LIVE: Eist Antwerp op Anderlecht de leidersplaats weer op?

Gerkens dwingt Van Crombrugge tot een redding. Van Crombrugge moet zich na 39 minuten een eerste keer onderscheiden. Het is Gerkens die ongestoord kan aanleggen en de Anderlecht-doelman moet zich volledig strekken om de bal over de achterlijn te duwen.

Het lijkt bij Anderlecht allemaal een tikje te traag of te passief te zijn. Tegen het Antwerp dat we nu zien is meer te rapen dan wat Anderlecht nu laat zien.

Paniek voor het Antwerpse doel. De voorzet van Murillo valt goed en raakt niet meteen weg uit de Antwerpse zestien. Wanneer Seck over de bal maait, lijkt het even warm te worden, maar Butez haalt de lont snel uit het kruitvat.

Het regent hoekschoppen. Deze keer is Amuzu Seck te snel af, al keert die laatste wel nog op tijd terug om de bal over de achterlijn te deviëren.

Balans na een halfuur. Die balans leert ons dat Anderlecht op punten wint, maar ook niet met veel overschot. Antwerp heeft tot nog toe erg weinig laten zien. Anderlecht is dreigender, maar daarom nog niet gevaarlijk. Daarvoor leveren hun balveroveringen te weinig kansen op.

Ritchie De Laet krijgt het eerste geel van de wedstrijd nadat hij zich kwaad maakt op de lijnrechter omdat hij de inworp niet meekrijgt.

31' Gele kaart voor Ritchie De Laet van Antwerp tijdens eerste helft, minuut 31 Ritchie De Laet Antwerp

Even een voorzichtige belegering van Anderlecht die uitmondt in een voorzet van Murillo. Met vier man voor doel lijkt dat interessant te worden, maar de Panamees ziet zijn voorzet over alles en iedereen zweven.

Tau dolt aan de achterljin even met zijn persoonlijk bewaker, Birger Verstraete. De Zuid-Afrikaan trekt opnieuw aan het langste eind, maar opnieuw met enkel een hoekschop als resultaat.

Kemer Lawrence zet Buta van de bal met een heerlijke sliding. De Jamaicaan geeft een goeie en geconcentreerde indruk. Toch niet vanzelfsprekend na zo'n lange afwezigheid.

Nmecha draait goed weg van Gélin en vindt Tau deze keer wel. Die kapt terug en krijgt de bal via Zulj tot bij Amuzu. Die trapt meteen en krijgt opnieuw een hoekschop.

Anderlecht komt er even uit met Nmecha, die Tau op Butez wil afsturen, maar de Zuid-Afrikaan werd prima opgevangen door de bezoekers. Anderlecht wil graag, maar voorlopig is het toch niet genoeg om aanspraak te maken op een doelpunt. Daarvoor mist de thuisploeg toch de echte doelkansen.

Amuzu kreeg meteen na de vrije trap een stevige tik van Ampomah, maar Boterberg zag er geen graten in. De herhaling toont wel degelijk dat de Ghanees stevig op de voet van Amuzu ging staan. Een misser van de scheidsrechters, die er allebei dichtbij stonden.

De Laet haakt Nmecha en dat kost Antwerp een nieuwe vrije trap. We krijgen toch het gevoel dat Anderlecht vaak een stapje sneller is dan Antwerp. Niet onlogisch, gezien de midweekmatch.

Na wat rondgetik komt de bal uiteindelijk bij Gerkens terecht. Die legt aan van net buiten de zestien en puurt er nog een hoekschop uit. Refaelov schildert die op het hoofd van Seck, maar die kan zijn kopbal niet laag houden.

Blessure voor Nmecha? Intussen is Lukas Nmecha even gaan zitten na een stevige ingreep van Gélin. De Duitser tast naar de kuit en Colassin begint aan zijn opwarming. Nmecha lijkt nog wel even te gaan voortspelen.

Verstraete heeft zijn handen meer dan vol met Tau. Ook deze keer wil Verstraete te hard in duel gaan, waardoor hij zichzelf in de problemen brengt. Gelukkig voor hem is Gélin goed gevolgd om dat foutje recht te zetten.

Antwerp bokst een eerste aanval in elkaar. Refaelov duikt de zestien in, maar tikt de bal te ver voor zich uit en moet zo een doeltrap toestaan.

Gretig Anderlecht domineert in de openingsminuten. Tau zet Verstraete makkelijk in de wind na een heerlijk hakje van Amuzu. De Zuid-Afrikaan brengt de bal nog laag voor, maar Butez ziet er goed tussen voor Nmecha wordt bereikt. De openingsminuten zijn duidelijk voor Anderlecht dat gretig aan de wedstrijd is begonnen.

Anderlecht zet goed druk en dat loont! Nu komt Zulj tot een schot van buiten de zestien, maar ook zijn schot is niet lastig genoeg. Bij Antwerp moeten ze op hun hoede zijn, want Anderlecht wil de bal hoog heroveren.

Het eerste schotje is er een van Francis Amuzu. De jonge flankspeler komt aardig naar binnen, maar het schot is te centraal om Butez te verontrusten. De bal afgeven was ook altijd een optie.

Van Crombrugge staat al meteen met de bal in de voet en geen enkel roodhemd komt hem onder druk zetten. Bij Antwerp zetten ze alles goed vast, waardoor de Anderlecht-doelman geen aanspeelpunt vindt.

We zijn eraan begonnen! Anderlecht trapt het duel tegen Antwerp op gang! Kan Anderlecht zich in het klassement naast Antwerp nestelen of eisen de bezoekers de leidersplaats gewoon weer op?

Mbokani scoort voor en tegen Anderlecht. Mbokani scoorde in zijn Anderlecht-periode maar liefst 48 doelpunten en leverde ook nog 16 assists af, maar de Congolees scoorde ook al vaak tegen zijn ex-club. In 12 duels leverde dat 6 doelpunten en 4 beslissende passes op, al was dat vooral in het rode shirt van Standard. Sinds hij bij Antwerp speelt, scoorde hij maar één keer tegen Anderlecht.

Team of the week. Jérémy Gélin staat bij Antwerp opnieuw in de basis, net als tegen Tottenham in de Europe League. Dat deed hij toen zo goed dat hij in het elftal van de week stond in de Europa League. Benieuwd of de Fransman even sterk staat tegen Nmecha als tegen Harry Kane.

Wordt het 2-1, 1-1 of 1-2? Sinds de terugkeer van Antwerp op het hoogste niveau kwam het vier keer op bezoek in het Astridpark. Sindsdien verloor het met 2-1, speelde het 1-1 gelijk en won het twee maal met 1-2. Krijgen we ook vanmiddag een van deze drie scenario's?

12:53 2 wissels bij Anderlecht in vergelijking met vorige week: Lawrence en Amuzu vervangen Michailitsjenko en Verschaeren. vooraf, 12 uur 53. 2 wissels bij Anderlecht in vergelijking met vorige week: Lawrence en Amuzu vervangen Michailitsjenko en Verschaeren Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

12:46 Juklerod en Haroun krijgen rust en zitten op de bank. vooraf, 12 uur 46. Juklerod en Haroun krijgen rust en zitten op de bank Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

10:29 vooraf, 10 uur 29. Geen Verschaeren in selectie bij Anderlecht. Yari Verschareren stond sinds zijn coronagenezing steevast in de basis bij Anderlecht, vorig week speelde hij nog 90 minuten op Kortrijk. Maar de youngster ontbreekt in de selectie van Vincent Kompany, die vanochtend werd vrijgegeven. Hij liep evenwel een lichte blessure op op training. De Oekraïner Bogdan Michajlitsjenko is er ook niet bij, hij is de laatste RSCA-speler die getroffen werd door corona.

10:28 vooraf, 10 uur 28. Debuut in het derde shirt, in het zwart. RSCA komt vandaag voor het eerst in actie in zijn derde shirt voor het seizoen 2020-2021. De spelers van paars-wit dragen zwarte shirts met subtiele gouden en witte accenten.

10:23 vooraf, 10 uur 23. Kraker. Anderlecht-Antwerp is een kraker. Antwerp tankte vertrouwen met de verdiende stuntzege tegen Tottenham, Anderlecht won vorige week bij Kortrijk voor het eerst in een maand nog eens in competitie. Wie zet zijn elan voort? Antwerp is 4e op 2 punten van leider Charleroi, Anderlecht volgt als 8e op 3 punten van Antwerp.

Opstelling Anderlecht. Hendrik van Crombrugge, Kemar Lawrence, Hannes Delcroix, Matt Miazga, Michael Murillo, Peter Zulj, Albert Sambi Lokonga, Francis Amuzu, Percy Tau, Mustapha Bundu, Lukas Nmecha Opstelling Anderlecht Lukas Nmecha, Mustapha Bundu, Percy Tau, Francis Amuzu, Albert Sambi Lokonga, Peter Zulj, Michael Murillo, Matt Miazga, Hannes Delcroix, Kemar Lawrence, Hendrik van Crombrugge

Opstelling Antwerp. Jean Butez, Ritchie De Laet, Abdoulaye Seck, Martin Hongla, Aurélio Buta, Birger Verstraete, Jérémy Gelin, Pieter Gerkens, Lior Refaelov, Nana Ampomah, Dieumerci Mbokani Opstelling Antwerp Dieumerci Mbokani, Nana Ampomah, Lior Refaelov, Pieter Gerkens, Jérémy Gelin, Birger Verstraete, Aurélio Buta, Martin Hongla, Abdoulaye Seck, Ritchie De Laet, Jean Butez