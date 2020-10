LIVE: Grijpt Standard de macht in de Jupiler Pro League?

STVV kreeg vorige week een 6-3-oplawaai van Beerschot. Met 3 op 24 is het 5 voor 12 voor coach Kevin Muscat. Zijn positie staat ter discussie. STVV komt aan de aftrap met 4 nieuwe namen. Schmidt neemt in doel over van Steppe, De Ridder, Buatu en Nazon Duckens vervangen Mmaee, Lee en Colombatto.

vooraf, 17 uur 32. Top van het klassement kleurt rood. Eerder vandaag bikkelden Antwerp en Beerschot in de Antwerpse derby om de voorlopige leidersplaats. Antwerp trok aan het langste eind en staat met 20 punten uit 10 wedstrijden aan kop in de Jupiler Pro League, maar Standard kan over The Great Old springen met een overwinning. In dat geval sprokkelen de Rouches 21 op 30 en zijn ze door de uitgestelde wedstrijd van Charleroi zeker tot de volgende speeldag leider in 1A. .