Zulte Waregem slikt 3 goals in 6 minuten aan de kust en blijft in het sukkelstraatje

KV Oostende - Zulte Waregem in een notendop:

Zulte Waregem beloont zichzelf niet, KV Oostende doet dat wel

Zulte Waregem had dit seizoen al meerdere klappen geïncasseerd, maar tegen KV Oostende probeerde het alle muizenissen van zich af te spelen.

Onder impuls van Dompé was het ook veruit de gevaarlijkste ploeg, maar de voorzetten van de winger misten te vaak precisie.

De thuisploeg geraakte maar niet in zijn spel, maar op het halfuur - net na een misser van Sissako aan de overkant - kantelde de wedstrijd helemaal.

Sakala bediende de aanstormende Vandendriessche voor 1-0, een vrijschop van D'Arpino waaide voorbij alles en iedereen via de stuit in doel en knullig verdedigen van Opare was de voorbode van de 3-0 van Sakala.

3 goals in 6 minuten: Zulte Waregem was helemaal murw geslagen.

De moedige bezoekers probeerden er daarna nog wel een wedstrijd van te maken, maar kenden pech in de afwerking en hadden anderzijds ook geluk dat de dreigende afstraffing in het kat-en-muisspel uitbleef.

Beide doelmannen werden meermaals op de proef gesteld, maar de ruststand bleek ook de eindstand.