Herpakt Gent zich op het veld van Waasland-Beveren?

Terwijl Waasland-Beveren vanavond op volle sterkte de Buffalo's kan ontvangen, is dat voor de bezoekers een heel ander verhaal.

Puzzelen voor Wim De Decker. Terwijl Waasland-Beveren vanavond op volle sterkte de Buffalo's kan ontvangen, is dat voor de bezoekers een heel ander verhaal. Coach Wim De Decker moet noodgedwongen sleutelen aan zijn defensie. Verder sluipt ook kapitein Odjidja de Gentse basiself opnieuw in. Sven Kums start op de bank.

Roef niet enige afwezige bij Gent. Naast Davy Roef zijn er nog drie andere coronagevallen bij Gent. Ook Plastun, Hanche-Olsen en Botaka zijn geveld door het virus en komen niet in actie vanavond.

Eindelijk opnieuw competitievoetbal voor de thuisploeg. Voor het eerst sinds 3 oktober kunnen de spelers van Waasland-Beveren zich opnieuw opmaken voor een wedstrijd in onze vaderlandse competitie. De ploeg van coach Hayen werd de afgelopen weken geteist door het coronavirus en speelde daardoor zijn laatste competitiematch bijna een maand geleden. Toen deelden Genk en Waasland-Beveren de buit na een 1-1-gelijkspel op de Freethiel.

Geen Davy Roef bij Gent. Gent-coach Wim De Decker kan straks geen beroep doen op Davy Roef. De Belgische doelman legde zaterdag een positieve coronatest af en zit ondertussen al in quarantaine. Sinan Bolat, die steevast zijn kans krijgt in de competitie, neemt naar alle waarschijnlijkheid zijn plaats onder de lat opnieuw in.