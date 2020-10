Geen uitstel van Club-KVM na coronagevallen, Clement: "Moeten ons aan regels houden"

19:43 vooraf, 19 uur 43. We kennen de regels en daar moeten we ons helaas aan houden. Tegen Zenit moesten we ook Mignolet, Kossounou en Krmencik missen, ondanks dat die jongens geen enkel symptoom toonden. Ik heb begrip voor Mechelen, maar het beste is dat we de regels gewoon volgen. Club-coach Clement over coronagevallen bij KVM. We kennen de regels en daar moeten we ons helaas aan houden. Tegen Zenit moesten we ook Mignolet, Kossounou en Krmencik missen, ondanks dat die jongens geen enkel symptoom toonden. Ik heb begrip voor Mechelen, maar het beste is dat we de regels gewoon volgen. Club-coach Clement over coronagevallen bij KVM

19:37 vooraf, 19 uur 37. Clement heeft begrip voor Mechelen. Op zijn persbabbel daags voor de confrontatie met Mechelen werd Club-coach Clement gevraagd naar de coronasituatie bij KVM. Clement, die voor de Champions-League wedstrijd tegen Zenit zelf enkele spelers door corona moest missen, weet dan ook wat het is. . Clement heeft begrip voor Mechelen Op zijn persbabbel daags voor de confrontatie met Mechelen werd Club-coach Clement gevraagd naar de coronasituatie bij KVM. Clement, die voor de Champions-League wedstrijd tegen Zenit zelf enkele spelers door corona moest missen, weet dan ook wat het is.

19:35 vooraf, 19 uur 35. We begrijpen de beslissing van de Pro League. Maar we vinden het echt jammer dat we met 5 pas uit quarantaine teruggekeerde spelers en met 7 A-kernspelers in quarantaine deze wedstrijd moeten spelen. Mechelen-directeur Frank Lagast. We begrijpen de beslissing van de Pro League. Maar we vinden het echt jammer dat we met 5 pas uit quarantaine teruggekeerde spelers en met 7 A-kernspelers in quarantaine deze wedstrijd moeten spelen. Mechelen-directeur Frank Lagast

14:35 vooraf, 14 uur 35. Getroffen KV Mechelen krijgt geen uitstel van Pro League. De wedstrijd Club Brugge-KV Mechelen zal zaterdagavond gewoon doorgaan. De Pro League gaat niet in op de aanvraag tot uitstel van de bezoekers, die donderdag opnieuw 7 spelers zagen uitvallen met een positieve coronatest. De reden: Mechelen heeft slechts 4 positieve spelers van ouder dan 21 jaar op de lijst staan. Op de clubwebsite reageert KV Mechelen, dat bijna zijn halve A-kern moet missen, teleurgesteld. . Getroffen KV Mechelen krijgt geen uitstel van Pro League De wedstrijd Club Brugge-KV Mechelen zal zaterdagavond gewoon doorgaan. De Pro League gaat niet in op de aanvraag tot uitstel van de bezoekers, die donderdag opnieuw 7 spelers zagen uitvallen met een positieve coronatest. De reden: Mechelen heeft slechts 4 positieve spelers van ouder dan 21 jaar op de lijst staan. Op de clubwebsite reageert KV Mechelen, dat bijna zijn halve A-kern moet missen, teleurgesteld.

