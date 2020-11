Kortrijk pakt verdiend punt in tumultueus slot van burenstrijd met Zulte Waregem

Fase per fase

Fase per fase

90+8' tweede helft, minuut 98. Einde. Een boeiende derby tussen Zulte Waregem en Kortrijk is geëindigd op een 1-1-gelijkspel. Chory leek de thuisploeg naar de winst te leiden, maar in een knotsgekke slotfase zorgde Mboyo nog voor de gelijkmaker. . Einde Een boeiende derby tussen Zulte Waregem en Kortrijk is geëindigd op een 1-1-gelijkspel. Chory leek de thuisploeg naar de winst te leiden, maar in een knotsgekke slotfase zorgde Mboyo nog voor de gelijkmaker.

90+7' tweede helft, minuut 97. Vervanging bij Zulte Waregem, Abdoulaye Sissako erin, Jelle Vossen eruit wissel Jelle Vossen Abdoulaye Sissako

90+7' Doelpunt na strafschop tijdens tweede helft, minuut 97 door Ilombe Mboyo van KV Kortrijk. 1, 1. penalty Zulte Waregem KV Kortrijk einde 1 1

90+6' tweede helft, minuut 96. Mboyo klaart de klus! Mboyo brengt Kortrijk in de 97e (!) minuut alsnog langszij vanaf de penaltystip. Bostyn heeft geen schijn van een kans. . Mboyo klaart de klus! Mboyo brengt Kortrijk in de 97e (!) minuut alsnog langszij vanaf de penaltystip. Bostyn heeft geen schijn van een kans.



90+5' Rode kaart voor Jean-Luc Dompé van Zulte Waregem tijdens tweede helft, minuut 95 Jean-Luc Dompé Zulte Waregem

90+5' Gele kaart voor Daniel Opare van Zulte Waregem tijdens tweede helft, minuut 95 Daniel Opare Zulte Waregem

90+5' tweede helft, minuut 95. Rood voor Dompé. De kaarten bleven lang op zak, maar het venijn zit duidelijk in de staart. Ook Dompé moet afdruipen. Hij krijgt rood voor een stevige duw aan Sainsbury. . Rood voor Dompé De kaarten bleven lang op zak, maar het venijn zit duidelijk in de staart. Ook Dompé moet afdruipen. Hij krijgt rood voor een stevige duw aan Sainsbury.

90+4' tweede helft, minuut 94. Penalty! De bal gaat op de stip voor Kortrijk! Wordt het dan toch 1-1? Opare krijgt nog geel voor protest. . Penalty! De bal gaat op de stip voor Kortrijk! Wordt het dan toch 1-1? Opare krijgt nog geel voor protest.

90+3' tweede helft, minuut 93. Alweer werk voor de VAR. De Cremer moet alweer de beelden gaan bekijken. Dit keer voor mogelijk hands van Opare in de zestien op een schot van Selemani. . Alweer werk voor de VAR De Cremer moet alweer de beelden gaan bekijken. Dit keer voor mogelijk hands van Opare in de zestien op een schot van Selemani.

90+2' tweede helft, minuut 92. Rode kaart voor Vanderhaeghe. Het zijn de trainers die hier vanavond de kaarten pakken. Het potje van Vanderhaeghe kookt over en hij wordt meteen weggestuurd. . Rode kaart voor Vanderhaeghe Het zijn de trainers die hier vanavond de kaarten pakken. Het potje van Vanderhaeghe kookt over en hij wordt meteen weggestuurd.

89' tweede helft, minuut 89. Gelijkmaker afgekeurd. Dan toch geen gelijkmaker voor Kortrijk. De Cremer keurt de goal af, wellicht voor buitenspel. . Gelijkmaker afgekeurd Dan toch geen gelijkmaker voor Kortrijk. De Cremer keurt de goal af, wellicht voor buitenspel.

88' Gele kaart voor Tomáš Chorý van Zulte Waregem tijdens tweede helft, minuut 88 Tomáš Chorý Zulte Waregem

87' tweede helft, minuut 87. 1-1? Van den Bossche brengt Kortrijk weer langszij! Het zijn de invallers die scoren vanavond. Of toch niet? Scheidsrechter De Cremer moet even naar de beelden gaan kijken. . 1-1? Van den Bossche brengt Kortrijk weer langszij! Het zijn de invallers die scoren vanavond. Of toch niet? Scheidsrechter De Cremer moet even naar de beelden gaan kijken.

82' tweede helft, minuut 82. Geel voor Dury. Kortrijk zet nu alles op alles om een nederlaag te vermijden. Bostyn bokst een gevaarlijke vrije trap weg. De eerste gele kaart is intussen wel gevallen. Niet voor een speler, wel voor Dury. Hij protesteerde net iets te fel bij de vrije trap voor Kortrijk. . Geel voor Dury Kortrijk zet nu alles op alles om een nederlaag te vermijden. Bostyn bokst een gevaarlijke vrije trap weg. De eerste gele kaart is intussen wel gevallen. Niet voor een speler, wel voor Dury. Hij protesteerde net iets te fel bij de vrije trap voor Kortrijk.

79' tweede helft, minuut 79. Vervanging bij KV Kortrijk, Yani van den Bossche erin, Michiel Jonckheere eruit wissel Michiel Jonckheere Yani van den Bossche

77' Doelpunt tijdens tweede helft, minuut 77 door Tomáš Chorý van Zulte Waregem. 1, 0. goal Zulte Waregem KV Kortrijk einde 1 0

77' tweede helft, minuut 77. Chory doet het voor Zulte Waregem! Zulte Waregem komt tegen de gang van het spel in zowaar op voorsprong. Dompé slingert de bal naar de tweede paal en daar knalt invaller Chory de openingstreffer in één tijd hoog in doel. . Chory doet het voor Zulte Waregem! Zulte Waregem komt tegen de gang van het spel in zowaar op voorsprong. Dompé slingert de bal naar de tweede paal en daar knalt invaller Chory de openingstreffer in één tijd hoog in doel.

74' tweede helft, minuut 74. Het kan nog alle kanten uit, dat bewijst een kopbal van Vossen op een gemeten voorzet van Opare. Jakubech gaat goed plat. . Het kan nog alle kanten uit, dat bewijst een kopbal van Vossen op een gemeten voorzet van Opare. Jakubech gaat goed plat.

72' tweede helft, minuut 72. Straffe inspanning van Deschacht. Deschacht mist zijn controle en opent zo ongewild de weg voor Mboyo. Maar de oude krijger schudt een fenomenale inspanning uit zijn benen en kan de bal in de zestien nog net uit de voeten van Mboyo glijden. Dat noemen ze dan een fout rechtzetten. . Straffe inspanning van Deschacht Deschacht mist zijn controle en opent zo ongewild de weg voor Mboyo. Maar de oude krijger schudt een fenomenale inspanning uit zijn benen en kan de bal in de zestien nog net uit de voeten van Mboyo glijden. Dat noemen ze dan een fout rechtzetten.

70' tweede helft, minuut 70. Vervanging bij KV Kortrijk, Mohamed Badamosi erin, Habib Guèye eruit wissel Habib Guèye Mohamed Badamosi

70' tweede helft, minuut 70. Ook bij Kortrijk wordt er nu gewisseld. Badamosi mag zijn debuut maken, voor Gueye zit het erop. . Ook bij Kortrijk wordt er nu gewisseld. Badamosi mag zijn debuut maken, voor Gueye zit het erop.

69' tweede helft, minuut 69. Vossen redt op de lijn! Alle hens aan dek bij Zulte Waregem op een hoekschop voor Kortrijk. De bal blijft even hangen, uiteindelijk is het Vossen die op de lijn de 0-1 voorkomt. . Vossen redt op de lijn! Alle hens aan dek bij Zulte Waregem op een hoekschop voor Kortrijk. De bal blijft even hangen, uiteindelijk is het Vossen die op de lijn de 0-1 voorkomt.

65' tweede helft, minuut 65. Stevenen we net als bij de vorige confrontatie in februari af op een gelijkspel? Toen vielen er wél doelpunten te zien, het werd uiteindelijk 2-2. Zulte Waregem kon zo een einde maken aan een reeks van 6 nederlagen op een rij tegen Kortrijk. . Stevenen we net als bij de vorige confrontatie in februari af op een gelijkspel? Toen vielen er wél doelpunten te zien, het werd uiteindelijk 2-2. Zulte Waregem kon zo een einde maken aan een reeks van 6 nederlagen op een rij tegen Kortrijk.

64' tweede helft, minuut 64. Alweer Seck, alweer niks. Uit het niks een grote kans voor Zulte Waregem! Dompé gooit de bal goed voor doel. Daar heeft Seck de ruimte, maar hij besluit van dichtbij in één tijd over. Kortrijk ontsnapt! . Alweer Seck, alweer niks Uit het niks een grote kans voor Zulte Waregem! Dompé gooit de bal goed voor doel. Daar heeft Seck de ruimte, maar hij besluit van dichtbij in één tijd over. Kortrijk ontsnapt!

64' tweede helft, minuut 64.

62' tweede helft, minuut 62. Vervanging bij Zulte Waregem, Bassem Srarfi erin, Damien Marcq eruit wissel Damien Marcq Bassem Srarfi

62' tweede helft, minuut 62. Zulte Waregem raakt maar niet onder de druk uit en dus grijpt Dury in. Marcq gaat naar de kant voor Srarfi. . Zulte Waregem raakt maar niet onder de druk uit en dus grijpt Dury in. Marcq gaat naar de kant voor Srarfi.

61' tweede helft, minuut 61. Mboyo dwingt nog maar eens een hoekschop af voor Kortrijk. Selemani mag het nog eens proberen, maar hij levert niet voor de eerste keer een draak van een corner af. . Mboyo dwingt nog maar eens een hoekschop af voor Kortrijk. Selemani mag het nog eens proberen, maar hij levert niet voor de eerste keer een draak van een corner af.

59' tweede helft, minuut 59. Geen kaarten. Het mag dan een echte derby zijn, het spel blijft al bij al fair. Na een uur wedstrijd is er nog steeds geen enkele kaart getrokken. . Geen kaarten Het mag dan een echte derby zijn, het spel blijft al bij al fair. Na een uur wedstrijd is er nog steeds geen enkele kaart getrokken.

57' tweede helft, minuut 57. Gueye haalt een voorzet van Mboyo fraai uit de lucht, maar kan er geen goed schot aan koppelen. Bostyn kan de bal zo rustig vangen. Toch weer een prik van Kortrijk. . Gueye haalt een voorzet van Mboyo fraai uit de lucht, maar kan er geen goed schot aan koppelen. Bostyn kan de bal zo rustig vangen. Toch weer een prik van Kortrijk.

54' tweede helft, minuut 54. Bostyn houdt Zulte Waregem dus in de wedstrijd met 2 cruciale reddingen. In de eerste helft stond hij pal op een gevaarlijk schot van Jonckheere en zopas dus op een poging van Selemani. Zijn collega aan de overkant beleeft een rustigere avond. . Bostyn houdt Zulte Waregem dus in de wedstrijd met 2 cruciale reddingen. In de eerste helft stond hij pal op een gevaarlijk schot van Jonckheere en zopas dus op een poging van Selemani. Zijn collega aan de overkant beleeft een rustigere avond.

51' tweede helft, minuut 51. Bostyn houdt Selemani van de 0-1! Bostyn bewijst nog maar eens zijn waarde voor Zulte Waregem. Een doorgekopte voorzet van Mboyo landt aan de tweede paal bij Selemani. Die haalt van dichtbij uit, maar Bostyn voorkomt een treffer met een uitstekende redding. . Bostyn houdt Selemani van de 0-1! Bostyn bewijst nog maar eens zijn waarde voor Zulte Waregem. Een doorgekopte voorzet van Mboyo landt aan de tweede paal bij Selemani. Die haalt van dichtbij uit, maar Bostyn voorkomt een treffer met een uitstekende redding.

51' tweede helft, minuut 51.

48' tweede helft, minuut 48. Zulte Waregem laat zich een eerste keer zien met een goede infiltratie van Vossen. Maar op het cruciale moment tikt hij de bal te ver weg. Weg kans. . Zulte Waregem laat zich een eerste keer zien met een goede infiltratie van Vossen. Maar op het cruciale moment tikt hij de bal te ver weg. Weg kans.

46' tweede helft, minuut 46. 2e helft. De bal rolt weer in het Regenboogstadion. Eén wissel bij Zulte Waregem, waar Chory de plaats heeft ingenomen van Bruno. . 2e helft De bal rolt weer in het Regenboogstadion. Eén wissel bij Zulte Waregem, waar Chory de plaats heeft ingenomen van Bruno.

46' tweede helft tweede helft, minuut 46 match begonnen

21:32 rust, 21 uur 32. Vervanging bij Zulte Waregem, Tomáš Chorý erin, Gianni Bruno eruit wissel Gianni Bruno Tomáš Chorý

45+1' eerste helft eerste helft, minuut 46 match afgelopen

45' eerste helft, minuut 45. Rust. Zulte Waregem en Kortrijk houden elkaar halfweg in evenwicht in het Regenboogstadion. De bezoekers hadden de meeste kansen, maar ook Zulte Waregem was af en toe gevaarlijk. Gescoord werd er nog niet. . Rust Zulte Waregem en Kortrijk houden elkaar halfweg in evenwicht in het Regenboogstadion. De bezoekers hadden de meeste kansen, maar ook Zulte Waregem was af en toe gevaarlijk. Gescoord werd er nog niet.

44' eerste helft, minuut 44. Dompé schudt plots een prima voorzet uit zijn sloffen. De bal landt op het hoofd van Bruno, maar die mikt ruim naast. . Dompé schudt plots een prima voorzet uit zijn sloffen. De bal landt op het hoofd van Bruno, maar die mikt ruim naast.

43' eerste helft, minuut 43. Eindelijk nog eens wat opwinding in de zestien. Selemani kan zich doorzetten, maar Deschacht haalt tot 2 keer toe de angel uit de gevaarlijke actie. Uitstekend verdedigd van de veteraan. Het kost Zulte Waregem wel een hoekschop, maar die levert niks op. . Eindelijk nog eens wat opwinding in de zestien. Selemani kan zich doorzetten, maar Deschacht haalt tot 2 keer toe de angel uit de gevaarlijke actie. Uitstekend verdedigd van de veteraan. Het kost Zulte Waregem wel een hoekschop, maar die levert niks op.

41' eerste helft, minuut 41.

36' eerste helft, minuut 36. Kortrijk begon het best aan de wedstrijd, maar intussen is de balans toch wat meer in evenwicht. Zowel de bezoekers (met Jonckheere) als de thuisploeg (met Seck) kwamen al dicht bij de openingstreffer. Qua aantal kansen steekt Kortrijk er wel nog bovenuit. . Kortrijk begon het best aan de wedstrijd, maar intussen is de balans toch wat meer in evenwicht. Zowel de bezoekers (met Jonckheere) als de thuisploeg (met Seck) kwamen al dicht bij de openingstreffer. Qua aantal kansen steekt Kortrijk er wel nog bovenuit.

31' eerste helft, minuut 31. Gevaarlijke kopbal van Seck! Zulte Waregem komt op de hoekschop plots dicht bij de 1-0. Seck torent boven iedereen uit en kopt de bal rakelings naast. Hier komt Kortrijk goed weg. . Gevaarlijke kopbal van Seck! Zulte Waregem komt op de hoekschop plots dicht bij de 1-0. Seck torent boven iedereen uit en kopt de bal rakelings naast. Hier komt Kortrijk goed weg.

30' eerste helft, minuut 30. Dompé onbindt zijn duivels op links. Hij snijdt prima de zestien in, maar botst dan op een uitstekende tackle van Dewaele. Die werkt de bal in hoekschop. . Dompé onbindt zijn duivels op links. Hij snijdt prima de zestien in, maar botst dan op een uitstekende tackle van Dewaele. Die werkt de bal in hoekschop.

26' eerste helft, minuut 26.

23' eerste helft, minuut 23. Makarenko is de volgende bij Kortrijk die zich aan een afstandsschot waagt. Bostyn ziet er weinig gevaar in. Terecht, de bal gaat ruim naast. . Makarenko is de volgende bij Kortrijk die zich aan een afstandsschot waagt. Bostyn ziet er weinig gevaar in. Terecht, de bal gaat ruim naast.

22' eerste helft, minuut 22. Nieuwe waarschuwing voor Zulte Waregem. Kortrijk voert de druk nog eens op. Bij Zulte Waregem krijgen ze de bal niet goed weg. De Sart kan zo nog maar eens uithalen en ziet zijn lage schuiver voorlangs gaan. . Nieuwe waarschuwing voor Zulte Waregem Kortrijk voert de druk nog eens op. Bij Zulte Waregem krijgen ze de bal niet goed weg. De Sart kan zo nog maar eens uithalen en ziet zijn lage schuiver voorlangs gaan.

19' eerste helft, minuut 19. Zulte Waregem komt nog eens piepen met een hoekschop van Dompé, maar die wordt weggewerkt bij Kortrijk. Het is wachten tot de wedstrijd echt losbreekt. . Zulte Waregem komt nog eens piepen met een hoekschop van Dompé, maar die wordt weggewerkt bij Kortrijk. Het is wachten tot de wedstrijd echt losbreekt.

17' eerste helft, minuut 17.

16' eerste helft, minuut 16. Opportunistische poging van De Sart, die de bal in één tijd op de slof neemt. Maar de bal ook de juiste richting meegeven lukt niet. Het schot gaat ruim naast. . Opportunistische poging van De Sart, die de bal in één tijd op de slof neemt. Maar de bal ook de juiste richting meegeven lukt niet. Het schot gaat ruim naast.

12' eerste helft, minuut 12. Vossen kopt naast. Zulte Waregem kan plots snel schakelen na een slechte uittrap van Jakubech. De bal landt op hoofd van Vossen en die kopt nipt naast. Geen onaardige poging van de thuisploeg. . Vossen kopt naast Zulte Waregem kan plots snel schakelen na een slechte uittrap van Jakubech. De bal landt op hoofd van Vossen en die kopt nipt naast. Geen onaardige poging van de thuisploeg.

7' eerste helft, minuut 7. Het zijn de bezoekers die initiatief nemen in deze openingsfase. Zulte Waregem moet de wedstrijd voorlopig ondergaan. . Het zijn de bezoekers die initiatief nemen in deze openingsfase. Zulte Waregem moet de wedstrijd voorlopig ondergaan.

6' eerste helft, minuut 6.

4' eerste helft, minuut 4. Bostyn voorkomt vroege 0-1! De eerste kans is voor Kortrijk. Jonckheere pakt uit met een knap schot van net buiten de zestien. Bostyn werkt de bal met een fraaie redding in hoekschop. . Bostyn voorkomt vroege 0-1! De eerste kans is voor Kortrijk. Jonckheere pakt uit met een knap schot van net buiten de zestien. Bostyn werkt de bal met een fraaie redding in hoekschop.

2' eerste helft, minuut 2. Vuurwerk. Geen supporters in het stadion, maar de fans laten zich wel horen met stevig vuurwerk van buiten het stadion. Een voorbode voor vuurwerk op het veld? . Vuurwerk Geen supporters in het stadion, maar de fans laten zich wel horen met stevig vuurwerk van buiten het stadion. Een voorbode voor vuurwerk op het veld?

1' eerste helft, minuut 1. Aftrap. Kortrijk brengt de derby op gang. Duwt het Zulte Waregem nog wat dieper in de put? . Aftrap Kortrijk brengt de derby op gang. Duwt het Zulte Waregem nog wat dieper in de put?

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

20:16 vooraf, 20 uur 16. Kortrijk zonder D'Haene en Van der Bruggen. Bij Kortrijk kunnen ze vanavond geen beroep doen op geblesseerden D'Haene en Van der Bruggen. Golubovic verhuist dan weer naar de bank. Selemani, Makarenko en Gueye komen daardoor aan de aftrap. . Kortrijk zonder D'Haene en Van der Bruggen Bij Kortrijk kunnen ze vanavond geen beroep doen op geblesseerden D'Haene en Van der Bruggen. Golubovic verhuist dan weer naar de bank. Selemani, Makarenko en Gueye komen daardoor aan de aftrap.

20:10 vooraf, 20 uur 10. 3 wissels bij Zulte Waregem. Francky Dury voert 3 wijzigingen door na de uitnederlaag bij KV Oostende. Sissako, Govea en Chory moeten vrede nemen met een plaats op de bank. Zij worden in de basis vervangen door Vossen, Van Hecke en Seck. . 3 wissels bij Zulte Waregem Francky Dury voert 3 wijzigingen door na de uitnederlaag bij KV Oostende. Sissako, Govea en Chory moeten vrede nemen met een plaats op de bank. Zij worden in de basis vervangen door Vossen, Van Hecke en Seck.

20:04 vooraf, 20 uur 04. Sterke uitreputatie Kortrijk. Ook Kortrijk is niet aan zijn beste periode bezig met 4 op 15. Wel opvallend: 3 van zijn 4 overwinningen dit seizoen boekte Kortrijk buitenshuis. Meer zelfs, in 5 uitwedstrijden kon het enkel bij Standard niks rapen. . Sterke uitreputatie Kortrijk Ook Kortrijk is niet aan zijn beste periode bezig met 4 op 15. Wel opvallend: 3 van zijn 4 overwinningen dit seizoen boekte Kortrijk buitenshuis. Meer zelfs, in 5 uitwedstrijden kon het enkel bij Standard niks rapen.

19:48 vooraf, 19 uur 48. Kortrijk domineerde de voorbije derby's. De supporters van Zulte Waregem beleefden de voorbije jaren maar weinig plezier aan de derby tegen Kortrijk. Na 6 nederlagen (competitie+beker) tegen de rivaal kon Zulte Waregem in het laatste onderlinge duel vorig seizoen dan toch eens gelijkspel afdwingen. . Kortrijk domineerde de voorbije derby's De supporters van Zulte Waregem beleefden de voorbije jaren maar weinig plezier aan de derby tegen Kortrijk. Na 6 nederlagen (competitie+beker) tegen de rivaal kon Zulte Waregem in het laatste onderlinge duel vorig seizoen dan toch eens gelijkspel afdwingen.

19:46 vooraf, 19 uur 46. Magere oogst voor Zulte Waregem. In zijn laatste 6 wedstrijden kon Zulte Waregem slechts één punt pakken en dan nog wel op bezoek bij Standard. Winnen deed Zulte Waregem dit seizoen enkel tegen Waasland-Beveren en Moeskroen, niet toevallig de enige 2 ploegen die het momenteel achter zich kan houden in het klassement. Waasland-Beveren volgt op 3 en rode lantaarn Moeskroen op 4 punten. Bovendien hebben beide ploegen een wedstrijd minder gespeeld. . Magere oogst voor Zulte Waregem In zijn laatste 6 wedstrijden kon Zulte Waregem slechts één punt pakken en dan nog wel op bezoek bij Standard. Winnen deed Zulte Waregem dit seizoen enkel tegen Waasland-Beveren en Moeskroen, niet toevallig de enige 2 ploegen die het momenteel achter zich kan houden in het klassement. Waasland-Beveren volgt op 3 en rode lantaarn Moeskroen op 4 punten. Bovendien hebben beide ploegen een wedstrijd minder gespeeld.

19:45 vooraf, 19 uur 45. Krabbelt Zulte Waregem overeind in de derby? Zulte Waregem kon al ruim 2 maanden niet meer winnen en bengelt onderaan het klassement. Rivaal KV Kortrijk verslaan in de derby is dus meer dan ooit een must. KVK dan met een zege dan weer naar de linkerkolom springen. Volg de wedstrijd hier vanaf 20.45u. . Krabbelt Zulte Waregem overeind in de derby? Zulte Waregem kon al ruim 2 maanden niet meer winnen en bengelt onderaan het klassement. Rivaal KV Kortrijk verslaan in de derby is dus meer dan ooit een must. KVK dan met een zege dan weer naar de linkerkolom springen. Volg de wedstrijd hier vanaf 20.45u.

19:45 - Vooraf Vooraf, 19 uur 45

Opstelling Zulte Waregem. Louis Bostyn, Daniel Opare, William Bianda, Olivier Deschacht, Laurens De Bock, Gianni Bruno, Damien Marcq, Jannes van Hecke, Ibrahima Seck, Jean-Luc Dompé, Jelle Vossen Opstelling Zulte Waregem Jelle Vossen, Jean-Luc Dompé, Ibrahima Seck, Jannes van Hecke, Damien Marcq, Gianni Bruno, Laurens De Bock, Olivier Deschacht, William Bianda, Daniel Opare, Louis Bostyn

Opstelling KV Kortrijk. Adam Jakubech, Gilles Dewaele, Trent Sainsbury, Timothy Derijck, Eric Ocansey, Evgeniy Makarenko, Julien De Sart, Michiel Jonckheere, Ilombe Mboyo, Habib Guèye, Faïz Selemani Opstelling KV Kortrijk Faïz Selemani, Habib Guèye, Ilombe Mboyo, Michiel Jonckheere, Julien De Sart, Evgeniy Makarenko, Eric Ocansey, Timothy Derijck, Trent Sainsbury, Gilles Dewaele, Adam Jakubech