LIVE: Kan Standard achterstand nog ophalen op bezoek bij STVV?

90' tweede helft, minuut 90. Vier minuten extra tijd. . Vier minuten extra tijd.

90' tweede helft, minuut 90. In de laatste minuut van de reguliere speeltijd breekt Standard dan toch nog eens door de defensieve gordel van STVV, maar Bastien illustreert de zwakke wedstrijd van de Rouches met een gekraakt schot voorlangs. . In de laatste minuut van de reguliere speeltijd breekt Standard dan toch nog eens door de defensieve gordel van STVV, maar Bastien illustreert de zwakke wedstrijd van de Rouches met een gekraakt schot voorlangs.

89' tweede helft, minuut 89. Standard speelt zonder inspiratie en stevent terecht op een nederlaag af. Stef Wijnants in Sporza op Radio 1. Standard speelt zonder inspiratie en stevent terecht op een nederlaag af Stef Wijnants in Sporza op Radio 1

88' tweede helft, minuut 88. Het ziet er niet naar uit dat Standard nog voor een mirakel zal zorgen. STVV tikt de wedstrijd volwassen uit. . Het ziet er niet naar uit dat Standard nog voor een mirakel zal zorgen. STVV tikt de wedstrijd volwassen uit.

85' tweede helft, minuut 85. Vervanging bij STVV, Lee Seung-Woo erin, Olexander Filippov eruit wissel Olexander Filippov Lee Seung-Woo

85' tweede helft, minuut 85. Filippov laat Cimirot happen en versiert een vrije trap diep op de speelhelft van de bezoekers. STVV sluipt weer twee minuten dichter bij een deugddoende overwinning. . Filippov laat Cimirot happen en versiert een vrije trap diep op de speelhelft van de bezoekers. STVV sluipt weer twee minuten dichter bij een deugddoende overwinning.

83' tweede helft, minuut 83. Bodart gaat grandioos onder een hoekschop van Ito, maar heeft gelukt dat niemand aan de tweede paal daarvan kan profiteren. . Bodart gaat grandioos onder een hoekschop van Ito, maar heeft gelukt dat niemand aan de tweede paal daarvan kan profiteren.

82' tweede helft, minuut 82. Er zal toch veel moeten gebeuren in de komende tien minuten als Standard de nederlaag nog wil vermijden. Je voelt dat STVV op de counter ook nog een kans zal krijgen. Stef Wijnants in Sporza op Radio 1. Er zal toch veel moeten gebeuren in de komende tien minuten als Standard de nederlaag nog wil vermijden. Je voelt dat STVV op de counter ook nog een kans zal krijgen. Stef Wijnants in Sporza op Radio 1

80' Gele kaart voor Steve de Ridder van STVV tijdens tweede helft, minuut 80 Steve De Ridder STVV

80' tweede helft, minuut 80. Sankhon verliest de bal dom aan Boljevic. De Ridder moet de overtreding maken en krijgt daar geel voor. . Sankhon verliest de bal dom aan Boljevic. De Ridder moet de overtreding maken en krijgt daar geel voor.

77' tweede helft, minuut 77. STVV wil de aansluitingstreffer koste wat het kost vermijden en kiest voor een stevige verdedigingsgordel. Carcela probeert erdoor te geraken, maar komt niet verder dan een flauw schotje in de armen van Schmidt. . STVV wil de aansluitingstreffer koste wat het kost vermijden en kiest voor een stevige verdedigingsgordel. Carcela probeert erdoor te geraken, maar komt niet verder dan een flauw schotje in de armen van Schmidt.

74' tweede helft, minuut 74.

73' Doelpunt tijdens tweede helft, minuut 73 door Steve de Ridder van STVV. 2, 0. goal STVV Standard 90+1' 2 0

73' tweede helft, minuut 73. De Ridder met een wondergoal! Olala! Wanneer de Luikse druk door een aantal wissels is afgenomen, komt STVV nog eens aan de overzijde. Steve De Ridder draait zich vrij en schudt een wondermooie knal uit zijn rechter. 2-0! . De Ridder met een wondergoal! Olala! Wanneer de Luikse druk door een aantal wissels is afgenomen, komt STVV nog eens aan de overzijde. Steve De Ridder draait zich vrij en schudt een wondermooie knal uit zijn rechter. 2-0!

71' tweede helft, minuut 71. Vervanging bij Standard, Mehdi Carcela-González erin, Jackson Muleka eruit wissel Jackson Muleka Mehdi Carcela-González

70' tweede helft, minuut 70. Vervanging bij STVV, Tatsuya Ito erin, Yuma Suzuki eruit wissel Yuma Suzuki Tatsuya Ito

70' tweede helft, minuut 70. Ook Carcela komt erin. Muleka wordt naar de kant gehaald. Bij STVV lost Ito Suzuki af. . Ook Carcela komt erin. Muleka wordt naar de kant gehaald. Bij STVV lost Ito Suzuki af.

68' tweede helft, minuut 68. Cimirot gooit het leer over de STVV-verdediging. Amallah gaat op Schmidt af, maar die blijft lang op de been en houdt de Marokkaanse Belg van de gelijkmaker. . Cimirot gooit het leer over de STVV-verdediging. Amallah gaat op Schmidt af, maar die blijft lang op de been en houdt de Marokkaanse Belg van de gelijkmaker.

68' tweede helft, minuut 68. Het laatste kwart van de wedstrijd is ingegaan. Montanier gooit Oulare mee in de strijd. . Het laatste kwart van de wedstrijd is ingegaan. Montanier gooit Oulare mee in de strijd.

68' tweede helft, minuut 68. Vervanging bij Standard, Obbi Oulare erin, Duje Cop eruit wissel Duje Cop Obbi Oulare

67' Gele kaart voor Selim Amallah van Standard tijdens tweede helft, minuut 67 Selim Amallah Standard

66' tweede helft, minuut 66. Amallah draait weg van Sankhon en gaat in de zestien vervolgens te nadrukkelijk op zoek naar het been van De Ridder. Een schwalbe, oordeelt ref Van Damme. Weinig protest bij Amallah. . Amallah draait weg van Sankhon en gaat in de zestien vervolgens te nadrukkelijk op zoek naar het been van De Ridder. Een schwalbe, oordeelt ref Van Damme. Weinig protest bij Amallah.

63' tweede helft, minuut 63. Vervanging bij STVV, Facundo Colidio erin, Duckens Nazon eruit wissel Duckens Nazon Facundo Colidio

63' tweede helft, minuut 63. Balverlies van De Ridder levert bijna een tegendoelpunt op. Amallah krult naar de eerste paal, Schmidt duikt in hoekschop. De Luikse druk wordt opgevoerd. . Balverlies van De Ridder levert bijna een tegendoelpunt op. Amallah krult naar de eerste paal, Schmidt duikt in hoekschop. De Luikse druk wordt opgevoerd.

62' tweede helft, minuut 62. Doelpuntenmaker Nazon verdedigt mee, maar verzwikt daarbij de enkel. . Doelpuntenmaker Nazon verdedigt mee, maar verzwikt daarbij de enkel.

61' tweede helft, minuut 61. Ei zo na 2-0! De hoekschop komt via Nazon met een gelukje bij Buatu terecht. De STVV-verdediger zet er de binnenkant van de voet tegen, maar duwt het leer tegen de paal! . Ei zo na 2-0! De hoekschop komt via Nazon met een gelukje bij Buatu terecht. De STVV-verdediger zet er de binnenkant van de voet tegen, maar duwt het leer tegen de paal!

60' tweede helft, minuut 60. STVV loert op de counter. Jans geeft makkelijk een hoekschop weg na een verre bal van De Ridder. . STVV loert op de counter. Jans geeft makkelijk een hoekschop weg na een verre bal van De Ridder.

57' tweede helft, minuut 57. Standard voelt dat er wat moet gebeuren en zet STVV onder druk. Stef Wijnants in Sporza op Radio 1. Standard voelt dat er wat moet gebeuren en zet STVV onder druk Stef Wijnants in Sporza op Radio 1

54' tweede helft, minuut 54. Vervanging bij Standard, Aleksandar Boljevic erin, Eddy Sylvestre eruit wissel Eddy Sylvestre Aleksandar Boljevic

51' tweede helft, minuut 51. Zinho Vanheusden is mee opgerukt op de rechterflank en zet gevaarlijk voor. De bal valt op het dak van het doel. . Zinho Vanheusden is mee opgerukt op de rechterflank en zet gevaarlijk voor. De bal valt op het dak van het doel.

47' tweede helft, minuut 47. Straf: Cacace, die voor de rust fel bloedde na een botsing met Bokadi, staat nog steeds op het veld. . Straf: Cacace, die voor de rust fel bloedde na een botsing met Bokadi, staat nog steeds op het veld.

46' tweede helft, minuut 46. Opnieuw voetbal op Stayen. Standard moet achtervolgen na een doelpunt van Duckens Nazon. . Opnieuw voetbal op Stayen. Standard moet achtervolgen na een doelpunt van Duckens Nazon.



46' tweede helft tweede helft, minuut 46 match begonnen

45+4' eerste helft eerste helft, minuut 49 match afgelopen

45+3' eerste helft, minuut 48. Einde eerste helft. STVV staat aan de rust 1-0 voor tegen Standard. De Rouches komen niet aan voetballen toe, STVV miste eerst nog wat vertrouwen, maar combineerde zich daarna wel knap naar een doelpunt van Nazon. . Einde eerste helft STVV staat aan de rust 1-0 voor tegen Standard. De Rouches komen niet aan voetballen toe, STVV miste eerst nog wat vertrouwen, maar combineerde zich daarna wel knap naar een doelpunt van Nazon.



45+1' eerste helft, minuut 46. Terwijl de eerste minuut extra tijd is ingegaan, knalt Cacace tegen Bokadi. Het bloed gutst uit de neus van Cacace, die wellicht zijn neus brak in het duel. . Terwijl de eerste minuut extra tijd is ingegaan, knalt Cacace tegen Bokadi. Het bloed gutst uit de neus van Cacace, die wellicht zijn neus brak in het duel.

44' eerste helft, minuut 44. Achterin mag Standard de bal rondspelen, maar hoger op het veld komen de Rouches niet aan voetballen toe. STVV doet het goed in deze eerste helft. . Achterin mag Standard de bal rondspelen, maar hoger op het veld komen de Rouches niet aan voetballen toe. STVV doet het goed in deze eerste helft.

42' eerste helft, minuut 42. Garcia snijdt een vrije trap vanaf de linkerkant goed aan. Gavory moet over de eigen achterlijn koppen, maar Caufriez stond buitenspel. Vrije trap voor Standard. . Garcia snijdt een vrije trap vanaf de linkerkant goed aan. Gavory moet over de eigen achterlijn koppen, maar Caufriez stond buitenspel. Vrije trap voor Standard.

40' eerste helft, minuut 40. Standard reageert met een voorzet vanaf de linkerflank. Sylvestre gaat aan de tweede paal het duel aan met Garcia en Cacace, maar kan niet op doel koppen. . Standard reageert met een voorzet vanaf de linkerflank. Sylvestre gaat aan de tweede paal het duel aan met Garcia en Cacace, maar kan niet op doel koppen.

39' eerste helft, minuut 39. Het leek erop dat Standard de controle had, maar met twee simpele tikken waren ze uitgespeeld. Stef Wijnants in Sporza op Radio 1. Het leek erop dat Standard de controle had, maar met twee simpele tikken waren ze uitgespeeld Stef Wijnants in Sporza op Radio 1

38' eerste helft, minuut 38.

37' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 37 door Duckens Nazon van STVV. 1, 0. goal STVV Standard 90+1' 1 0

37' eerste helft, minuut 37. STVV komt op voorsprong! Immense vreugde bij STVV. Na twee passes rechtdoor heeft Nazon plots het leer in de zestien van Standard. De afwerking is dodelijk precies: 1-0! . STVV komt op voorsprong! Immense vreugde bij STVV. Na twee passes rechtdoor heeft Nazon plots het leer in de zestien van Standard. De afwerking is dodelijk precies: 1-0!

34' eerste helft, minuut 34. Eindelijk een kans! We krijgen eindelijk een kans te zien op Stayen en ze is voor de bezoekers. Cop krijgt de bal in de zestien aangespeeld door Sylvestre en probeert die buitenkans rechts voor te brengen. Aan de tweede paal is niemand gevolgd. . Eindelijk een kans! We krijgen eindelijk een kans te zien op Stayen en ze is voor de bezoekers. Cop krijgt de bal in de zestien aangespeeld door Sylvestre en probeert die buitenkans rechts voor te brengen. Aan de tweede paal is niemand gevolgd.

31' eerste helft, minuut 31. Een half uur ver. Bij Standard zit de Europese wedstrijd nog in de benen, bij STVV de schrik om te verliezen. . Een half uur ver. Bij Standard zit de Europese wedstrijd nog in de benen, bij STVV de schrik om te verliezen.

28' eerste helft, minuut 28. Jans blijft liggen nadat hij een arm in het gezicht voelde van Nazon. Toch maar mee opletten, Nazon. . Jans blijft liggen nadat hij een arm in het gezicht voelde van Nazon. Toch maar mee opletten, Nazon.

27' eerste helft, minuut 27. De Ridder komt in nauwe papieren en verliest de bal. Sylvestre kan aanleggen, maar mikt op een kanarie. . De Ridder komt in nauwe papieren en verliest de bal. Sylvestre kan aanleggen, maar mikt op een kanarie.

26' eerste helft, minuut 26. Na een korte vrije trap schudt Garcia iets tussen een voorzet en een lobschot uit zijn voeten. Bodart is alert en plukt. . Na een korte vrije trap schudt Garcia iets tussen een voorzet en een lobschot uit zijn voeten. Bodart is alert en plukt.

23' eerste helft, minuut 23. Steve De Ridder tackelt scherp maar fair de bal uit de voeten van Sylvestre en kan een Truiense aanval opzetten, maar talmt veel te lang. Er ligt wel degelijk ruimte in de rug van de bezoekende defensie, maar het ontbreekt STVV aan vertrouwen om daar wat mee te doen. . Steve De Ridder tackelt scherp maar fair de bal uit de voeten van Sylvestre en kan een Truiense aanval opzetten, maar talmt veel te lang. Er ligt wel degelijk ruimte in de rug van de bezoekende defensie, maar het ontbreekt STVV aan vertrouwen om daar wat mee te doen.

22' eerste helft, minuut 22. 21 minuten ver en ik zou zeggen: "Begin er eens aan!". Stef Wijnants in Sporza op Radio 1. 21 minuten ver en ik zou zeggen: "Begin er eens aan!" Stef Wijnants in Sporza op Radio 1

20' eerste helft, minuut 20. De rechterflank ligt helemaal open, maar Suzuki speelt het leer in de voeten van Vanheusden. Jammer voor de Kanaries, hier zat iets in. . De rechterflank ligt helemaal open, maar Suzuki speelt het leer in de voeten van Vanheusden. Jammer voor de Kanaries, hier zat iets in.

16' eerste helft, minuut 16. Er zijn 15 minuten gespeeld. De vrije trap van Gavory is voorlopig het enige wapenfeit in deze wedstrijd. . Er zijn 15 minuten gespeeld. De vrije trap van Gavory is voorlopig het enige wapenfeit in deze wedstrijd.

13' eerste helft, minuut 13. De vrije trap van Gavory gaat goed naar de korte hoek, maar is een metertje te hoog getrapt. . De vrije trap van Gavory gaat goed naar de korte hoek, maar is een metertje te hoog getrapt.

12' eerste helft, minuut 12. Sylvestre snijdt naar binnen en wordt ten val gebracht door De Ridder. Leuke plek voor een vrije trap. . Sylvestre snijdt naar binnen en wordt ten val gebracht door De Ridder. Leuke plek voor een vrije trap.

9' eerste helft, minuut 9. De hoekschop van Filippov is uitstekend aangesneden, maar Suzuki kopt slecht op de bal. . De hoekschop van Filippov is uitstekend aangesneden, maar Suzuki kopt slecht op de bal.

9' eerste helft, minuut 9. Nazon duikt de ruimte in op links en kiest nogal snel voor de voorzet. De bal wijkt af op Jans en gaat in hoekschop. . Nazon duikt de ruimte in op links en kiest nogal snel voor de voorzet. De bal wijkt af op Jans en gaat in hoekschop.

7' eerste helft, minuut 7. Het gaat een beetje op en af zonder dat we al kansen konden noteren. Stef Wijnants in Sporza op Radio 1. Het gaat een beetje op en af zonder dat we al kansen konden noteren Stef Wijnants in Sporza op Radio 1

5' eerste helft, minuut 5.

4' eerste helft, minuut 4. STVV start fluks aan de wedstrijd. Sankhon komt op rechts in balbezit en brengt voor, Suzuki staat een halve meter buitenspel. . STVV start fluks aan de wedstrijd. Sankhon komt op rechts in balbezit en brengt voor, Suzuki staat een halve meter buitenspel.

1' eerste helft, minuut 1. Aftrap! Er is afgetrapt in STVV - Standard. De Rouches spelen voor de leidersplaats, de Kanaries om het vel van coach Kevin Muscat te redden. . Aftrap! Er is afgetrapt in STVV - Standard. De Rouches spelen voor de leidersplaats, de Kanaries om het vel van coach Kevin Muscat te redden.

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

18:08 vooraf, 18 uur 08. Kevin Van Damme is aangeduid om de wedstrijd op Stayen zo dadelijk in goede banen te leiden. . Kevin Van Damme is aangeduid om de wedstrijd op Stayen zo dadelijk in goede banen te leiden.

18:04 vooraf, 18 uur 04. Ik verwacht meer efficiëntie van mijn spelers. We trainen daar hard op. We hebben iedereen nodig en houden niet vast aan 12-13 vaste pionnen. Philippe Montanier, coach Standard. Ik verwacht meer efficiëntie van mijn spelers. We trainen daar hard op. We hebben iedereen nodig en houden niet vast aan 12-13 vaste pionnen. Philippe Montanier, coach Standard

17:52 vooraf, 17 uur 52. De 11 Kanaries. STVV kreeg vorige week een 6-3-oplawaai van Beerschot. Met 3 op 24 is het 5 voor 12 voor coach Kevin Muscat. Zijn positie staat ter discussie. STVV komt aan de aftrap met 4 nieuwe namen. Schmidt neemt in doel over van Steppe, De Ridder, Buatu en Nazon Duckens vervangen Mmaee, Lee en Colombatto. . De 11 Kanaries STVV kreeg vorige week een 6-3-oplawaai van Beerschot. Met 3 op 24 is het 5 voor 12 voor coach Kevin Muscat. Zijn positie staat ter discussie. STVV komt aan de aftrap met 4 nieuwe namen. Schmidt neemt in doel over van Steppe, De Ridder, Buatu en Nazon Duckens vervangen Mmaee, Lee en Colombatto.

17:39 vooraf, 17 uur 39. 3 wissels bij de bezoekers. 3 spelers die donderdag nog speelden tegen Rangers staan vandaag niet aan de aftrap. Verdedigers Fai en Dussenne zitten wel nog op de bank, aanvaller Lestienne haalde door een positieve coronatest de selectie niet. Hun vervangers zijn Sylvestre, Jans en Cop. . 3 wissels bij de bezoekers 3 spelers die donderdag nog speelden tegen Rangers staan vandaag niet aan de aftrap. Verdedigers Fai en Dussenne zitten wel nog op de bank, aanvaller Lestienne haalde door een positieve coronatest de selectie niet. Hun vervangers zijn Sylvestre, Jans en Cop.

17:37 De opstelling van de Rouches:. vooraf, 17 uur 37. De opstelling van de Rouches: Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

17:37 vooraf, 17 uur 37. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

17:32 vooraf, 17 uur 32. Top van het klassement kleurt rood. Eerder vandaag bikkelden Antwerp en Beerschot in de Antwerpse derby om de voorlopige leidersplaats. Antwerp trok aan het langste eind en staat met 20 punten uit 10 wedstrijden aan kop in de Jupiler Pro League, maar Standard kan over The Great Old springen met een overwinning. In dat geval sprokkelen de Rouches 21 op 30 en zijn ze door de uitgestelde wedstrijd van Charleroi zeker tot de volgende speeldag leider in 1A. . Top van het klassement kleurt rood Eerder vandaag bikkelden Antwerp en Beerschot in de Antwerpse derby om de voorlopige leidersplaats. Antwerp trok aan het langste eind en staat met 20 punten uit 10 wedstrijden aan kop in de Jupiler Pro League, maar Standard kan over The Great Old springen met een overwinning. In dat geval sprokkelen de Rouches 21 op 30 en zijn ze door de uitgestelde wedstrijd van Charleroi zeker tot de volgende speeldag leider in 1A.

17:32 vooraf, 17 uur 32. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

17:31 vooraf, 17 uur 31. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

17:20 vooraf, 17 uur 20. Voorbeschouwing. Standard staat voor een uitwedstrijd bij het op twee na laatst gerangschikte STVV. De Rouches kunnen met een overwinning alleen aan kop komen in de Jupiler Pro League. Voor STVV is het hoog tijd om wat aan de resultaten te gaan doen. De Kanaries wonnen op speeldag 1 van Gent, maar sprokkelden daarna amper 3 op 24. . Voorbeschouwing Standard staat voor een uitwedstrijd bij het op twee na laatst gerangschikte STVV. De Rouches kunnen met een overwinning alleen aan kop komen in de Jupiler Pro League. Voor STVV is het hoog tijd om wat aan de resultaten te gaan doen. De Kanaries wonnen op speeldag 1 van Gent, maar sprokkelden daarna amper 3 op 24.

17:20 - Vooraf Vooraf, 17 uur 20

Opstelling STVV. Daniel Schmidt, Jonathan Buatu, Maximiliano Caufriez, Pol García, Ibrahima Sankhon, Samuel Asamoah, Duckens Nazon, Steve de Ridder, Liberato Cacace, Olexander Filippov, Yuma Suzuki Opstelling STVV Yuma Suzuki, Olexander Filippov, Liberato Cacace, Steve de Ridder, Duckens Nazon, Samuel Asamoah, Ibrahima Sankhon, Pol García, Maximiliano Caufriez, Jonathan Buatu, Daniel Schmidt

Opstelling Standard. Arnaud Bodart, Laurent Jans, Merveille Bokadi, Zinho Vanheusden, Nicolas Gavory, Eddy Sylvestre, Gojko Cimirot, Selim Amallah, Samuel Bastien, Duje Cop, Jackson Muleka Opstelling Standard Jackson Muleka, Duje Cop, Samuel Bastien, Selim Amallah, Gojko Cimirot, Eddy Sylvestre, Nicolas Gavory, Zinho Vanheusden, Merveille Bokadi, Laurent Jans, Arnaud Bodart