LIVE: Zulte Waregem wil bij KV Oostende de gevarenzone verlaten

33' Doelpunt na vrije trap tijdens eerste helft, minuut 33 door Maxime D'Arpino van KV Oostende. 2, 0. vrije trap KV Oostende Zulte Waregem 35' 2 0

33' eerste helft, minuut 33. 2-0: vrijschop waait binnen. Zulte Waregem ligt uitgeteld op de grond. D'Arpino mag halfweg de helft van Zulte Waregem een vrijschop richting het pak droppen. Niemand raakt de bal en via de stuit eindigt de vrije trap in de winkelhaak.

32' eerste helft, minuut 32. De eerste kans levert KV Oostende meteen een goal op. Tom Boudeweel (Radio 1).

31' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 31 door Kevin Vandendriessche van KV Oostende. 1, 0. goal KV Oostende Zulte Waregem 35' 1 0

31' eerste helft, minuut 31. 1-0! Maar het doelpunt valt aan de overkant, toch lichtjes gevleid! Sakala heeft een zee van ruimte en schuift de bal naar de tweede paal. Sissako is te laks en vergeet de aanstormende Vandendriessche: hij glijdt de 1-0 in doel.

Sakala heeft een zee van ruimte en schuift de bal naar de tweede paal. Sissako is te laks en vergeet de aanstormende Vandendriessche: hij glijdt de 1-0 in doel.

30' eerste helft, minuut 30. Beste kans. Zulte Waregem verdient een doelpunt. Dompé schakelt nogmaals zijn mannetje uit, de infiltrerende Sissako doet het spectaculair: niet zo ver naast het doel van Hubert.

27' eerste helft, minuut 27. We naderen het einde van het eerste halfuur. Op punten wint Zulte Waregem, maar het blad waarop we de kansen noteren, telt nog altijd zeer veel witruimte.

25' Blessure. Bij de fase van zonet heeft Deschacht zichzelf geblesseerd. Hij mankt even met een pijnlijke enkel. eerste helft, minuut 25.

23' eerste helft, minuut 23. Hubert moet bij de pinken zijn op een corner van de bezoekers. Het been van Deschacht gaat te hoog: de ref blaast de kans af.

22' eerste helft, minuut 22. En weer verliezen ze bij KVO Dompé uit het oog. Zijn aanname is stijlrijk, maar Hendry loopt het gat dicht en redt de meubelen.

20' eerste helft, minuut 20. KV Oostende zoekt nog altijd. Vandendriessche loopt overal en ziet een gat om aan te leggen. Een trainingsbal voor Bostyn.

19' eerste helft, minuut 19.

15' eerste helft, minuut 15. Sneltrein Dompé is moeilijk af te stoppen, maar in de zone van de waarheid ontbreekt veelal het overzicht. Oostende moet de linkerwinger van Essevee wel beter aan banden leggen.

13' eerste helft, minuut 13. Het openingskwartier is aangenaam om te volgen. Zulte Waregem geeft de beste indruk. Tom Boudeweel (Radio 1).

12' eerste helft, minuut 12. Knal met overtuiging! Dompé heeft weer een geslaagde actie in huis. Zijn weggekopte voorzet belandt voor de rechter van Marcq, die zijn pegel ziet afwijken. Het lossen van dat schot zag er veelbelovend uit.

10' eerste helft, minuut 10. KV Oostende herstelt het evenwicht, maar de passing is nog niet op maat. Op zo'n natte grasmat durft een bal al eens door te schieten.

6' eerste helft, minuut 6. Zulte Waregem neemt de match in handen. Chory probeert in één tijd een volley uit zijn linker te toveren, maar de coördinatie was niet uit het boekje.

4' eerste helft, minuut 4. De eerste dreiging komt vanaf de linkerflank van de bezoekers. Dompé zoekt een maat, maar Hubert wordt niet onder vuur genomen. De KVO-doelman twijfelt wel even of hij een halve terugspeelbal met zijn handen mag beroeren. Hij is min of meer verplicht, maar de scheidsrechter interpreteert en ziet er geen graten in.

De KVO-doelman twijfelt wel even of hij een halve terugspeelbal met zijn handen mag beroeren. Hij is min of meer verplicht, maar de scheidsrechter interpreteert en ziet er geen graten in.

4' eerste helft, minuut 4.

4' eerste helft, minuut 4. De hemel stopt even met huilen, maar een glimlach hebben we nog niet gezien. De fase van het aftasten, weet u wel.

1' eerste helft, minuut 1. Het regent werkelijk oude wijven, met hagel als toetje. In de dug-out staan ze zelfs recht om iets beter te kunnen schuilen.

1' eerste helft, minuut 1. Aftrap. Onder de striemende regen heeft KV Oostende afgetrapt. De muziek draait nog even mee.

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

15:51 vooraf, 15 uur 51. Het is hier intussen flink beginnen te regenen, maar het terrein ligt er uitnodigend bij. Tom Boudeweel (Radio 1).

15:20 vooraf, 15 uur 20. Opstelling Zulte Waregem. Op 20 september kreeg Zulte Waregem een draai om de oren van Club Brugge: 0-6. Sindsdien volgden een draw tegen Standard en nederlagen tegen OH Leuven en Antwerp. Coach Francky Dury ziet beterschap, maar kan natuurlijk niet altijd met lege handen achterblijven. Tegenover vorige week zijn er twee wissels: Sissako en Govea nemen de plaatsen van Seck en Vossen in. Aanvoerder Pletinckx is nog altijd geblesseerd.

Coach Francky Dury ziet beterschap, maar kan natuurlijk niet altijd met lege handen achterblijven. Tegenover vorige week zijn er twee wissels: Sissako en Govea nemen de plaatsen van Seck en Vossen in. Aanvoerder Pletinckx is nog altijd geblesseerd.

15:11 vooraf, 15 uur 11. Dit wordt weer een moeilijke verplaatsing. Oostende is goed aan het seizoen begonnen, bij ons gaat het iets minder vlot. Maar na die 0-6 tegen Club Brugge klimmen we uit het dal. Zulte Waregem-coach Francky Dury.

15:07 vooraf, 15 uur 07. Eerste match voor KVO in 3 weken. Competitievoetbal, het lijkt al een eeuwigheid geleden voor KV Oostende. Op 4 oktober klopte KVO Moeskroen, daarna volgde de interlandbreak en de vorige wedstrijd tegen Waasland-Beveren werd uitgesteld door de corona-uitbraak bij de tegenstander. De basiself van de thuisploeg bevat geen al te grote verrassingen. Sterke beer Gueye is voorin de man om in de gaten te houden.

De basiself van de thuisploeg bevat geen al te grote verrassingen. Sterke beer Gueye is voorin de man om in de gaten te houden.

15:05 vooraf, 15 uur 05. We moeten klaar zijn vanaf de eerste minuut en we mogen niet denken dat alles zomaar zal lopen zoals in de voorgaande wedstrijden. KVO-coach Alexander Blessin.

15:02 vooraf, 15 uur 02. Alle ploegen en coaches hebben voor elke wedstrijd wel zorgen, maar het coronaspook heeft KV Oostende en Zulte Waregem (nog) niet in zijn greep. Voor zover bekend tellen beide ploegen geen besmettingen en speelt het dekselse virus vandaag niet mee. Dat is een verademing in de huidige context van de Belgische competitie.

14:57 vooraf, 14 uur 57. KV Oostende - Zulte Waregem. De 10e speeldag in de Jupiler Pro League serveert ons op zondag 3 affiches. Na de Antwerpse derby begint om 16u een West-Vlaams onderonsje tussen KV Oostende en Zulte Waregem. De thuisploeg heeft zijn degelijke tot goeie prestaties niet altijd kunnen vertalen in puntengewin, maar met 12 punten uit 8 wedstrijden zal het ook niet te veel mopperen. Bij de bezoekers zijn er meer kopzorgen. Essevee heeft zich al een poos vastgereden in het sukkelstraatje. Kan de nummer 15 na deze wedstrijd weer wat meer ademen?

De thuisploeg heeft zijn degelijke tot goeie prestaties niet altijd kunnen vertalen in puntengewin, maar met 12 punten uit 8 wedstrijden zal het ook niet te veel mopperen.

Bij de bezoekers zijn er meer kopzorgen. Essevee heeft zich al een poos vastgereden in het sukkelstraatje. Kan de nummer 15 na deze wedstrijd weer wat meer ademen?

14:57 - Vooraf Vooraf, 14 uur 57

Opstelling KV Oostende. Guillaume Hubert, Jelle Bataille, Anton Tanghe, Jack Hendry, Arthur Theate, Théo Ndicka Matam, Cameron McGeehan, Maxime D'Arpino, Kevin Vandendriessche, Fashion Sakala, Makhtar Gueye Opstelling KV Oostende Makhtar Gueye, Fashion Sakala, Kevin Vandendriessche, Maxime D'Arpino, Cameron McGeehan, Théo Ndicka Matam, Arthur Theate, Jack Hendry, Anton Tanghe, Jelle Bataille, Guillaume Hubert

Opstelling Zulte Waregem. Louis Bostyn, Daniel Opare, William Bianda, Olivier Deschacht, Laurens De Bock, Gianni Bruno, Abdoulaye Sissako, Omar Govea, Damien Marcq, Jean-Luc Dompé, Tomáš Chorý Opstelling Zulte Waregem Tomáš Chorý, Jean-Luc Dompé, Damien Marcq, Omar Govea, Abdoulaye Sissako, Gianni Bruno, Laurens De Bock, Olivier Deschacht, William Bianda, Daniel Opare, Louis Bostyn