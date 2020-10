LIVE: Nmecha brengt Anderlecht al snel op voorsprong tegen Kortrijk

23' eerste helft, minuut 23. Nmecha wordt afgetroefd door Sainsbury, waardoor D'Haene een nieuwe aanval kan opzetten. De voorzet richting Mboyo eindigt in de handen van Van Crombrugge. Momenteel ontbreekt de precisie aan beide kanten. . Nmecha wordt afgetroefd door Sainsbury, waardoor D'Haene een nieuwe aanval kan opzetten. De voorzet richting Mboyo eindigt in de handen van Van Crombrugge. Momenteel ontbreekt de precisie aan beide kanten.

21' eerste helft, minuut 21. Mykhaylichenko en Mboyo blijven na een stevig duel even op de grond liggen. Beide spelers zijn even van slag, maar staan al snel weer recht. . Mykhaylichenko en Mboyo blijven na een stevig duel even op de grond liggen. Beide spelers zijn even van slag, maar staan al snel weer recht.



18' eerste helft, minuut 18. Kortrijk zet hoog druk en laat de Anderlecht-defensie niet uitvoetballen. Na een goede start kunnen de bezoekers de lijn momenteel niet doortrekken. . Kortrijk zet hoog druk en laat de Anderlecht-defensie niet uitvoetballen. Na een goede start kunnen de bezoekers de lijn momenteel niet doortrekken.

17' eerste helft, minuut 17. Kortrijk lijkt moed geput te hebben uit de grote kans en herstelt het evenwicht. Nu is het Ocansey die vanuit een scherpe hoek Van Crombrugge aan het werk zet. Een goede redding van de Rode Duivel. . Kortrijk lijkt moed geput te hebben uit de grote kans en herstelt het evenwicht. Nu is het Ocansey die vanuit een scherpe hoek Van Crombrugge aan het werk zet. Een goede redding van de Rode Duivel.

14' eerste helft, minuut 14. Delcroix redt op de lijn! D'Haene trapt een voorzet in een tijd vanop zijn linkerflank. Van Crombrugge kan niet klemmen waardoor Delcroix in de fase die volgt de bal van de lijn moet redden. Wat een kans voor Kortrijk! . Delcroix redt op de lijn! D'Haene trapt een voorzet in een tijd vanop zijn linkerflank. Van Crombrugge kan niet klemmen waardoor Delcroix in de fase die volgt de bal van de lijn moet redden. Wat een kans voor Kortrijk!

12' eerste helft, minuut 12. KV Kortrijk kan momenteel geen antwoord bieden op het overwicht van Anderlecht. Paars-wit is goed begonnen aan de wedstrijd, maar het blijft natuurlijk altijd opletten voor het team van Kompany. . KV Kortrijk kan momenteel geen antwoord bieden op het overwicht van Anderlecht. Paars-wit is goed begonnen aan de wedstrijd, maar het blijft natuurlijk altijd opletten voor het team van Kompany.

10' eerste helft, minuut 10. Lukas Nmecha grijpt na een ongelukkig duel naar de schouder. De spits van Anderlecht lijkt toch wat last te ondervinden, maar komt al snel weer het veld op. . Lukas Nmecha grijpt na een ongelukkig duel naar de schouder. De spits van Anderlecht lijkt toch wat last te ondervinden, maar komt al snel weer het veld op.

6' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 6 door Lukas Nmecha van Anderlecht. 0, 1. goal KV Kortrijk Anderlecht 26' 0 1

5' eerste helft, minuut 5. Daar is Nmecha meteen! De eerste hoekschop van de wedstrijd is voor Anderlecht. De voorzet van Tau waait tot bij Zulj, die van ver aanlegt. Jakubech kan de bal niet klemmen en Nmecha is er als de kippen bij om zijn eerste veldgoal voor Anderlecht te scoren. . Daar is Nmecha meteen! De eerste hoekschop van de wedstrijd is voor Anderlecht. De voorzet van Tau waait tot bij Zulj, die van ver aanlegt. Jakubech kan de bal niet klemmen en Nmecha is er als de kippen bij om zijn eerste veldgoal voor Anderlecht te scoren.

4' eerste helft, minuut 4. Het blijft nog wachten op een eerste echte kans. Kortrijk en Anderlecht lijken elkaar wat af te tasten. . Het blijft nog wachten op een eerste echte kans. Kortrijk en Anderlecht lijken elkaar wat af te tasten.

2' eerste helft, minuut 2. Zoals het er nu naar uitziet, zal Yari Verschaeren meer centraal op het middenveld spelen. Percy Tau neemt dan weer de flank voor zijn rekening. . Zoals het er nu naar uitziet, zal Yari Verschaeren meer centraal op het middenveld spelen. Percy Tau neemt dan weer de flank voor zijn rekening.

1' eerste helft, minuut 1. De spelers zijn eraan begonnen in het Guldensporenstadion. Kan Anderlecht opnieuw aanknopen met een overwinning tegen KV Kortrijk? . De spelers zijn eraan begonnen in het Guldensporenstadion. Kan Anderlecht opnieuw aanknopen met een overwinning tegen KV Kortrijk?



1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

20:15 vooraf, 20 uur 15. Makarenko in de tribune. Na de knappe 1-2 overwinning op het veld van KV Mechelen is er geen reden voor Yves Vanderhaeghe om zijn basiselftal te veranderen. Toch moet de Kortrijk-coach 1 gedwongen wissel doorvoeren. Evgen Makarenko mag namelijk niet aantreden tegen zijn moederclub. Hannes Van der Bruggen is zijn logische vervanger op het middenveld. . Makarenko in de tribune Na de knappe 1-2 overwinning op het veld van KV Mechelen is er geen reden voor Yves Vanderhaeghe om zijn basiselftal te veranderen. Toch moet de Kortrijk-coach 1 gedwongen wissel doorvoeren. Evgen Makarenko mag namelijk niet aantreden tegen zijn moederclub. Hannes Van der Bruggen is zijn logische vervanger op het middenveld.

20:10 vooraf, 20 uur 10. Opnieuw wijzigingen bij Anderlecht. Anderlecht-coach Vincent Kompany blijft nog steeds zoeken naar de juiste basiself. Ook vanavond komen er opnieuw enkele nieuwe namen aan de aftrap bij de Brusselaars. In vergelijking met vorige week verdwijnen Cullen, Kana en Dimata naar de bank. Zulj, Lokonga en Bundu zijn hun vervangers. . Opnieuw wijzigingen bij Anderlecht Anderlecht-coach Vincent Kompany blijft nog steeds zoeken naar de juiste basiself. Ook vanavond komen er opnieuw enkele nieuwe namen aan de aftrap bij de Brusselaars. In vergelijking met vorige week verdwijnen Cullen, Kana en Dimata naar de bank. Zulj, Lokonga en Bundu zijn hun vervangers.

20:07 vooraf, 20 uur 07. Geen publiek betekent ook geen inkomsten. Zonder publiek maken we altijd verlies. KVK-voorzitter Ronny Verhelst. Geen publiek betekent ook geen inkomsten. Zonder publiek maken we altijd verlies. KVK-voorzitter Ronny Verhelst

19:56 vooraf, 19 uur 56. Eerste wedstrijd opnieuw zonder publiek. Omdat het coronavirus de laatste weken opnieuw aan kracht heeft gewonnen, is er besloten geen publiek meer toe te laten in de Jupiler Pro League. Toch mogen we ons gelukkig prijzen dat de wedstrijd nog doorgaat vanavond. In totaal zijn er namelijk al drie wedstrijden uitgesteld: Eupen-Mechelen, Cercle Brugge-Moeskroen en Charleroi -Waasland-Beveren. . Eerste wedstrijd opnieuw zonder publiek Omdat het coronavirus de laatste weken opnieuw aan kracht heeft gewonnen, is er besloten geen publiek meer toe te laten in de Jupiler Pro League. Toch mogen we ons gelukkig prijzen dat de wedstrijd nog doorgaat vanavond. In totaal zijn er namelijk al drie wedstrijden uitgesteld: Eupen-Mechelen, Cercle Brugge-Moeskroen en Charleroi -Waasland-Beveren.

19:54 - Vooraf Vooraf, 19 uur 54

Opstelling KV Kortrijk. Adam Jakubech, Petar Golubovic, Trent Sainsbury, Timothy Derijck, Kristof D'Haene, Gilles Dewaele, Hannes Van der Bruggen, Julien De Sart, Michiel Jonckheere, Ilombe Mboyo, Eric Ocansey Opstelling KV Kortrijk Eric Ocansey, Ilombe Mboyo, Michiel Jonckheere, Julien De Sart, Hannes Van der Bruggen, Gilles Dewaele, Kristof D'Haene, Timothy Derijck, Trent Sainsbury, Petar Golubovic, Adam Jakubech

Opstelling Anderlecht. Hendrik van Crombrugge, Michael Murillo, Matt Miazga, Hannes Delcroix, Bogdan Mykhaylichenko, Peter Zulj, Yari Verschaeren, Albert Sambi Lokonga, Percy Tau, Lukas Nmecha, Mustapha Bundu Opstelling Anderlecht Mustapha Bundu, Lukas Nmecha, Percy Tau, Albert Sambi Lokonga, Yari Verschaeren, Peter Zulj, Bogdan Mykhaylichenko, Hannes Delcroix, Matt Miazga, Michael Murillo, Hendrik van Crombrugge