en voorkomt de mogelijke aansluitingstreffer. . Bostyn voorkomt de 1-2 Musaba glipt door de buitenspelval en probeert dan Bostyn te grazen te nemen vanuit een schuine hoek. De doelman redt knap en voorkomt de mogelijke aansluitingstreffer.

36' eerste helft, minuut 36.

35' eerste helft, minuut 35.

33' eerste helft, minuut 33. Hotic op de lat. Op een reactie van Cercle moeten we niet lang wachten. Hotic viseert de winkelhaak, maar vindt de lat. Hier verdiende de Bosnische spelverdeler meer. . Hotic op de lat Op een reactie van Cercle moeten we niet lang wachten. Hotic viseert de winkelhaak, maar vindt de lat. Hier verdiende de Bosnische spelverdeler meer.

31' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 31 door Gianni Bruno van Zulte Waregem. 0, 2. goal Cercle Brugge Zulte Waregem einde 0 2

31' eerste helft, minuut 31. 0-2 Bruno! Srarfi blijft een gesel voor de Cercle-defensie. De Tunesiër schotelt Chory z'n tweede van de avond voor, maar die zijn kopbal wordt nog afgeblokt. Vervolgens is Bruno er als de kippen bij om de 0-2 binnen te duwen. . 0-2 Bruno! Srarfi blijft een gesel voor de Cercle-defensie. De Tunesiër schotelt Chory z'n tweede van de avond voor, maar die zijn kopbal wordt nog afgeblokt. Vervolgens is Bruno er als de kippen bij om de 0-2 binnen te duwen.

30' Gele kaart voor Anthony Musaba van Cercle Brugge tijdens eerste helft, minuut 30 Anthony Musaba Cercle Brugge

30' eerste helft, minuut 30. Geel Musaba. Musaba komt te laat en gaat dan op de enkel van Deschacht staan. Een terechte gele kaart voor de Cercle-aanvaller. . Geel Musaba Musaba komt te laat en gaat dan op de enkel van Deschacht staan. Een terechte gele kaart voor de Cercle-aanvaller.

27' eerste helft, minuut 27. Het is toch al even geleden sinds we de laatste kans hebben gezien. Bij beide ploegen sluipen er veel slordigheden in het spel. . Het is toch al even geleden sinds we de laatste kans hebben gezien. Bij beide ploegen sluipen er veel slordigheden in het spel.

25' eerste helft, minuut 25. We zijn 25 minuten ver en na de sterke openingsfase van Cercle hebben de bezoekers hun voorsprong nu toch wel gerechtvaardigd. Vooral de laatste pass moet veel beter bij de thuisploeg. . We zijn 25 minuten ver en na de sterke openingsfase van Cercle hebben de bezoekers hun voorsprong nu toch wel gerechtvaardigd. Vooral de laatste pass moet veel beter bij de thuisploeg.

22' eerste helft, minuut 22. Bruno wordt aangespeeld door Sissako en ziet dan tot zijn eigen verbazing dat hij wat ruimte krijgt. De aanvaller gaat zijn kans vanaf de rand van de zestien, maar schiet te centraal om Warleson te kunnen verontrusten. . Bruno wordt aangespeeld door Sissako en ziet dan tot zijn eigen verbazing dat hij wat ruimte krijgt. De aanvaller gaat zijn kans vanaf de rand van de zestien, maar schiet te centraal om Warleson te kunnen verontrusten.

20' eerste helft, minuut 20. Na een felle start van beide ploegen lijkt de storm even te gaan liggen. De thuisploeg probeert de bal even in de ploeg te houden, maar zonder veel succes. . Na een felle start van beide ploegen lijkt de storm even te gaan liggen. De thuisploeg probeert de bal even in de ploeg te houden, maar zonder veel succes.

20' eerste helft, minuut 20.

18' eerste helft, minuut 18. Cercle staat veel te makkelijk hoekschoppen toe. Nu is het debutant Raux Yao die de bal zomaar over de achterlijn knalt. De thuisploeg kan geen vervolg breien aan zijn goede start. . Cercle staat veel te makkelijk hoekschoppen toe. Nu is het debutant Raux Yao die de bal zomaar over de achterlijn knalt. De thuisploeg kan geen vervolg breien aan zijn goede start.

16' eerste helft, minuut 16. Hotic krijgt wat ruimte en probeert het dan maar vanop afstand. Het schot van de Bosniër gaat ver naast de kooi van Bostyn. . Hotic krijgt wat ruimte en probeert het dan maar vanop afstand. Het schot van de Bosniër gaat ver naast de kooi van Bostyn.

13' eerste helft, minuut 13. Cercle lijkt toch wat van slag na de vroege tegentreffer. Na een knappe actie van Srarfi kan Govea aanleggen voor een schot. De poging van de Mexicaan wordt nog afgeblokt, waardoor we een nieuwe hoekschop krijgen voor de bezoekers. . Cercle lijkt toch wat van slag na de vroege tegentreffer. Na een knappe actie van Srarfi kan Govea aanleggen voor een schot. De poging van de Mexicaan wordt nog afgeblokt, waardoor we een nieuwe hoekschop krijgen voor de bezoekers.

11' eerste helft, minuut 11. Na 10 minuten spelen staan de bezoekers gevleid op voorsprong. Het is Cercle dat de grootste kansen kreeg, maar de eerste kans van Waregem was meteen raak. . Na 10 minuten spelen staan de bezoekers gevleid op voorsprong. Het is Cercle dat de grootste kansen kreeg, maar de eerste kans van Waregem was meteen raak.

9' eerste helft, minuut 9. Opnieuw Cercle. Vitinho kapt Sissako knap uit en gaat dan zijn kans. Bostyn brengt knap redding en in de rebound kan Ugbo net niet snel genoeg reageren. . Opnieuw Cercle Vitinho kapt Sissako knap uit en gaat dan zijn kans. Bostyn brengt knap redding en in de rebound kan Ugbo net niet snel genoeg reageren.

9' eerste helft, minuut 9.

8' eerste helft, minuut 8.

6' eerste helft, minuut 6. Chory scoort, 0-1! Na een tegenaanval krijgen we een eerste hoekschop voor Zulte Waregem. Govea neemt de corner voor zijn rekening en vindt het hoofd van Chory. De eerste kans voor de bezoekers en het is meteen raak! . Chory scoort, 0-1! Na een tegenaanval krijgen we een eerste hoekschop voor Zulte Waregem. Govea neemt de corner voor zijn rekening en vindt het hoofd van Chory. De eerste kans voor de bezoekers en het is meteen raak!

6' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 6 door Tomáš Chorý van Zulte Waregem. 0, 1. goal Cercle Brugge Zulte Waregem einde 0 1

4' eerste helft, minuut 4. Bijna Ugbo! Daar is Ugbo een eerste keer! De spits draait knap weg van Humphreys, maar de Engelse verdediger kan er nog net een been tussensteken. Cercle is het best uit de kleedkamer gekomen. . Bijna Ugbo! Daar is Ugbo een eerste keer! De spits draait knap weg van Humphreys, maar de Engelse verdediger kan er nog net een been tussensteken. Cercle is het best uit de kleedkamer gekomen.

2' eerste helft, minuut 2. Cercle Brugge eist meteen de bal op. Hazard probeert een eerste keer zijn linkerflank af te dweilen, maar Sissako grijpt secuur in. . Cercle Brugge eist meteen de bal op. Hazard probeert een eerste keer zijn linkerflank af te dweilen, maar Sissako grijpt secuur in.

1' eerste helft, minuut 1. We zijn eraan begonnen! De bal rolt in het Jan Breydelstadion. Kan Zulte Waregem eindelijk nog eens winnen op bezoek bij Cercle Brugge? . We zijn eraan begonnen! De bal rolt in het Jan Breydelstadion. Kan Zulte Waregem eindelijk nog eens winnen op bezoek bij Cercle Brugge?

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

20:33 vooraf, 20 uur 33. Kopzorgen bij Zulte Waregem. Zulte Waregem moet dringend beginnen winnen. De bezoekers staan voorlopig op een 16e plek en verzamelden tot nu toe nog maar 8 puntjes. De laatste gewonnen wedstrijd van Waregem dateert al van 29 augustus. Toen wonnen de manschappen van Franky Dury met 0-1 op het veld van hekkensluiter Moeskroen. . Kopzorgen bij Zulte Waregem Zulte Waregem moet dringend beginnen winnen. De bezoekers staan voorlopig op een 16e plek en verzamelden tot nu toe nog maar 8 puntjes. De laatste gewonnen wedstrijd van Waregem dateert al van 29 augustus. Toen wonnen de manschappen van Franky Dury met 0-1 op het veld van hekkensluiter Moeskroen.

20:29 vooraf, 20 uur 29. Cercle wil dichter bij subtop sluipen. Met 15 op 30 bevindt Cercle zich momenteel in de buik van het klassement. De ploeg van coach Clement won zijn vorige 2 thuiswedstrijden en wil die reeks vanavond graag verderzetten. Op de 9e speeldag won de thuisploeg nog met 5-2 van KAA Gent. . Cercle wil dichter bij subtop sluipen Met 15 op 30 bevindt Cercle zich momenteel in de buik van het klassement. De ploeg van coach Clement won zijn vorige 2 thuiswedstrijden en wil die reeks vanavond graag verderzetten. Op de 9e speeldag won de thuisploeg nog met 5-2 van KAA Gent.

20:05 vooraf, 20 uur 05. Dury wijzigt op 5 plaatsen. Na het 1-1-gelijkspel tegen Kortrijk voert Franky Dury 5 wissels door in zijn basiself. Sissako, Govea, Srarfi, Chory en Humphreys verschijnen allemaal aan de aftrap. Vossen, Opare, Seck en De Bock nemen plaats op de bank. Dompe is er niet bij na zijn rode kaart van vorige week. . Dury wijzigt op 5 plaatsen Na het 1-1-gelijkspel tegen Kortrijk voert Franky Dury 5 wissels door in zijn basiself. Sissako, Govea, Srarfi, Chory en Humphreys verschijnen allemaal aan de aftrap. Vossen, Opare, Seck en De Bock nemen plaats op de bank. Dompe is er niet bij na zijn rode kaart van vorige week.

20:02 vooraf, 20 uur 02. Geplaagd Cercle. Cercle Brugge kan nog steeds geen beroep doen op Didillon, Marcelin en Taravel. Alledrie zitten ze nog in quarantaine na een positieve coronatest. Terwijl Hotic terug in het team komt, maakt Raux Yao zijn debuut voor de thuisploeg. . Geplaagd Cercle Cercle Brugge kan nog steeds geen beroep doen op Didillon, Marcelin en Taravel. Alledrie zitten ze nog in quarantaine na een positieve coronatest. Terwijl Hotic terug in het team komt, maakt Raux Yao zijn debuut voor de thuisploeg.

19:50 - Vooraf Vooraf, 19 uur 50

Opstelling Cercle Brugge. Warleson, Robbe Decostere, Serge Raux Yao, David Bates, Vitinho, Dino Hotic, Franck Kanouté, Kevin Hoggas, Anthony Musaba, Ike Ugbo, Kylian Hazard Opstelling Cercle Brugge Kylian Hazard, Ike Ugbo, Anthony Musaba, Kevin Hoggas, Franck Kanouté, Dino Hotic, Vitinho, David Bates, Serge Raux Yao, Robbe Decostere, Warleson

Opstelling Zulte Waregem. Louis Bostyn, William Bianda, Cameron Humphreys, Olivier Deschacht, Bassem Srarfi, Damien Marcq, Jannes van Hecke, Abdoulaye Sissako, Gianni Bruno, Tomáš Chorý, Omar Govea Opstelling Zulte Waregem Omar Govea, Tomáš Chorý, Gianni Bruno, Abdoulaye Sissako, Jannes van Hecke, Damien Marcq, Bassem Srarfi, Olivier Deschacht, Cameron Humphreys, William Bianda, Louis Bostyn