Van 4 op 6 naar 7 op 9: zet Moeskroen inhaalrace voort tegen STVV?

Moeskroen had maar 35 procent balbezit in de eerste 20 minuten, maar dat kan de thuisploeg niet bommen. De 1-0 staat op het scorebord.

eerste helft, minuut 22. Moeskroen had maar 35 procent balbezit in de eerste 20 minuten, maar dat kan de thuisploeg niet bommen. De 1-0 staat op het scorebord. .

Agouzoul is iets vroeger op de bal dan Yuma Suzuki. De inspanning bleek uiteindelijk niet nodig, want de lijnrechter staat ook met zijn vlag te wapperen.

eerste helft, minuut 16. Agouzoul is iets vroeger op de bal dan Yuma Suzuki. De inspanning bleek uiteindelijk niet nodig, want de lijnrechter staat ook met zijn vlag te wapperen. .

Moeskroen heeft even van het balbezit kunnen genieten in de openingsminuten, maar holt nu achter de feiten aan. STVV combineert goed, ook al jaagt de thuisploeg stevig door.

eerste helft, minuut 13. Moeskroen heeft even van het balbezit kunnen genieten in de openingsminuten, maar holt nu achter de feiten aan. STVV combineert goed, ook al jaagt de thuisploeg stevig door. .

Colidio is net op tijd terug uit buitenspel om aan de actie deel te nemen, maar de Argentijnse aanvaller glijdt uit. STVV heeft het heft in hand genomen.

eerste helft, minuut 11. Colidio is net op tijd terug uit buitenspel om aan de actie deel te nemen, maar de Argentijnse aanvaller glijdt uit. STVV heeft het heft in hand genomen. .

Daar is STVV opnieuw. Moeskroen kan de gaatjes in de afweergordel niet op tijd dichtmetselen, maar Filippov kraakt zijn schot volledig. Ook de herkansing van Cacace lijkt nergens naar.

eerste helft, minuut 9. Daar is STVV opnieuw. Moeskroen kan de gaatjes in de afweergordel niet op tijd dichtmetselen, maar Filippov kraakt zijn schot volledig. Ook de herkansing van Cacace lijkt nergens naar. .

Colidio wordt in de tang genomen, maar scheidsrechter Dierick laat doorspelen. Dat biedt een goede kans voor Durkin: Koffi moet een eerste keer in actie komen.

eerste helft, minuut 6. Redding van Koffi. Colidio wordt in de tang genomen, maar scheidsrechter Dierick laat doorspelen. Dat biedt een goede kans voor Durkin: Koffi moet een eerste keer in actie komen. .

Moeskroen eist het balbezit op in de openingsminuten. STVV heeft nog niet veel kansen gekregen om even rond te tikken.

eerste helft, minuut 3. Moeskroen eist het balbezit op in de openingsminuten. STVV heeft nog niet veel kansen gekregen om even rond te tikken. .

De viermansdefensie van Moeskroen tikt de bal even rond naar elkaar. Het is meteen opletten voor foutjes, want Suzuki ligt op de loer.

eerste helft, minuut 1. De viermansdefensie van Moeskroen tikt de bal even rond naar elkaar. Het is meteen opletten voor foutjes, want Suzuki ligt op de loer. .

Moeskroen is aan zijn vierde wedstrijd op korte tijd begonnen. Speelt de vermoeidheid een rol tegen STVV of zet de thuisploeg zijn inhaalrace voort?

eerste helft, 17 uur 02. Aftrap. Moeskroen is aan zijn vierde wedstrijd op korte tijd begonnen. Speelt de vermoeidheid een rol tegen STVV of zet de thuisploeg zijn inhaalrace voort? .

Winnen of een gelijkspel? Je moet je altijd richten op een overwinning. We moeten voortbouwen op de prestaties van de voorbije weken.

vooraf, 16 uur 53. Winnen of een gelijkspel? Je moet je altijd richten op een overwinning. We moeten voortbouwen op de prestaties van de voorbije weken. Kevin Muscat, coach STVV.

Het zijn inderdaad belangrijke wedstrijd voor Moeskroen, maar elke wedstrijd is op dit moment belangrijk. We zullen ervoor moeten strijden.

vooraf, 16 uur 51. Het zijn inderdaad belangrijke wedstrijd voor Moeskroen, maar elke wedstrijd is op dit moment belangrijk. We zullen ervoor moeten strijden. Gilberto Andrade, assistent-coach Moeskroen.

16:30

vooraf, 16 uur 30. Simao grijpt terug naar winnende elftal. Jorge Simao is niet bang om wat te schuiven met pionnen in deze drukke periode. Tegen Club Brugge gooide hij een stug elftal tussen de lijnen, maar tegen STVV grijpt hij terug naar de elf namen die Cercle Brugge over de knie legden. Harlem Gnohéré en Nuno Da Costa vormen opnieuw het duo in de voorhoede. .