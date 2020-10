Charleroi komt boven water tegen Cercle dankzij 3 goals na de rust

Charleroi - Cercle Brugge in een notendop:

Het regent, maar geen kansen in flauwe eerste helft

Charleroi probeerde de wedstrijd in handen te nemen, maar het tempo lag te laag om Cercle in de problemen te brengen. Enkel op stilstaande fasen kon de thuisploeg dreigen. Warleson stond pal op een vrije trap van Rezaei.

Na een flauwe 1 op 9 wou Charleroi op eigen veld weer aanknopen met de zege. Geen eenvoudige klus, want Cercle zakte met 6 op 6 en dus een pak vertrouwen af naar het Stade du Pays de Charleroi. De eerste grote kans was ook voor de bezoekers, maar Ugbo vergat te profiteren na een slechte terugspeelbal van Kayembe.

Cercle breekt na 2 goals in 5 minuten

Net als in de eerste helft kreeg Cercle ook na de rust al vroeg een kans in geschenkverpakking aangeboden. Penneteau leverde de bal zomaar in bij Da Silva Lopes, maar voorkwam vervolgens zelf de 0-1 met een cruciale beenveeg op een weliswaar zwakke afwerking van de Portugees.

Cruciaal, want meteen daarna ging de bal er aan de overkant wél in. Gholizadeh zette Vitinho vlotjes in de wind en nam dan vanuit een erg scherpe hoek ook doelman Warleson te grazen. Amper 5 minuten later stond het al 2-0. Een afgeweken schot van Morioka strandde op de lat, maar in de rebound kon Berahino de bal van dichtbij makkelijk in doel koppen.

2 goals in 5 minuten, dat was van het goede te veel voor Cercle. Gholizadeh kwam met een knap afstandsschot zelfs dicht bij de 3-0, invaller Nicholson probeerde het dan weer van dichtbij. Telkens stond Warleson pal. Tien minuten voor het einde werd het toch 3-0. Gillet miste zijn schot op een lage voorzet van Van Cleemput, maar Nicholson trof van dichtbij wél raak.