Pavlovic corona-out bij Standard, dat Lestienne, Raskin en Balikwisha recupereert

vooraf, 10 uur 55. Pavlovic out met corona, Lestienne, Raskin en Balikwisha de retour. Bij de coronacontroles voor een wedstrijd, vrijdag, hebben 3 Standard-spelers positief getest. Dat raakte vanochtend bekend. Damjan Pavlovic is een nieuw geval. De 19-jarige Belgische middenvelder met Servische roots speelde dit seizoen nog maar een uur voor Standard. Met Moussa Sissako en Abdoul Fessal Tapsoba testten 2 spelers die al besmet waren, opnieuw positief. Het goeie nieuws is wel dat coach Montanier Lestienne, Raskin en Balikwisha recupereert. Zij ontbraken vorige week tegen STVV en Benfica. De 3 zijn niet meer positief. Ook Shamir is weer coronaproof. .