LIVE: Krabbelt Zulte Waregem recht in derby tegen KV Kortrijk?

eerste helft, minuut 4. Bostyn voorkomt vroege 0-1! De eerste kans is voor Kortrijk. Jonckheere pakt uit met een knap schot van net buiten de zestien. Bostyn werkt de bal met een fraaie redding in hoekschop. .

vooraf, 20 uur 04. Sterke uitreputatie Kortrijk. Ook Kortrijk is niet aan zijn beste periode bezig met 4 op 15. Wel opvallend: 3 van zijn 4 overwinningen dit seizoen boekte Kortrijk buitenshuis. Meer zelfs, in 5 uitwedstrijden kon het enkel bij Standard niks rapen. .

vooraf, 19 uur 46. Magere oogst voor Zulte Waregem. In zijn laatste 6 wedstrijden kon Zulte Waregem slechts één punt pakken en dan nog wel op bezoek bij Standard. Winnen deed Zulte Waregem dit seizoen enkel tegen Waasland-Beveren en Moeskroen, niet toevallig de enige 2 ploegen die het momenteel achter zich kan houden in het klassement. Waasland-Beveren volgt op 3 en rode lantaarn Moeskroen op 4 punten. Bovendien hebben beide ploegen een wedstrijd minder gespeeld. .

19:45

vooraf, 19 uur 45. Krabbelt Zulte Waregem overeind in de derby? Zulte Waregem kon al ruim 2 maanden niet meer winnen en bengelt onderaan het klassement. Rivaal KV Kortrijk verslaan in de derby is dus meer dan ooit een must. KVK dan met een zege dan weer naar de linkerkolom springen. Volg de wedstrijd hier vanaf 20.45u. .