LIVE: KV Mechelen probeert degradatiespook te verjagen tegen Eupen

7' eerste helft, minuut 7. Eupen blijft voor de meeste dreiging zorgen. Musona kan uithalen, maar zijn schot waait ver over. Even later probeert Ngoy alleen op Coucke af te gaan, maar hij tikt de bal te ver. KV Mechelen kan voorlopig niet reageren.

5' eerste helft, minuut 5. Daar is Prevljak opnieuw. Hij krijgt een voorzet vanop links en kan richting doel besluiten. Zijn poging gaat naast.

3' eerste helft, minuut 3. Gretig begin van de thuisploeg. Eupen vliegt er meteen in. Prevljak probeert zich vrij te draaien in de zestien, maar wordt afgestopt door Voet. Geen strafschop, oordeelt de scheidsrechter terecht.

1' eerste helft, minuut 1. Aftrap. Voetballen op donderdag, het is in dit vreemde jaar niet enkel weggelegd voor de ploegen in de Europa League. Ook KV Mechelen moet op dit moment aan de bak op het veld van Eupen. Bij verlies komen de Mechelaars stilaan in de gevarenzone terecht.



1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

16:53 vooraf, 16 uur 53. Bij Eupen staat Defourny onder de lat. Hij vervangt Ortwin De Wolf, die vorig weekend geblesseerd uitviel tegen Moeskroen.

16:38 vooraf, 16 uur 38. Vrancken zonder enkele blikvangers. Steven Defour sukkelt nog steeds met een kuitblessure en zit niet in de selectie. Ook diepe spits De Camargo ligt in de lappenmand. Bij KV Mechelen wordt er daarom vooral uitgekeken naar man in vorm Hairemans.

09:58 vooraf, 09 uur 58. Laatste winst Eupen in 2017. Voor de laatste zege van Eupen tegen KV Mechelen moeten we terug naar 2017. Toen kreeg KVM een 4-1 om de oren. In de laatste onderlinge ontmoeting werd het 1-1.

09:53 vooraf, 09 uur 53. Eupen- KV Mechelen. Straks maakt KV Mechelen de verre reis naar Eupen voor een inhaalmatch. Een levensbelangrijk duel, want door de goede prestaties van Waasland-Beveren de laatste weken en nu ook Moeskroen weer weet wat winnen is, is KVM plots in degradatiestrijd beland. De jongens van coach Vrancken tellen maar 2 puntjes meer dan rode lantaarn Moeskroen: 12 uit 13 wedstrijden. Bij winst straks komt het op één puntje van Eupen.

09:53 - Vooraf Vooraf, 09 uur 53

Opstelling KAS Eupen. Théo Defourny, Adriano Correia, Emmanuel Agbadou, Jordi Amat, Senna Miangue, Knowledge Musona, Edo Kayembe, Stef Peeters, Nils Schouterden, Smail Prevljak, Julien Ngoy

Opstelling KV Mechelen. Gaëtan Coucke, Victor Wernersson, Siemen Voet, Jordi Vanlerberghe, Sandy Walsh, Geoffry Hairemans, Joachim Van Damme, Onur Kaya, Rob Schoofs, Nikola Storm, Kerim Mrabti