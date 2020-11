AA Gent spoelt op de Freethiel de Europese kater weg, Jaremtsjoek maakt hattrick

22:37 einde, 22 uur 37. EINDE. Gent wint met 1-4 op het veld van Waasland-Beveren. In de eerste helft scoorden de bezoekers 4 keer dankzij onder meer een loepzuivere hattrick van Roman Jaremtsjoek. De Buffalo's schuiven op naar plek 12, Waasland-Beveren blijft voorlaatste. . EINDE Gent wint met 1-4 op het veld van Waasland-Beveren. In de eerste helft scoorden de bezoekers 4 keer dankzij onder meer een loepzuivere hattrick van Roman Jaremtsjoek. De Buffalo's schuiven op naar plek 12, Waasland-Beveren blijft voorlaatste.

90+4' tweede helft, minuut 94. Lambrechts laat nog wat langer doorspelen, waardoor Gent nog eens kan counteren. Kleindienst mikt uiteindelijk op Jackers. . Lambrechts laat nog wat langer doorspelen, waardoor Gent nog eens kan counteren. Kleindienst mikt uiteindelijk op Jackers.

90+2' tweede helft, minuut 92. De thuisploeg krijgt nog een vrije trap aan de rand van de zestien. Even lijkt de VAR nog te twijfelen of het geen strafschop is, maar uiteindelijk is dat niet het geval. . De thuisploeg krijgt nog een vrije trap aan de rand van de zestien. Even lijkt de VAR nog te twijfelen of het geen strafschop is, maar uiteindelijk is dat niet het geval.

90' tweede helft, minuut 90. 2 minuten extra tijd. We krijgen nog 2 minuutjes extra tijd op de Freethiel. Aan de 1-4-stand lijkt echter niets meer te veranderen. . 2 minuten extra tijd We krijgen nog 2 minuutjes extra tijd op de Freethiel. Aan de 1-4-stand lijkt echter niets meer te veranderen.

88' tweede helft, minuut 88. De thuisploeg lijkt zich al een tijdje te hebben neergelegd bij een nederlaag. Voorzetten in de box komen er nog wel, maar Bolat staat alert te keepen. . De thuisploeg lijkt zich al een tijdje te hebben neergelegd bij een nederlaag. Voorzetten in de box komen er nog wel, maar Bolat staat alert te keepen.

85' tweede helft, minuut 85. Bukari komt vanop links naar binnen en viseert dan de rechterbovenhoek. Het vizier van de Ghanees staat echter niet goed afgesteld, waardoor de bal hoog over gaat. . Bukari komt vanop links naar binnen en viseert dan de rechterbovenhoek. Het vizier van de Ghanees staat echter niet goed afgesteld, waardoor de bal hoog over gaat.

84' tweede helft, minuut 84. De laatste minuten vallen er geen echte grote kansen meer te noteren. Gent lijkt alles onder controle te hebben en poetst zijn blazoen toch opnieuw wat op na een moeilijke periode. . De laatste minuten vallen er geen echte grote kansen meer te noteren. Gent lijkt alles onder controle te hebben en poetst zijn blazoen toch opnieuw wat op na een moeilijke periode.

80' tweede helft, minuut 80.

80' tweede helft, minuut 80. Vervanging bij KAA Gent, Sven Kums erin, Niklas Dorsch eruit wissel Niklas Dorsch Sven Kums

79' tweede helft, minuut 79. Vukcevic kan de bal voor doel brengen, maar zijn voorzet is te onnauwkeurig. Koita kan onmogelijk bij de bal. Kans verkeken voor de thuisploeg. . Vukcevic kan de bal voor doel brengen, maar zijn voorzet is te onnauwkeurig. Koita kan onmogelijk bij de bal. Kans verkeken voor de thuisploeg.

74' tweede helft, minuut 74. Waasland-Beveren kreeg dan wel 4 doelpunten om de oren in de eerste helft. Toch zal coach Hayen tevreden zijn met de reactie van zijn team na de pauze. De thuisploeg voetbalt met meer lef en zet nu echt wel zijn voet naast die van de bezoekers. . Waasland-Beveren kreeg dan wel 4 doelpunten om de oren in de eerste helft. Toch zal coach Hayen tevreden zijn met de reactie van zijn team na de pauze. De thuisploeg voetbalt met meer lef en zet nu echt wel zijn voet naast die van de bezoekers.

73' tweede helft, minuut 73. Vervanging bij KAA Gent, Tim Kleindienst erin, Dogbole Niangbo eruit wissel Dogbole Niangbo Tim Kleindienst

71' tweede helft, minuut 71. Vervanging bij Waasland-Beveren, Aboubakary Koita erin, Jur Schryvers eruit wissel Jur Schryvers Aboubakary Koita

71' tweede helft, minuut 71. Waasland-Beveren neemt nu echt wel het heft in handen en komt steviger opzetten. Sinani neemt Bolat vanaf de rand van de zestien nog eens onder vuur, maar opnieuw trekt de doelman aan het langste eind. . Waasland-Beveren neemt nu echt wel het heft in handen en komt steviger opzetten. Sinani neemt Bolat vanaf de rand van de zestien nog eens onder vuur, maar opnieuw trekt de doelman aan het langste eind.

69' tweede helft, minuut 69. Bijna 2-4. Rechtsachter Wiegel zet zich knap door op zijn flank en levert dan in bij Bertone. De Zwitser neemt de bal knap in een tijd op de slof, maar Bolat heeft een knappe parade in petto. . Bijna 2-4 Rechtsachter Wiegel zet zich knap door op zijn flank en levert dan in bij Bertone. De Zwitser neemt de bal knap in een tijd op de slof, maar Bolat heeft een knappe parade in petto.

Jaremtsjoek speelt sterk vanavond. tweede helft, minuut 68. Jaremtsjoek speelt sterk vanavond.

64' tweede helft, minuut 64. Evenwichtigere tweede helft. Na een dramatische eerste helft heeft de thuisploeg zich herpakt. De wedstrijd is veel meer in evenwicht dan voor de pauze en Sinani zorgde ondertussen al voor de eerredder. . Evenwichtigere tweede helft Na een dramatische eerste helft heeft de thuisploeg zich herpakt. De wedstrijd is veel meer in evenwicht dan voor de pauze en Sinani zorgde ondertussen al voor de eerredder.

62' tweede helft, minuut 62. Odjidja mag gaan rusten. Na een uurtje zit de wedstrijd erop voor Odjidja. De middenvelder was alomtegenwoordig en domineerde op het middenveld. Mathéo Parmentier is zijn vervanger. . Odjidja mag gaan rusten Na een uurtje zit de wedstrijd erop voor Odjidja. De middenvelder was alomtegenwoordig en domineerde op het middenveld. Mathéo Parmentier is zijn vervanger.

61' tweede helft, minuut 61. Vervanging bij KAA Gent, Mathéo Parmentier erin, Vadis Odjidja Ofoe eruit wissel Vadis Odjidja Ofoe Mathéo Parmentier

60' tweede helft, minuut 60.

58' tweede helft, minuut 58. Bukari glijdt nog maar eens voorbij zijn directe tegenstander en legt de bal dan terug op Jaremtsjoek. De spits laat de bal slim door zijn benen lopen voor Niangbo, maar die mikt de bal nipt naast de kooi van Jackers. . Bukari glijdt nog maar eens voorbij zijn directe tegenstander en legt de bal dan terug op Jaremtsjoek. De spits laat de bal slim door zijn benen lopen voor Niangbo, maar die mikt de bal nipt naast de kooi van Jackers.

56' tweede helft, minuut 56. Sinani gretig. Doelpuntenmaker Sinani blijft bedrijvig in het begin van de tweede helft en wil wel nog een doelpuntje scoren. Het schot van de middenvelder gaat echter hoog over. . Sinani gretig Doelpuntenmaker Sinani blijft bedrijvig in het begin van de tweede helft en wil wel nog een doelpuntje scoren. Het schot van de middenvelder gaat echter hoog over.

54' tweede helft, minuut 54. Waasland-Beveren blijft niet bij de pakken zitten en gaat op zoek naar een tweede doelpunt. Wordt het nog heet onder de voeten van de bezoekers? . Waasland-Beveren blijft niet bij de pakken zitten en gaat op zoek naar een tweede doelpunt. Wordt het nog heet onder de voeten van de bezoekers?

53' Gele kaart voor Alexis Gamboa van Waasland-Beveren tijdens tweede helft, minuut 53 Alexis Gamboa Waasland-Beveren

52' tweede helft, minuut 52. Sinani met de eerredder. Daar is dan toch de eerredder voor de thuisploeg! Na een rommelige fase belandt de bal bij Sinani en die schiet de bal in een tijd voorbij Bolat. . Sinani met de eerredder Daar is dan toch de eerredder voor de thuisploeg! Na een rommelige fase belandt de bal bij Sinani en die schiet de bal in een tijd voorbij Bolat.

51' Doelpunt tijdens tweede helft, minuut 51 door Danel Sinani van Waasland-Beveren. 1, 4. goal Waasland-Beveren KAA Gent einde 1 4

49' tweede helft, minuut 49. Orkestmeester Vadis. Kapitein Odjidja is heer en meester op het middenveld. De Gentse kapitein zet Jaremtsjoek met een listig balletje alweer voor Jackers, maar de doelman redt knap. . Orkestmeester Vadis Kapitein Odjidja is heer en meester op het middenveld. De Gentse kapitein zet Jaremtsjoek met een listig balletje alweer voor Jackers, maar de doelman redt knap.

48' tweede helft, minuut 48. Gent heeft nog een druk speelschema voor de boeg. Donderdag komen de Buffalo's alweer in actie in de Europa League, waar ze Rode Ster Belgrado in de ogen kijken. Haspelen de bezoekers deze overbodige tweede helft in spaarmodus af? . Gent heeft nog een druk speelschema voor de boeg. Donderdag komen de Buffalo's alweer in actie in de Europa League, waar ze Rode Ster Belgrado in de ogen kijken. Haspelen de bezoekers deze overbodige tweede helft in spaarmodus af?

46' tweede helft, minuut 46. Eerste keer Waasland-Beveren. De thuisploeg lijkt beter uit de kleedkamer te zijn gekomen en dat levert meteen een eerste kans op. Frey raakt zijn schot echter niet goed, waardoor Bolat niet moet ingrijpen. . Eerste keer Waasland-Beveren De thuisploeg lijkt beter uit de kleedkamer te zijn gekomen en dat levert meteen een eerste kans op. Frey raakt zijn schot echter niet goed, waardoor Bolat niet moet ingrijpen.

46' tweede helft, minuut 46. TWEEDE HELFT. We voetballen weer op de Freethiel. Gaat Gent door op zijn elan of recht de thuisploeg zijn rug? Coach Hayen voert alvast twee wissels door in zijn ploeg. . TWEEDE HELFT We voetballen weer op de Freethiel. Gaat Gent door op zijn elan of recht de thuisploeg zijn rug? Coach Hayen voert alvast twee wissels door in zijn ploeg.

46' tweede helft tweede helft, minuut 46 match begonnen



21:32 rust, 21 uur 32. RUST. Erik Lambrechts maakt (voorlopig) een einde aan de lijdensweg van de thuisploeg. Waasland-Beveren werd door een ontketend Gent op een hoopje gespeeld en moet zorgen dat er in de tweede helft beterschap komt. . RUST Erik Lambrechts maakt (voorlopig) een einde aan de lijdensweg van de thuisploeg. Waasland-Beveren werd door een ontketend Gent op een hoopje gespeeld en moet zorgen dat er in de tweede helft beterschap komt.

21:31 rust, 21 uur 31. Vervanging bij Waasland-Beveren, Joseph Efford erin, Daan Heymans eruit wissel Daan Heymans Joseph Efford

21:31 rust, 21 uur 31. Vervanging bij Waasland-Beveren, Alexis Gamboa erin, Alessandro Albanese eruit wissel Alessandro Albanese Alexis Gamboa

45+2' eerste helft eerste helft, minuut 47 match afgelopen

44' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 44 door Roman Jaremtsjoek van KAA Gent. 0, 4. goal Waasland-Beveren KAA Gent einde 0 4

44' eerste helft, minuut 44. Hattrick Jaremtsjoek! Waasland-Beveren wordt op een hoopje gespeeld door de bezoekers. Odjidja zet Jaremtsjoek met een splijtende pass alleen voor Jackers. De Gentse spits blijft koel en vervolledigt zijn hattrick. . Hattrick Jaremtsjoek! Waasland-Beveren wordt op een hoopje gespeeld door de bezoekers. Odjidja zet Jaremtsjoek met een splijtende pass alleen voor Jackers. De Gentse spits blijft koel en vervolledigt zijn hattrick.

37' eerste helft, minuut 37.

37' eerste helft, minuut 37. Opnieuw Jaremtsjoek! Het gaat van kwaad naar erger voor de thuisploeg. Mohammadi krijgt alle tijd en ruimte om Jaremtsjoek zijn tweede van de avond voor te schotelen. De Oekraïener twijfelt niet en zet Gent op een 0-3-voorsprong. . Opnieuw Jaremtsjoek! Het gaat van kwaad naar erger voor de thuisploeg. Mohammadi krijgt alle tijd en ruimte om Jaremtsjoek zijn tweede van de avond voor te schotelen. De Oekraïener twijfelt niet en zet Gent op een 0-3-voorsprong.

37' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 37 door Roman Jaremtsjoek van KAA Gent. 0, 3. goal Waasland-Beveren KAA Gent einde 0 3

34' eerste helft, minuut 34. Jackers in schietkraam. Na twee snelle doelpunten lijken de bezoekers hun schaapjes al op het droge te hebben. Gent blijft vlot combineren en laat de thuisploeg achter een ongrijpbare bal lopen. Jackers staat in een schietkraam. . Jackers in schietkraam Na twee snelle doelpunten lijken de bezoekers hun schaapjes al op het droge te hebben. Gent blijft vlot combineren en laat de thuisploeg achter een ongrijpbare bal lopen. Jackers staat in een schietkraam.

30' eerste helft, minuut 30.

29' eerste helft, minuut 29. Jaremtsjoek met de 0-2! Daar is de 0-2 al. Jaremtsjoek zet zelf de actie op en schiet de bal dan netjes binnen. Jackers staat erbij en kijkt ernaar. . Jaremtsjoek met de 0-2! Daar is de 0-2 al. Jaremtsjoek zet zelf de actie op en schiet de bal dan netjes binnen. Jackers staat erbij en kijkt ernaar.

29' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 29 door Roman Jaremtsjoek van KAA Gent. 0, 2. goal Waasland-Beveren KAA Gent einde 0 2

28' Gele kaart voor Aleksandar Vukotic van Waasland-Beveren tijdens eerste helft, minuut 28 Aleksandar Vukotic Waasland-Beveren

28' eerste helft, minuut 28.

28' eerste helft, minuut 28. Dorsch in de rebound! Jackers leest de trap van Dorsch goed en stopt de penalty. Jammer genoeg voor de doelman komt de bal in tweede instantie opnieuw bij de Duitser terecht. Gent staat verdiend op voorsprong. . Dorsch in de rebound! Jackers leest de trap van Dorsch goed en stopt de penalty. Jammer genoeg voor de doelman komt de bal in tweede instantie opnieuw bij de Duitser terecht. Gent staat verdiend op voorsprong.

27' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 27 door Niklas Dorsch van KAA Gent. 0, 1. goal Waasland-Beveren KAA Gent einde 0 1

26' Gele kaart voor Andreas Wiegel van Waasland-Beveren tijdens eerste helft, minuut 26 Andreas Wiegel Waasland-Beveren

26' eerste helft, minuut 26. Strafschop voor Gent. Waasland-Beveren komt overal te laat en dat vertaalt zich in een strafschop voor de bezoekers. Jaremtsjoek en Dorsch eisen allebei de bal op. . Strafschop voor Gent Waasland-Beveren komt overal te laat en dat vertaalt zich in een strafschop voor de bezoekers. Jaremtsjoek en Dorsch eisen allebei de bal op.

25' eerste helft, minuut 25.

25' eerste helft, minuut 25. Gretig Gent. Gent lijkt erop gebrand om de negatieve spiraal vanavond te doorbreken. De bezoekers vinden makkelijk de vrije ruimte en duwen de thuisploeg met de rug tegen de muur. . Gretig Gent Gent lijkt erop gebrand om de negatieve spiraal vanavond te doorbreken. De bezoekers vinden makkelijk de vrije ruimte en duwen de thuisploeg met de rug tegen de muur.

23' eerste helft, minuut 23. Het afgekeurde doelpunt van Gent lijkt geen beterschap te brengen voor de thuisploeg. De ploeg van Hayen krijgt maar geen grip op de wedstrijd en moet de match ondergaan. . Het afgekeurde doelpunt van Gent lijkt geen beterschap te brengen voor de thuisploeg. De ploeg van Hayen krijgt maar geen grip op de wedstrijd en moet de match ondergaan.

21' Gele kaart voor Andrija Vukcevic van Waasland-Beveren tijdens eerste helft, minuut 21 Andrija Vukcevic Waasland-Beveren

20' eerste helft, minuut 20. Doelpunt afgekeurd. Dan toch geen 0-1 voor Gent. Uit de herhaling blijkt dat Bukari de bal in de voorgaande actie met de arm meeneemt. Een juiste beslissing van de scheidsrechter. . Doelpunt afgekeurd Dan toch geen 0-1 voor Gent. Uit de herhaling blijkt dat Bukari de bal in de voorgaande actie met de arm meeneemt. Een juiste beslissing van de scheidsrechter.

18' eerste helft, minuut 18. Jaremtsjoek scoort! Waasland-Beveren wordt helemaal tureluurs gespeeld door Gent. Na een vlotte combinatie hakt Jaremtsjoek de 0-1 knap binnen. Scheidsrechter Erik Lambrechts gaat op aanraden van de VAR wel gaan kijken naar het scherm. . Jaremtsjoek scoort! Waasland-Beveren wordt helemaal tureluurs gespeeld door Gent. Na een vlotte combinatie hakt Jaremtsjoek de 0-1 knap binnen. Scheidsrechter Erik Lambrechts gaat op aanraden van de VAR wel gaan kijken naar het scherm.

15' eerste helft, minuut 15. Opnieuw Niangbo. Gent is opnieuw gevaarlijk en opnieuw is het Niangbo die zijn kans gaat. De Ivoriaan krijgt de bal toegespeeld in de zestien, maar kan zijn schot niet kadreren. Opnieuw een grote mogelijkheid voor de bezoekers. Hier zat meer in voor Gent, dat fel aan de partij is begonnen. . Opnieuw Niangbo Gent is opnieuw gevaarlijk en opnieuw is het Niangbo die zijn kans gaat. De Ivoriaan krijgt de bal toegespeeld in de zestien, maar kan zijn schot niet kadreren. Opnieuw een grote mogelijkheid voor de bezoekers. Hier zat meer in voor Gent, dat fel aan de partij is begonnen.

15' eerste helft, minuut 15.

13' eerste helft, minuut 13. Waasland-Beveren beperkt zich voorlopig tot verdedigen in deze wedstrijd. Na een vlotte Gentse actie over links krijgen de bezoekers een eerste hoekschop. . Waasland-Beveren beperkt zich voorlopig tot verdedigen in deze wedstrijd. Na een vlotte Gentse actie over links krijgen de bezoekers een eerste hoekschop.

12' eerste helft, minuut 12. Bukari lijkt zich bezeerd te hebben in een duel met Vukotic. De aanvaller moet even bekomen, maar lijkt alweer klaar voor de strijd. . Bukari lijkt zich bezeerd te hebben in een duel met Vukotic. De aanvaller moet even bekomen, maar lijkt alweer klaar voor de strijd.

10' eerste helft, minuut 10. Niangbo op Jackers. Daar is dan toch de eerste kans van de wedstrijd en wat voor een! Via Odjidja komt de bal bij Niangbo die vrij kan aanleggen voor een schot. Jackers maakt zich goed breed en houdt de thuisploeg overeind. . Niangbo op Jackers Daar is dan toch de eerste kans van de wedstrijd en wat voor een! Via Odjidja komt de bal bij Niangbo die vrij kan aanleggen voor een schot. Jackers maakt zich goed breed en houdt de thuisploeg overeind.

7' eerste helft, minuut 7. De beginfase levert voorlopig nog geen doelkansen op. Beide teams zijn nog wat zoekend, waardoor de nauwkeurigheid wat aan de wensen overlaat. . De beginfase levert voorlopig nog geen doelkansen op. Beide teams zijn nog wat zoekend, waardoor de nauwkeurigheid wat aan de wensen overlaat.

7' eerste helft, minuut 7.

5' eerste helft, minuut 5. Marreh centraal achterin. Zoals al werd aangegeven vooraf verliep de voorbereiding op deze wedstrijd niet ideaal voor Gent. Vandaag starten de Bufffalo's met het centrale duo Godeau-Marreh. Een experimentele zet van Wim De Decker. . Marreh centraal achterin Zoals al werd aangegeven vooraf verliep de voorbereiding op deze wedstrijd niet ideaal voor Gent. Vandaag starten de Bufffalo's met het centrale duo Godeau-Marreh. Een experimentele zet van Wim De Decker.

3' eerste helft, minuut 3. Beide teams tasten elkaar in de beginfase nog wat af. Bukari probeert een eerste keer voorbij Vukcevic te gaan, maar zijn voorzet wordt simpel weggewerkt. . Beide teams tasten elkaar in de beginfase nog wat af. Bukari probeert een eerste keer voorbij Vukcevic te gaan, maar zijn voorzet wordt simpel weggewerkt.

2' eerste helft, minuut 2. Albanese geveld. Albanese blijft liggen na een duel met Castro-Montes. Het spel ligt even stil, maar we voetballen alweer. . Albanese geveld Albanese blijft liggen na een duel met Castro-Montes. Het spel ligt even stil, maar we voetballen alweer.

1' eerste helft, minuut 1. We zijn eraan begonnen! De bal rolt eindelijk nog eens op de Freethiel. Duwt de thuisploeg Gent nog wat dieper in het moeras of herpakken de Buffalo's zich vanavond? . We zijn eraan begonnen! De bal rolt eindelijk nog eens op de Freethiel. Duwt de thuisploeg Gent nog wat dieper in het moeras of herpakken de Buffalo's zich vanavond?



1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen



20:06 vooraf, 20 uur 06. Puzzelen voor Wim De Decker. Terwijl Waasland-Beveren vanavond op volle sterkte de Buffalo's kan ontvangen, is dat voor de bezoekers een heel ander verhaal. Coach Wim De Decker moet noodgedwongen sleutelen aan zijn defensie. Verder sluipt ook kapitein Odjidja de Gentse basiself opnieuw in. Sven Kums start op de bank. . Puzzelen voor Wim De Decker Terwijl Waasland-Beveren vanavond op volle sterkte de Buffalo's kan ontvangen, is dat voor de bezoekers een heel ander verhaal. Coach Wim De Decker moet noodgedwongen sleutelen aan zijn defensie. Verder sluipt ook kapitein Odjidja de Gentse basiself opnieuw in. Sven Kums start op de bank.

20:01 vooraf, 20 uur 01. Roef niet enige afwezige bij Gent. Naast Davy Roef zijn er nog drie andere coronagevallen bij Gent. Ook Plastun, Hanche-Olsen en Botaka zijn geveld door het virus en komen niet in actie vanavond. . Roef niet enige afwezige bij Gent Naast Davy Roef zijn er nog drie andere coronagevallen bij Gent. Ook Plastun, Hanche-Olsen en Botaka zijn geveld door het virus en komen niet in actie vanavond.

De opstelling van beide ploegen. vooraf, 19 uur 50. De opstelling van beide ploegen.



19:41 vooraf, 19 uur 41. Eindelijk opnieuw competitievoetbal voor de thuisploeg. Voor het eerst sinds 3 oktober kunnen de spelers van Waasland-Beveren zich opnieuw opmaken voor een wedstrijd in onze vaderlandse competitie. De ploeg van coach Hayen werd de afgelopen weken geteisted door het coronavirus en speelde daardoor zijn laatste competitiematch bijna een maand geleden. Toen deelden Genk en Waasland-Beveren de buit na een 1-1-gelijkspel op de Freethiel. . Eindelijk opnieuw competitievoetbal voor de thuisploeg Voor het eerst sinds 3 oktober kunnen de spelers van Waasland-Beveren zich opnieuw opmaken voor een wedstrijd in onze vaderlandse competitie. De ploeg van coach Hayen werd de afgelopen weken geteisted door het coronavirus en speelde daardoor zijn laatste competitiematch bijna een maand geleden. Toen deelden Genk en Waasland-Beveren de buit na een 1-1-gelijkspel op de Freethiel.

19:37 vooraf, 19 uur 37. Geen Davy Roef bij Gent. Gent-coach Wim De Decker kan straks geen beroep doen op Davy Roef. De Belgische doelman legde zaterdag een positieve coronatest af en zit ondertussen al in quarantaine. Sinan Bolat, die steevast zijn kans krijgt in de competitie, neemt naar alle waarschijnlijkheid zijn plaats onder de lat opnieuw in. . Geen Davy Roef bij Gent Gent-coach Wim De Decker kan straks geen beroep doen op Davy Roef. De Belgische doelman legde zaterdag een positieve coronatest af en zit ondertussen al in quarantaine. Sinan Bolat, die steevast zijn kans krijgt in de competitie, neemt naar alle waarschijnlijkheid zijn plaats onder de lat opnieuw in.





19:34 vooraf, 19 uur 34. Europa League Gent verliest zwaar van Hoffenheim en blijft achter met 0 op 6

19:34 - Vooraf Vooraf, 19 uur 34

Opstelling Waasland-Beveren. Nordin Jackers, Andreas Wiegel, Brendan Schoonbaert, Aleksandar Vukotic, Andrija Vukcevic, Danel Sinani, Jur Schryvers, Leonardo Bertone, Alessandro Albanese, Daan Heymans, Michael Frey Opstelling Waasland-Beveren Michael Frey, Daan Heymans, Alessandro Albanese, Leonardo Bertone, Jur Schryvers, Danel Sinani, Andrija Vukcevic, Aleksandar Vukotic, Brendan Schoonbaert, Andreas Wiegel, Nordin Jackers

Opstelling KAA Gent. Sinan Bolat, Alessio Castro-Montes, Bruno Godeau, Sulayman Marreh, Milad Mohammadi, Elisha Owusu, Niklas Dorsch, Vadis Odjidja Ofoe, Dogbole Niangbo, Osman Bukari, Roman Jaremtsjoek Opstelling KAA Gent Roman Jaremtsjoek, Osman Bukari, Dogbole Niangbo, Vadis Odjidja Ofoe, Niklas Dorsch, Elisha Owusu, Milad Mohammadi, Sulayman Marreh, Bruno Godeau, Alessio Castro-Montes, Sinan Bolat