Dominant Antwerp laat het na Standard helemaal uit te tellen

90+5' tweede helft, minuut 95. Einde. Afgelopen! Antwerp had genoeg kansen om de drie punten te pakken, maar blijft steken op een 1-1-gelijkspel tegen een slap Standard. . Einde Afgelopen! Antwerp had genoeg kansen om de drie punten te pakken, maar blijft steken op een 1-1-gelijkspel tegen een slap Standard.



90+3' Gele kaart voor Damjan Pavlovic van Standard tijdens tweede helft, minuut 93 Damjan Pavlovic Standard

90+2' tweede helft, minuut 92. De prima ingevallen Ampomah zet zich door op links, maar zijn voorzet komt niet aan. Antwerp blijft het wel proberen. . De prima ingevallen Ampomah zet zich door op links, maar zijn voorzet komt niet aan. Antwerp blijft het wel proberen.

90' Toegevoegde tijd. Er worden nog vier minuten bijgeteld. . tweede helft, minuut 90. Toegevoegde tijd Er worden nog vier minuten bijgeteld.

88' tweede helft, minuut 88. Ivan Leko grijpt zich naar de haren na alweer een Antwerpse aanval die niets oplevert. Dit dreigt duur puntenverlies te worden voor The Great Old. . Ivan Leko grijpt zich naar de haren na alweer een Antwerpse aanval die niets oplevert. Dit dreigt duur puntenverlies te worden voor The Great Old.

86' tweede helft, minuut 86. Standard heeft nog vijf minuten om hier een halve hold-up te plegen. En het kan zelfs nog een hele hold-up worden. Stef Wijnants op Radio 1. Standard heeft nog vijf minuten om hier een halve hold-up te plegen. En het kan zelfs nog een hele hold-up worden. Stef Wijnants op Radio 1

85' tweede helft, minuut 85. Het is toch een soort slotoffensief dat Antwerp opzet. Mbokani mag het nog eens met het hoofd proberen, ook nu besluit hij naast. . Het is toch een soort slotoffensief dat Antwerp opzet. Mbokani mag het nog eens met het hoofd proberen, ook nu besluit hij naast.

84' tweede helft, minuut 84. Refaelov treft de paal! Pech voor Antwerp: de thuisploeg knutselt nog eens een aardige aanval in elkaar, het schot van Refaelov ketst via de vingertoppen van Bodart tegen de paal. . Refaelov treft de paal! Pech voor Antwerp: de thuisploeg knutselt nog eens een aardige aanval in elkaar, het schot van Refaelov ketst via de vingertoppen van Bodart tegen de paal.

82' tweede helft, minuut 82. Vervanging bij Antwerp, Cristian Benavente erin, Pieter Gerkens eruit wissel Pieter Gerkens Cristian Benavente

82' tweede helft, minuut 82. Vervanging bij Standard, Laurent Jans erin, Hugo Siquet eruit wissel Hugo Siquet Laurent Jans

81' tweede helft, minuut 81. Vervanging bij Standard, Damjan Pavlovic erin, Maxime Lestienne eruit wissel Maxime Lestienne Damjan Pavlovic

79' tweede helft, minuut 79. Mbokani opnieuw niet. Wat een kans voor Antwerp! Mbokani krijgt opnieuw een vrije schietkans voorgeschoteld, maar de spits zit duidelijk in een vormdip en trapt onbeholpen naast. . Mbokani opnieuw niet Wat een kans voor Antwerp! Mbokani krijgt opnieuw een vrije schietkans voorgeschoteld, maar de spits zit duidelijk in een vormdip en trapt onbeholpen naast.

77' tweede helft, minuut 77. Laifis van (te) ver. Standard mist creativiteit in de voorste linies. Laifis illustreert dat met een ondermaats afstandsschot. . Laifis van (te) ver Standard mist creativiteit in de voorste linies. Laifis illustreert dat met een ondermaats afstandsschot.

75' Gele kaart voor Nicolas Raskin van Standard tijdens tweede helft, minuut 75 Nicolas Raskin Standard

74' tweede helft, minuut 74. Refaelov laat zijn frustratie even de vrije loop na een overtreding van Raskin, Van Driessche houdt het bij een gele kaart voor Raskin. . Refaelov laat zijn frustratie even de vrije loop na een overtreding van Raskin, Van Driessche houdt het bij een gele kaart voor Raskin.

74' Gele kaart voor Abdoul Tapsoba van Standard tijdens tweede helft, minuut 74 Abdoul Tapsoba Standard

71' tweede helft, minuut 71. Mbokani mist! Antwerp wil snel orde op zaken stellen, maar Mbokani laat na om de perfecte assist van Refaelov te verzilveren. Hij wringt de vrije kopkans de nek om. . Mbokani mist! Antwerp wil snel orde op zaken stellen, maar Mbokani laat na om de perfecte assist van Refaelov te verzilveren. Hij wringt de vrije kopkans de nek om.

69' tweede helft, minuut 69. Vervanging bij Antwerp, Aurélio Buta erin, Koji Miyoshi eruit wissel Koji Miyoshi Aurélio Buta

69' tweede helft, minuut 69. Vervanging bij Antwerp, Nana Ampomah erin, Simen Juklerød eruit wissel Simen Juklerød Nana Ampomah

68' Doelpunt tijdens tweede helft, minuut 68 door Maxime Lestienne van Standard. 1, 1. goal Antwerp Standard einde 1 1

68' tweede helft, minuut 68. Antwerp krijgt deksel op de neus. Aiai, Antwerp! De thuisploeg laat na om de wedstrijd dood te maken en krijgt nu een koude douche. Een hoekschop wordt door Laifis doorgekopt tot bij de tweede paal, waar Lestienne simpel in doel knikt: 1-1. . Antwerp krijgt deksel op de neus Aiai, Antwerp! De thuisploeg laat na om de wedstrijd dood te maken en krijgt nu een koude douche. Een hoekschop wordt door Laifis doorgekopt tot bij de tweede paal, waar Lestienne simpel in doel knikt: 1-1.

65' tweede helft, minuut 65. Bij Antwerp lijken een aantal spelers door hun beste krachten heen te zitten. Leko bereidt een dubbele wissel voor. . Bij Antwerp lijken een aantal spelers door hun beste krachten heen te zitten. Leko bereidt een dubbele wissel voor.

64' tweede helft, minuut 64. Vervanging bij Standard, Abdoul Tapsoba erin, Aleksandar Boljevic eruit wissel Aleksandar Boljevic Abdoul Tapsoba

64' tweede helft, minuut 64. Juklerod spurt door tot tegen de achterlijn, zijn lage voorzet is een prooi voor Bodart. . Juklerod spurt door tot tegen de achterlijn, zijn lage voorzet is een prooi voor Bodart.

58' tweede helft, minuut 58. Lestienne is, samen met Bodart, de enige die min of meer op niveau is bij de Luikenaars. Zijn voorzet vanaf rechts oogt gevaarlijk, maar Seck weet er wel raad mee. . Lestienne is, samen met Bodart, de enige die min of meer op niveau is bij de Luikenaars. Zijn voorzet vanaf rechts oogt gevaarlijk, maar Seck weet er wel raad mee.

57' tweede helft, minuut 57. Flets Standard. Het spelbeeld is niet veranderd na de pauze. Standard geeft een makke indruk, het is wachten tot Antwerp de doodssteek uitdeelt. . Flets Standard Het spelbeeld is niet veranderd na de pauze. Standard geeft een makke indruk, het is wachten tot Antwerp de doodssteek uitdeelt.

53' tweede helft, minuut 53. Antwerp laat na om de wedstrijd dood te maken. Mbokani faalt oog in oog met Bodart, maar er was ook al gevlagd voor buitenspel. . Antwerp laat na om de wedstrijd dood te maken. Mbokani faalt oog in oog met Bodart, maar er was ook al gevlagd voor buitenspel.

52' tweede helft, minuut 52. Wat staat Standard daar ook verschrikkelijk te verdedigen! Stef Wijnants op Radio 1. Wat staat Standard daar ook verschrikkelijk te verdedigen! Stef Wijnants op Radio 1

50' tweede helft, minuut 50. En weer Gerkens! Antwerp blijft vrolijk door de Standard-defensie snijden. Opnieuw is Gerkens het eindpunt van de aanval, maar ook nu valt het al zo lang verdiende tweede doelpunt niet. . En weer Gerkens! Antwerp blijft vrolijk door de Standard-defensie snijden. Opnieuw is Gerkens het eindpunt van de aanval, maar ook nu valt het al zo lang verdiende tweede doelpunt niet.

49' tweede helft, minuut 49. Gerkens over. Refaelov trekt de lijn uit de eerste helft gewoon door. Hij glipt simpel voorbij Dussenne en bedient Gerkens, die in duikvlucht niet kan afwerken. . Gerkens over Refaelov trekt de lijn uit de eerste helft gewoon door. Hij glipt simpel voorbij Dussenne en bedient Gerkens, die in duikvlucht niet kan afwerken.

46' tweede helft, minuut 46. Tweede helft. Dezelfde 22 spelers zijn aan de tweede periode begonnen. . Tweede helft Dezelfde 22 spelers zijn aan de tweede periode begonnen.

46' tweede helft tweede helft, minuut 46 match begonnen

45+2' eerste helft eerste helft, minuut 47 match afgelopen

45+1' eerste helft, minuut 46. Rust. Antwerp domineert tegen Standard en leidt bij de rust verdiend met 1-0, een doelpunt van dirigent Refaelov. Bodart voorkwam dat de score hoger opliep. Standard en Montanier moeten zich serieus bezinnen tijdens de pauze. . Rust Antwerp domineert tegen Standard en leidt bij de rust verdiend met 1-0, een doelpunt van dirigent Refaelov. Bodart voorkwam dat de score hoger opliep. Standard en Montanier moeten zich serieus bezinnen tijdens de pauze.

41' eerste helft, minuut 41. De weinige dreiging van Standard komt allemaal van Lestienne. Nu duikt hij op aan de linkerkant, zijn teruglegger bereikt geen ploegmaat. . De weinige dreiging van Standard komt allemaal van Lestienne. Nu duikt hij op aan de linkerkant, zijn teruglegger bereikt geen ploegmaat.

41' eerste helft, minuut 41. Refaelov heerst hier als een koning. Wat een streling voor het oog. Stef Wijnants op Radio 1. Refaelov heerst hier als een koning. Wat een streling voor het oog. Stef Wijnants op Radio 1

39' eerste helft, minuut 39. Het is een Refaelov-masterclass die we momenteel te zien krijgen. Standard krijgt geen vat op de Israëliër, die heerst op het middenveld en strooit met mooie passes. . Het is een Refaelov-masterclass die we momenteel te zien krijgen. Standard krijgt geen vat op de Israëliër, die heerst op het middenveld en strooit met mooie passes.

33' eerste helft, minuut 33. Schot van Lestienne. Na 32 minuten noteren we de eerste echte doelkans voor Standard. Lestienne knijpt naar binnen vanaf rechts en knalt met links, Butez schermt zijn korte hoek goed af. . Schot van Lestienne Na 32 minuten noteren we de eerste echte doelkans voor Standard. Lestienne knijpt naar binnen vanaf rechts en knalt met links, Butez schermt zijn korte hoek goed af.

32' eerste helft, minuut 32. Bodart voorkomt erger. Antwerp tekent een heerlijke combinatie op de mat. Via Refaelov en Juklerod komt de bal bij Gerkens, Bodart houdt Standard in de wedstrijd. . Bodart voorkomt erger Antwerp tekent een heerlijke combinatie op de mat. Via Refaelov en Juklerod komt de bal bij Gerkens, Bodart houdt Standard in de wedstrijd.

31' eerste helft, minuut 31. Veel middenveldspel de jongste minuten. Antwerp tikt de bal rustig rond, Standard staat erbij en kijkt ernaar. . Veel middenveldspel de jongste minuten. Antwerp tikt de bal rustig rond, Standard staat erbij en kijkt ernaar.

25' eerste helft, minuut 25. Boljevic in de draai. Boljevic kan profiteren van een mindere interventie van De Laet, maar zijn schot in de draai vliegt meters naast. . Boljevic in de draai Boljevic kan profiteren van een mindere interventie van De Laet, maar zijn schot in de draai vliegt meters naast.

25' eerste helft, minuut 25. Het powervoetbal van Antwerp is al een minuutje of tien verdwenen, maar Standard komt amper in de buurt van Butez. Stef Wijnants op Radio 1. Het powervoetbal van Antwerp is al een minuutje of tien verdwenen, maar Standard komt amper in de buurt van Butez. Stef Wijnants op Radio 1

24' eerste helft, minuut 24. De jonge Siquet probeert zich door te zetten op rechts, maar loopt zich vast tegen de meer ervaren De Laet. . De jonge Siquet probeert zich door te zetten op rechts, maar loopt zich vast tegen de meer ervaren De Laet.

21' eerste helft, minuut 21. Standard kan nog eens opschuiven na een foutje achterin bij Antwerp. Bokadi brengt laag voor doel, Butez onderschept. . Standard kan nog eens opschuiven na een foutje achterin bij Antwerp. Bokadi brengt laag voor doel, Butez onderschept.

17' eerste helft, minuut 17. Mbokani duikt andermaal gevaarlijk op in de zestien meter, maar nu kan hij zich niet doorzetten. . Mbokani duikt andermaal gevaarlijk op in de zestien meter, maar nu kan hij zich niet doorzetten.

16' eerste helft, minuut 16. Standard krijgt voorlopig geen voet aan de grond in Antwerpen. De thuisploeg heeft wat gas teruggenomen, maar blijft het spel wel controleren. . Standard krijgt voorlopig geen voet aan de grond in Antwerpen. De thuisploeg heeft wat gas teruggenomen, maar blijft het spel wel controleren.

10' eerste helft, minuut 10. Refaelov kan het ook met het hoofd! Het kon niet blijven duren, de aanhoudende druk van Antwerp levert na tien minuten een doelpunt op. Gerkens brengt uitstekend voor doel, Refaelov wint kinderlijk eenvoudig het luchtduel tegen twee Standard-verdedigers en kopt hard raak. . Refaelov kan het ook met het hoofd! Het kon niet blijven duren, de aanhoudende druk van Antwerp levert na tien minuten een doelpunt op. Gerkens brengt uitstekend voor doel, Refaelov wint kinderlijk eenvoudig het luchtduel tegen twee Standard-verdedigers en kopt hard raak.

10' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 10 door Lior Refaelov van Antwerp. 1, 0. goal Antwerp Standard einde 1 0

8' eerste helft, minuut 8. Standard komt voor het eerst onder de druk uit. Een prima voorzet van Lestienne zaait paniek achterin bij Antwerp, De Laet kan wegwerken. . Standard komt voor het eerst onder de druk uit. Een prima voorzet van Lestienne zaait paniek achterin bij Antwerp, De Laet kan wegwerken.

6' eerste helft, minuut 6. Bodart redt Standard. Standard ziet sterretjes! Haroun zet Mbokani alleen voor Bodart, maar die krijgt de bal niet over de goed uitgekomen doelman. . Bodart redt Standard Standard ziet sterretjes! Haroun zet Mbokani alleen voor Bodart, maar die krijgt de bal niet over de goed uitgekomen doelman.

4' eerste helft, minuut 4. Mbokani kopt naast. De openingsfase is helemaal voor de thuisploeg. Na een flukse dribbel van Miyoshi stuurt Gerkens de bal tot bij de tweede paal, Mbokani knikt een metertje naast. . Mbokani kopt naast De openingsfase is helemaal voor de thuisploeg. Na een flukse dribbel van Miyoshi stuurt Gerkens de bal tot bij de tweede paal, Mbokani knikt een metertje naast.

2' eerste helft, minuut 2. Eerste waarschuwing. Refaelov verstuurt een eerste splijtende pass in de rug van de Standard-verdediging, Miyoshi kan de bal niet goed meepikken. . Eerste waarschuwing Refaelov verstuurt een eerste splijtende pass in de rug van de Standard-verdediging, Miyoshi kan de bal niet goed meepikken.

1' eerste helft, minuut 1. Aftrap. En we zijn vertrokken! Bram Van Driessche heeft de partij op gang gefloten. . Aftrap En we zijn vertrokken! Bram Van Driessche heeft de partij op gang gefloten.

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

13:27 vooraf, 13 uur 27. De 22 gladiatoren betreden het veld. De spelers van Standard dragen truitjes met het opschrift 'Courage Zinho, be strong'. . De 22 gladiatoren betreden het veld. De spelers van Standard dragen truitjes met het opschrift 'Courage Zinho, be strong'.

13:23 vooraf, 13 uur 23. Oulare en co niet geselecteerd. Montanier bevestigde voor de wedstrijd nog eens dat de afwezigheid van Carcela, Oulare en Amallah niets te maken heeft met blessures: "Ik heb nu eenmaal tien offensieve spelers voor een vijftal posities. Dan moet je keuzes maken." . Oulare en co niet geselecteerd Montanier bevestigde voor de wedstrijd nog eens dat de afwezigheid van Carcela, Oulare en Amallah niets te maken heeft met blessures: "Ik heb nu eenmaal tien offensieve spelers voor een vijftal posities. Dan moet je keuzes maken."

13:22 vooraf, 13 uur 22. Ik kijk niet naar leeftijd of ervaring, maar naar de prestaties. Hugo Siquet deed het donderdag zeer goed tegen LASK, en dus verdient hij vandaag deze basisplaats. Philippe Montanier (coach Standard). Ik kijk niet naar leeftijd of ervaring, maar naar de prestaties. Hugo Siquet deed het donderdag zeer goed tegen LASK, en dus verdient hij vandaag deze basisplaats. Philippe Montanier (coach Standard)

13:03 vooraf, 13 uur 03. Vorig jaar vielen er 4 goals in Antwerp-Standard. (zie hieronder) . Vorig jaar vielen er 4 goals in Antwerp-Standard (zie hieronder)

12:56 vooraf, 12 uur 56. Je moet altijd spelen alsof het je laatste wedstrijd is. Die spirit wil ik zien vandaag, van begin tot eind. Ivan Leko (coach Antwerp). Je moet altijd spelen alsof het je laatste wedstrijd is. Die spirit wil ik zien vandaag, van begin tot eind. Ivan Leko (coach Antwerp)

12:45 vooraf, 12 uur 45. Eerste basisplaats voor Siquet (18). Even de schijnwerpers richten op de jonge Hugo Siquet bij Standard. De nog maar 18-jarige verdediger kreeg donderdag zijn eerste speelminuten in de hoofdmacht van Standard, vandaag mag het Luikse jeugdproduct zich bewijzen als basispion in de topper tegen Antwerp. . Eerste basisplaats voor Siquet (18) Even de schijnwerpers richten op de jonge Hugo Siquet bij Standard. De nog maar 18-jarige verdediger kreeg donderdag zijn eerste speelminuten in de hoofdmacht van Standard, vandaag mag het Luikse jeugdproduct zich bewijzen als basispion in de topper tegen Antwerp.

12:42 vooraf, 12 uur 42. Laifis is terug, Oulare en Carcela ontbreken. Bij Standard kan coach Montanier opnieuw een beroep doen op Laifis. Een welgekomen terugkeer, zeker ook gezien de langdurige afwezigheid van Vanheusden. Ook Boljevic en Siquet komen in de ploeg. Carcela start net als donderdag op de bank, van Oulare, Carcela en Amallah is er geen spoor. . Laifis is terug, Oulare en Carcela ontbreken Bij Standard kan coach Montanier opnieuw een beroep doen op Laifis. Een welgekomen terugkeer, zeker ook gezien de langdurige afwezigheid van Vanheusden. Ook Boljevic en Siquet komen in de ploeg. Carcela start net als donderdag op de bank, van Oulare, Carcela en Amallah is er geen spoor.

12:34 vooraf, 12 uur 34. De verwachte namen bij Antwerp. Ivan Leko recupereert Dylan Batubinsika na een coronabesmetting en dropt hem ook meteen in de basis, Birger Verstraete moet plaats ruimen. Voorts start Antwerp met dezelfde namen als donderdag tegen LASK. . De verwachte namen bij Antwerp Ivan Leko recupereert Dylan Batubinsika na een coronabesmetting en dropt hem ook meteen in de basis, Birger Verstraete moet plaats ruimen. Voorts start Antwerp met dezelfde namen als donderdag tegen LASK.

09:46 vooraf, 09 uur 46. 0 op 9 in Europa kan gebeuren, maar intussen is het niveau zo gezakt dat Standard het ook in de Belgische competitie moeilijk heeft. Bovendien is ook sterkhouder Vanheusden nog uitgevallen. Het wordt niet makkelijk voor Standard op Antwerp. Eddy Snelders in De Ochtend op Radio 1. 0 op 9 in Europa kan gebeuren, maar intussen is het niveau zo gezakt dat Standard het ook in de Belgische competitie moeilijk heeft. Bovendien is ook sterkhouder Vanheusden nog uitgevallen. Het wordt niet makkelijk voor Standard op Antwerp. Eddy Snelders in De Ochtend op Radio 1

09:43 vooraf, 09 uur 43. Antwerp heeft wat ontgoochelingen gehad tegen Anderlecht en LASK, maar met een thuismatch tegen Standard zullen ze zeker klaar zijn voor de wedstrijd. Eddy Snelders in De Ochtend op Radio 1. Antwerp heeft wat ontgoochelingen gehad tegen Anderlecht en LASK, maar met een thuismatch tegen Standard zullen ze zeker klaar zijn voor de wedstrijd. Eddy Snelders in De Ochtend op Radio 1

09:29 vooraf, 09 uur 29. Wie heeft Europese nederlaag best verteerd? Antwerp en Standard moesten donderdag allebei een Europese nederlaag incasseren. Zijn ze al hersteld van die tik? Volg het duel tussen Antwerp en Standard hier fase per fase vanaf 13.30u. . Wie heeft Europese nederlaag best verteerd? Antwerp en Standard moesten donderdag allebei een Europese nederlaag incasseren. Zijn ze al hersteld van die tik? Volg het duel tussen Antwerp en Standard hier fase per fase vanaf 13.30u.

09:29 - Vooraf Vooraf, 09 uur 29

Opstelling Antwerp. Jean Butez, Abdoulaye Seck, Dylan Batubinsika, Ritchie De Laet, Koji Miyoshi, Faris Haroun, Martin Hongla, Simen Juklerød, Pieter Gerkens, Dieumerci Mbokani, Lior Refaelov Opstelling Antwerp Lior Refaelov, Dieumerci Mbokani, Pieter Gerkens, Simen Juklerød, Martin Hongla, Faris Haroun, Koji Miyoshi, Ritchie De Laet, Dylan Batubinsika, Abdoulaye Seck, Jean Butez

Opstelling Standard. Arnaud Bodart, Hugo Siquet, Noe Dussenne, Kostas Laifis, Nicolas Gavory, Nicolas Raskin, Merveille Bokadi, Samuel Bastien, Maxime Lestienne, Michel Ange Balikwisha, Aleksandar Boljevic Opstelling Standard Aleksandar Boljevic, Michel Ange Balikwisha, Maxime Lestienne, Samuel Bastien, Merveille Bokadi, Nicolas Raskin, Nicolas Gavory, Kostas Laifis, Noe Dussenne, Hugo Siquet, Arnaud Bodart