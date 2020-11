Eddy Snelders: "Het wordt niet makkelijk voor Standard op Antwerp"

09:46

vooraf, 09 uur 46. 0 op 9 in Europa kan gebeuren, maar intussen is het niveau zo gezakt dat Standard het ook in de Belgische competitie moeilijk heeft. Bovendien is ook sterkhouder Vanheusden nog uitgevallen. Het wordt niet makkelijk voor Standard op Antwerp. Eddy Snelders in De Ochtend op Radio 1.