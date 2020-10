LIVE: Trekt Genk, met Dessers en Onuachu, de goede lijn door tegen Eupen?

De spelers van Eupen zullen het vanavond zonder coach Benat San Jose moeten doen. De Spanjaard legde deze week een positieve coronatest af en moet in quarantaine. Assistent Manuel Exposito neemt zijn taken vanavond over.

vooraf, 19 uur 47. Twee wissels in de basiself van Jess Thorup. Als we naar de opstelling van Racing Genk kijken, zien we dat er twee nieuwe namen aan de aftrap verschijnen. In vergelijking met de 1-2-overwinning in Gent mogen zowel Wouters als Dessers aan de wedstrijd beginnen. Toma en Thorstvedt nemen plaats op de bank. Voor Dessers is het de eerste basisplaats in exact 2 maanden. .