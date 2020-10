LIVE: Genk heeft schaapjes op het droge na 3e en 4e goal van Bongonda

82' tweede helft, minuut 82. Bongonda met zijn tweede! Eupen moet de kelk tot op de bodem ledigen. Ito wordt in eerste instantie nog gestuit, maar een goed gevolgde Bongonda schiet de 4-0 vanaf de rand van de zestien droog binnen. We zien hier vanavond een ongelooflijk efficiënt Racing Genk. . Bongonda met zijn tweede! Eupen moet de kelk tot op de bodem ledigen. Ito wordt in eerste instantie nog gestuit, maar een goed gevolgde Bongonda schiet de 4-0 vanaf de rand van de zestien droog binnen. We zien hier vanavond een ongelooflijk efficiënt Racing Genk.

82' Doelpunt tijdens tweede helft, minuut 82 door Theo Bongonda van KRC Genk. 4, 0. goal KRC Genk KAS Eupen 86' 4 0

82' tweede helft, minuut 82. Vervanging bij KAS Eupen, Nils Schouterden erin, Adriano Correia eruit wissel Adriano Correia Nils Schouterden

81' Gele kaart voor Dries Wouters van KRC Genk tijdens tweede helft, minuut 81 Dries Wouters KRC Genk

79' tweede helft, minuut 79. De wedstrijd kabbelt op zijn einde. Genk staat op een veilige voorsprong en Eupen lijkt niet meer bij machte om nog iets terug te doen. . De wedstrijd kabbelt op zijn einde. Genk staat op een veilige voorsprong en Eupen lijkt niet meer bij machte om nog iets terug te doen.

75' tweede helft, minuut 75. Vervanging bij KRC Genk, Junya Ito erin, Paul Onuachu eruit wissel Paul Onuachu Junya Ito

74' Doelpunt tijdens tweede helft, minuut 74 door Theo Bongonda van KRC Genk. 3, 0. goal KRC Genk KAS Eupen 86' 3 0

73' tweede helft, minuut 73. Bongonda doet de boeken toe. Dries Wouters stuurt Bongonda knap het straatje in. De jonge Belg stormt op De Wolf af en schiet de bal dan vanuit een schuine hoek keurig binnen. 3-0 en wedstrijd gespeeld zo lijkt het wel. . Bongonda doet de boeken toe Dries Wouters stuurt Bongonda knap het straatje in. De jonge Belg stormt op De Wolf af en schiet de bal dan vanuit een schuine hoek keurig binnen. 3-0 en wedstrijd gespeeld zo lijkt het wel.

71' tweede helft, minuut 71. Eupen lijkt nu toch moeilijker aan voetballen te komen doordat Genk controle heeft over de wedstrijd. De Limburgers waren zeer efficiënt vanavond en staan nog steeds op een 2-0-voorsprong. . Eupen lijkt nu toch moeilijker aan voetballen te komen doordat Genk controle heeft over de wedstrijd. De Limburgers waren zeer efficiënt vanavond en staan nog steeds op een 2-0-voorsprong.

71' tweede helft, minuut 71. Vervanging bij KAS Eupen, Mamadou Koné erin, Knowledge Musona eruit wissel Knowledge Musona Mamadou Koné

70' Gele kaart voor Konan N'Dri van KAS Eupen tijdens tweede helft, minuut 70 Konan N'Dri KAS Eupen

68' tweede helft, minuut 68. Bryan Heynen is terug!

68' tweede helft, minuut 68. Vervanging bij KRC Genk, Bryan Heynen erin, Patrik Hrošovský eruit wissel Patrik Hrošovský Bryan Heynen

66' tweede helft, minuut 66. Daar is Heynen. Brian Heynen maakt na exact 341 dagen zijn wederoptreden bij Genk. De Belg scheurde de voorste kruisband van de rechterknie in het 2-2-gelijkspel tegen Moeskroen, maar is nu terug! Wat een opsteker voor de middenvelder. . Daar is Heynen Brian Heynen maakt na exact 341 dagen zijn wederoptreden bij Genk. De Belg scheurde de voorste kruisband van de rechterknie in het 2-2-gelijkspel tegen Moeskroen, maar is nu terug! Wat een opsteker voor de middenvelder.

64' tweede helft, minuut 64. Tijd tikt voor Eupen. N'Dri bereikt Ngoy in het strafschopgebied, maar die krijgt de bal opnieuw niet onder controle. Als de bezoekers nog iets willen rapen in de Luminus Arena, mag de aansluitingstreffer toch niet al te lang meer uitblijven. . Tijd tikt voor Eupen N'Dri bereikt Ngoy in het strafschopgebied, maar die krijgt de bal opnieuw niet onder controle. Als de bezoekers nog iets willen rapen in de Luminus Arena, mag de aansluitingstreffer toch niet al te lang meer uitblijven.

62' tweede helft, minuut 62. Eupen morst met zijn kansen. Deze keer is het Stef Peeters die kan aanleggen voor een schot, maar de bal wordt in extremis nog in hoekschop verwerkt. . Eupen morst met zijn kansen. Deze keer is het Stef Peeters die kan aanleggen voor een schot, maar de bal wordt in extremis nog in hoekschop verwerkt.

61' tweede helft, minuut 61. Vervanging bij KRC Genk, Kristian Thorstvedt erin, Cyriel Dessers eruit wissel Cyriel Dessers Kristian Thorstvedt

60' tweede helft, minuut 60. Dessers bekroont eerste basisplek in 2 maand. Met zijn doelpunt van daarnet bekroonde Cyriel Dessers zijn eerste basisplek in exact twee maand. De laatste keer dat de spits aan een wedstrijd mocht beginnen was in de 1-2-nederlaag tegen Club Brugge. . Dessers bekroont eerste basisplek in 2 maand Met zijn doelpunt van daarnet bekroonde Cyriel Dessers zijn eerste basisplek in exact twee maand. De laatste keer dat de spits aan een wedstrijd mocht beginnen was in de 1-2-nederlaag tegen Club Brugge.

58' tweede helft, minuut 58. Manuel Exposito lijkt zich niet neer te leggen bij een nederlaag en brengt spits Prevljak op het veld. De wedstrijd van Jonatan Heris zit erop. . Manuel Exposito lijkt zich niet neer te leggen bij een nederlaag en brengt spits Prevljak op het veld. De wedstrijd van Jonatan Heris zit erop.

58' tweede helft, minuut 58. Vervanging bij KAS Eupen, Smail Prevljak erin, Jonathan Heris eruit wissel Jonathan Heris Smail Prevljak

54' tweede helft, minuut 54. Eupen lijkt niet van zijn melk te zijn en blijft op zoek gaan naar een verdiend doelpunt. Vaak kiezen de bezoekers echter voor de foute laatste pass, waardoor het wachten blijft op echte doelkansen. . Eupen lijkt niet van zijn melk te zijn en blijft op zoek gaan naar een verdiend doelpunt. Vaak kiezen de bezoekers echter voor de foute laatste pass, waardoor het wachten blijft op echte doelkansen.

53' tweede helft, minuut 53. Beide ploegen zijn furieus aan de tweede helft begonnen. Nadat Dessers te veel tijd nodig heeft om af te drukken, mag ook Musona aanleggen voor een schot. De Zuid-Afrikaan schiet vanaf de rand van de zestien te centraal om Vukovic te kunnen verontrusten. . Beide ploegen zijn furieus aan de tweede helft begonnen. Nadat Dessers te veel tijd nodig heeft om af te drukken, mag ook Musona aanleggen voor een schot. De Zuid-Afrikaan schiet vanaf de rand van de zestien te centraal om Vukovic te kunnen verontrusten.

49' tweede helft, minuut 49.

48' tweede helft, minuut 48.

47' Doelpunt tijdens tweede helft, minuut 47 door Cyriel Dessers van KRC Genk. 2, 0. goal KRC Genk KAS Eupen 86' 2 0

47' tweede helft, minuut 47. 2-0 Dessers! Nadat N'Dri voor Eupen meteen een grote kans laat liggen, verschijnt Dessers plots alleen voor De Wolf. De spits van Genk blijft heel koel en schuift de bal naast de Eupense keeper in doel. . 2-0 Dessers! Nadat N'Dri voor Eupen meteen een grote kans laat liggen, verschijnt Dessers plots alleen voor De Wolf. De spits van Genk blijft heel koel en schuift de bal naast de Eupense keeper in doel.

46' tweede helft, minuut 46. De bal rolt opnieuw in de Luminus Arena. Gaat Eupen in de tweede helft door op zijn elan of houdt Genk de drie punten thuis? . De bal rolt opnieuw in de Luminus Arena. Gaat Eupen in de tweede helft door op zijn elan of houdt Genk de drie punten thuis?

46' tweede helft, minuut 46. 2e helft! Spektakel of niet?

46' tweede helft tweede helft, minuut 46 match begonnen

21:32 rust, 21 uur 32. RUST. De thuisploeg trekt met een gevleide 1-0-voorsprong de kleedkamer in. Na een felle Genkse start en een snel strafschopdoelpunt van Onuachu kwam Eupen steeds beter in de wedstrijd. De bezoekers werden de gevaarlijkste ploeg en lieten de kans op de gelijkmaker verschillende keren liggen. . RUST De thuisploeg trekt met een gevleide 1-0-voorsprong de kleedkamer in. Na een felle Genkse start en een snel strafschopdoelpunt van Onuachu kwam Eupen steeds beter in de wedstrijd. De bezoekers werden de gevaarlijkste ploeg en lieten de kans op de gelijkmaker verschillende keren liggen.

45+1' eerste helft eerste helft, minuut 46 match afgelopen

45+1' eerste helft, minuut 46. N'Dri faalt oog in oog met Vukovic. N'Dri komt oog in oog te staan met Vukovic. De aanvaller van Eupen probeert de bal over de Genkse doelman te lobben, maar duwt de bal iets te hard. Opnieuw een grote kans voor Eupen. . N'Dri faalt oog in oog met Vukovic N'Dri komt oog in oog te staan met Vukovic. De aanvaller van Eupen probeert de bal over de Genkse doelman te lobben, maar duwt de bal iets te hard. Opnieuw een grote kans voor Eupen.

43' eerste helft, minuut 43. Gevleide voorsprong voor Genk. De eerste helft loopt op zijn einde en daar mag vooral Genk blij mee zijn. Na een vroeg doelpunt van Onuachu kwam Eupen steeds meer in de wedstrijd en liet het zelf de kans op de gelijkmaker liggen. . Gevleide voorsprong voor Genk De eerste helft loopt op zijn einde en daar mag vooral Genk blij mee zijn. Na een vroeg doelpunt van Onuachu kwam Eupen steeds meer in de wedstrijd en liet het zelf de kans op de gelijkmaker liggen.

40' eerste helft, minuut 40. Bij momenten voetbalt Eupen zich knap onder de druk van Genk uit. De bezoekers vinden steeds beter de ruimte en zijn de gevaarlijkste ploeg . Bij momenten voetbalt Eupen zich knap onder de druk van Genk uit. De bezoekers vinden steeds beter de ruimte en zijn de gevaarlijkste ploeg

36' eerste helft, minuut 36. Uronen krijgt ruimte op zijn linkerflank en vindt dan Onuachu in het strafschopgebied. De Genkse topschutter krijgt de bal niet onder controle, waardoor De Wolf de bal gewoon kan oprapen. De wedstrijd gaat steeds meer op en neer. . Uronen krijgt ruimte op zijn linkerflank en vindt dan Onuachu in het strafschopgebied. De Genkse topschutter krijgt de bal niet onder controle, waardoor De Wolf de bal gewoon kan oprapen. De wedstrijd gaat steeds meer op en neer.

33' eerste helft, minuut 33. Theo Bongonda komt vanop rechts naar binnen, maar schiet vervolgens te centraal op doel. Ortwin De Wolf brengt knap redding op het schot van de jonge Belg. . Theo Bongonda komt vanop rechts naar binnen, maar schiet vervolgens te centraal op doel. Ortwin De Wolf brengt knap redding op het schot van de jonge Belg.

31' eerste helft, minuut 31. De Genkse aanval komt voorlopig niet meer in het spel voor. Na een indrukwekkend begin van de thuisploeg is het nu Eupen dat de wet dicteert in de Luminus Arena. . De Genkse aanval komt voorlopig niet meer in het spel voor. Na een indrukwekkend begin van de thuisploeg is het nu Eupen dat de wet dicteert in de Luminus Arena.

28' eerste helft, minuut 28. Een bedrijvige Ngoy. Julien Ngoy lijkt er zin in te hebben vanavond. De aanvaller van Eupen draait mooi weg van Munoz en brengt de bal vervolgens voor doel. Een schot tussen de palen krijgen we uiteindelijk niet te zien, maar Genk ondergaat nu echt wel de wedstrijd. . Een bedrijvige Ngoy Julien Ngoy lijkt er zin in te hebben vanavond. De aanvaller van Eupen draait mooi weg van Munoz en brengt de bal vervolgens voor doel. Een schot tussen de palen krijgen we uiteindelijk niet te zien, maar Genk ondergaat nu echt wel de wedstrijd.

25' eerste helft, minuut 25. Jesse Thorup.

24' eerste helft, minuut 24. Munoz laat zich de kaas van het brood eten door Ngoy. Die kan zo rechts Musona aanspelen, maar de Zuid-Afrikaan kruist zijn schot iets te veel waardoor de bal toch nog redelijk ver naast gaat. . Munoz laat zich de kaas van het brood eten door Ngoy. Die kan zo rechts Musona aanspelen, maar de Zuid-Afrikaan kruist zijn schot iets te veel waardoor de bal toch nog redelijk ver naast gaat.

22' eerste helft, minuut 22. Eupen dringt aan. Opnieuw vindt Peeters de vrijstaande Adriano. De linksachters komt naar binnen en viseert dan de rechterbovenhoek. Het schot van de Braziliaan gaat uiteindelijk een meter of twee naast het doel van Vukovic. . Eupen dringt aan Opnieuw vindt Peeters de vrijstaande Adriano. De linksachters komt naar binnen en viseert dan de rechterbovenhoek. Het schot van de Braziliaan gaat uiteindelijk een meter of twee naast het doel van Vukovic.

20' eerste helft, minuut 20. Eupen lijkt zich herpakt te hebben na de snelle achterstand en zet hoger druk dan tijdens de eerste 10 minuten van de wedstrijd. Genk kan voorlopig geen vervolg breien aan zijn felle start. . Eupen lijkt zich herpakt te hebben na de snelle achterstand en zet hoger druk dan tijdens de eerste 10 minuten van de wedstrijd. Genk kan voorlopig geen vervolg breien aan zijn felle start.

18' eerste helft, minuut 18. Adriano op Vukovic. Na een goede steal van Peeters vindt de Belgische middenvelder Adriano op links. De Braziliaan kapt Maehle simpel uit en neemt vervolgens Vukovic onder vuur. De Genkse doelman blijft goed recht en brengt knap redding. . Adriano op Vukovic Na een goede steal van Peeters vindt de Belgische middenvelder Adriano op links. De Braziliaan kapt Maehle simpel uit en neemt vervolgens Vukovic onder vuur. De Genkse doelman blijft goed recht en brengt knap redding.

15' eerste helft, minuut 15. Eupen steekt dan toch een eerste keer de neus aan het venster. De voorzet van Heris waait tot bij Peeters, die de bal niet onder controle krijgt. Het evenwicht lijkt wat hersteld in deze wedstrijd. . Eupen steekt dan toch een eerste keer de neus aan het venster. De voorzet van Heris waait tot bij Peeters, die de bal niet onder controle krijgt. Het evenwicht lijkt wat hersteld in deze wedstrijd.

13' eerste helft, minuut 13. Eupen lijkt er maar niet in te slagen om een vloeiende aanval in elkaar te knutselen. De bezoekers voetballen momenteel te slordig, waardoor de Genkse defensie momenteel in een zetel zit. . Eupen lijkt er maar niet in te slagen om een vloeiende aanval in elkaar te knutselen. De bezoekers voetballen momenteel te slordig, waardoor de Genkse defensie momenteel in een zetel zit.

11' eerste helft, minuut 11. Paul Onuachu krijgt wat ruimte en trekt dan richting de zestien. De spits probeert vervolgens Bongonda diep te sturen, maar de bal van de Nigeriaan is te hard. Hier zat meer in voor Genk. . Paul Onuachu krijgt wat ruimte en trekt dan richting de zestien. De spits probeert vervolgens Bongonda diep te sturen, maar de bal van de Nigeriaan is te hard. Hier zat meer in voor Genk.

9' eerste helft, minuut 9. Eupen snakt naar adem en moet het spel ondergaan. De bezoekers worden tegen het eigen strafschopgebied gedrukt en moeten opletten voor een tweede tegendoelpunt. . Eupen snakt naar adem en moet het spel ondergaan. De bezoekers worden tegen het eigen strafschopgebied gedrukt en moeten opletten voor een tweede tegendoelpunt.

6' eerste helft, minuut 6.

6' eerste helft, minuut 6.

6' Doelpunt na strafschop tijdens eerste helft, minuut 6 door Paul Onuachu van KRC Genk. 1, 0. penalty KRC Genk KAS Eupen 86' 1 0

5' eerste helft, minuut 5. Onuachu scoort! Topschutter Paul Onuachu schiet de strafschop binnen en zet de thuisploeg al snel op voorsprong. Ortwin De Wolf koos de goede hoek, maar kon net niet voldoende bij de bal. . Onuachu scoort! Topschutter Paul Onuachu schiet de strafschop binnen en zet de thuisploeg al snel op voorsprong. Ortwin De Wolf koos de goede hoek, maar kon net niet voldoende bij de bal.

4' eerste helft, minuut 4. Strafschop voor Genk! Theo Bongonda trekt zich een eerste keer op gang en komt dan de zestien binnen. De Belg wordt ten val gebracht waardoor er geen twijfel mogelijk is. Strafschop! . Strafschop voor Genk! Theo Bongonda trekt zich een eerste keer op gang en komt dan de zestien binnen. De Belg wordt ten val gebracht waardoor er geen twijfel mogelijk is. Strafschop!

4' eerste helft, minuut 4. Voorlopig blijft het nog wachten op de eerste kans van de wedstrijd. Beide ploegen lijken elkaar eerst wat af te tasten en nemen geen risico's. . Voorlopig blijft het nog wachten op de eerste kans van de wedstrijd. Beide ploegen lijken elkaar eerst wat af te tasten en nemen geen risico's.

1' eerste helft, minuut 1. De bal rolt in de Luminus Arena. Scheidsrechter Bram Van Driessche heeft de wedstrijd zonet op gang gefloten. Wie trekt er aan het langste eind vanavond, Genk of Eupen? . De bal rolt in de Luminus Arena Scheidsrechter Bram Van Driessche heeft de wedstrijd zonet op gang gefloten. Wie trekt er aan het langste eind vanavond, Genk of Eupen?

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

20:22 vooraf, 20 uur 22. Geen San Jose in de dug-out. De spelers van Eupen zullen het vanavond zonder coach Benat San Jose moeten doen. De Spanjaard legde deze week een positieve coronatest af en moet in quarantaine. Assistent Manuel Exposito neemt zijn taken vanavond over. . Geen San Jose in de dug-out De spelers van Eupen zullen het vanavond zonder coach Benat San Jose moeten doen. De Spanjaard legde deze week een positieve coronatest af en moet in quarantaine. Assistent Manuel Exposito neemt zijn taken vanavond over.

19:58 vooraf, 19 uur 58. Ook drie nieuwe namen bij Eupen. Hoewel Eupen zijn vorige wedstrijd tegen Moeskroen met 0-2 won, wijzigt coach Benat San Jose zijn team toch op verschillende plaatsen. Kayembe, Agbadou en N'Dri komen alle drie aan de aftrap in de Luminus Arena. . Ook drie nieuwe namen bij Eupen Hoewel Eupen zijn vorige wedstrijd tegen Moeskroen met 0-2 won, wijzigt coach Benat San Jose zijn team toch op verschillende plaatsen. Kayembe, Agbadou en N'Dri komen alle drie aan de aftrap in de Luminus Arena.

19:47 vooraf, 19 uur 47. Twee wissels in de basiself van Jess Thorup. Als we naar de opstelling van Racing Genk kijken, zien we dat er twee nieuwe namen aan de aftrap verschijnen. In vergelijking met de 1-2-overwinning in Gent mogen zowel Wouters als Dessers aan de wedstrijd beginnen. Toma en Thorstvedt nemen plaats op de bank. Voor Dessers is het de eerste basisplaats in exact 2 maanden. . Twee wissels in de basiself van Jess Thorup Als we naar de opstelling van Racing Genk kijken, zien we dat er twee nieuwe namen aan de aftrap verschijnen. In vergelijking met de 1-2-overwinning in Gent mogen zowel Wouters als Dessers aan de wedstrijd beginnen. Toma en Thorstvedt nemen plaats op de bank. Voor Dessers is het de eerste basisplaats in exact 2 maanden.

De 11 starters voor KRC Genk.

19:46 - Vooraf Vooraf, 19 uur 46

Opstelling KRC Genk. Danny Vukovic, Daniel Muñoz, Carlos Cuesta, Jhon Lucumi, Joakim Mæhle, Patrik Hrošovský, Dries Wouters, Jere Uronen, Theo Bongonda, Paul Onuachu, Cyriel Dessers Opstelling KRC Genk Cyriel Dessers, Paul Onuachu, Theo Bongonda, Jere Uronen, Dries Wouters, Patrik Hrošovský, Joakim Mæhle, Jhon Lucumi, Carlos Cuesta, Daniel Muñoz, Danny Vukovic

Opstelling KAS Eupen. Ortwin De Wolf, Jonathan Heris, Jordi Amat, Benoît Poulain, Adriano Correia, Stef Peeters, Edo Kayembe, Knowledge Musona, Emmanuel Agbadou, Julien Ngoy, Konan N'Dri Opstelling KAS Eupen Konan N'Dri, Julien Ngoy, Emmanuel Agbadou, Knowledge Musona, Edo Kayembe, Stef Peeters, Adriano Correia, Benoît Poulain, Jordi Amat, Jonathan Heris, Ortwin De Wolf