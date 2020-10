Racing Genk pleegt een hold-up in de Ghelamco Arena

90+1' tweede helft, minuut 91. Genk wint! Het zit erop! Racing Genk wint op een diefje bij AA Gent dankzij de flater van doelman Sinan Bolat. . Genk wint! Het zit erop! Racing Genk wint op een diefje bij AA Gent dankzij de flater van doelman Sinan Bolat.

90+1' tweede helft, minuut 91. Vadis mikt op het kader. Het zit AA Gent ook niet mee, hoor. Vadis flirt met de gelijkmaker, maar ziet hoe zijn knappe schot op de lat valt.

88' tweede helft, minuut 88. Bongonda haalt uit. Bongonda gaat op wandel tussen drie verdedigers door en kan dan afdrukken. Dit keer is Bolat wel bij de les.

84' Doelpunt tijdens tweede helft, minuut 84 door Patrik Hrošovský van KRC Genk. 1, 2. goal KAA Gent KRC Genk einde 1 2

84' tweede helft, minuut 84. Blunderende Bolat. Wat krijgen we nu? Vanuit het niets lanceert Hrosovsky een raket uit de tweede lijn en Bolat verkijkt zich volledig op de bal. Het staat 1-2!

82' tweede helft, minuut 82. Het balbezit op tien minuten voor het einde van de wedstrijd spreekt boekdelen: 60% - 40%. Toch heeft de thuisploeg na de rust te weinig kunnen doen met dit overwicht.

80' tweede helft, minuut 80. Vukovic kan niet helemaal goed bij een corner van Vadis, maar met zijn vingertoppen kan hij de bal toch weg toetsen. . Vukovic kan niet helemaal goed bij een corner van Vadis, maar met zijn vingertoppen kan hij de bal toch weg toetsen.

79' tweede helft, minuut 79. Vervanging bij KAA Gent, Vadis Odjidja Ofoe erin, Sven Kums eruit wissel Sven Kums Vadis Odjidja Ofoe

78' tweede helft, minuut 78. Dessers komt erin. Onuachu wordt uit zijn lijden verlost. De boomlange spits heeft werkelijk niks laten zien vanavond en moet zijn plaats afstaan aan Dessers.

78' tweede helft, minuut 78. Vervanging bij KRC Genk, Cyriel Dessers erin, Paul Onuachu eruit wissel Paul Onuachu Cyriel Dessers

77' tweede helft, minuut 77. Mohammadi heeft vanaf zijn linkerflank al enkele uitstekende voorzetten verstuurd en gaat nu eens voor eigen succes. Maar zijn rechtervoet is duidelijk van mindere kwaliteit en hij jaagt de bal ver naast.

75' tweede helft, minuut 75. Bukari probeert het in zijn eentje te forceren met een goeie dribbel. Maar hij wil te veel hooi op zijn vork nemen en loopt zich dan vast tussen twee Genk-verdedigers.

73' Gele kaart voor Tim Kleindienst van KAA Gent tijdens tweede helft, minuut 73 Tim Kleindienst KAA Gent

72' tweede helft, minuut 72. Vervanging bij KRC Genk, Kouassi Eboue erin, Kristian Thorstvedt eruit wissel Kristian Thorstvedt Kouassi Eboue

69' tweede helft, minuut 69. Nog 20 minuten. AA Gent heeft nog steeds het meeste van het spel, maar in de 2e helft hebben we toch nog niet al te veel ballen tussen de palen gezien. Krijgen we in het slot nog een doelpunt te zien?

67' tweede helft, minuut 67. AA Gent blijft proberen, maar het is allemaal iets minder doelgericht dan voor de rust. Peter Vandenbempt. AA Gent blijft proberen, maar het is allemaal iets minder doelgericht dan voor de rust. Peter Vandenbempt

65' Gele kaart voor Jere Uronen van KRC Genk tijdens tweede helft, minuut 65 Jere Uronen KRC Genk

65' tweede helft, minuut 65. Uronen op de bon. Ref Boterberg is vanavond niet kwistig met zijn kaarten, maar voor deze overtreding van Uronen kan hij toch zijn ogen niet sluiten. De Fin kwam iets te gretig tussenbeide.

63' tweede helft, minuut 63. AA Gent komt er snel uit op de counter. Mohammadi jaagt de bal vanaf links voor doel, waar Lucumi de bal kan wegkoppen. Een broodnodige interventie, want de Gentse spitsen lagen op de loer.

62' tweede helft, minuut 62. Vervanging bij KAA Gent, Osman Bukari erin, Roman Bezoes eruit wissel Roman Bezoes Osman Bukari

61' tweede helft, minuut 61. Ook AA Gent wisselt een 1e keer. Bezoes gaat naar de kant, Bukari komt in zijn plaats.

60' tweede helft, minuut 60. Bongonda wordt aan de zijlijn genadeloos onderuit gemaaid. Ref Boterberg houdt zijn gele kaart op zak.

58' Gele kaart voor Daniel Muñoz van KRC Genk tijdens tweede helft, minuut 58 Daniel Muñoz KRC Genk

56' tweede helft, minuut 56. Aan de zijlijn kan Bezoes een verloren bal nog binnenhouden. Hij speelt Mohammadi aan, die de bal in zestien jaagt. Daar kan Kleindienst zijn kopbal niet genoeg controleren.

52' tweede helft, minuut 52. Vervanging bij KRC Genk, Dries Wouters erin, Bastien Toma eruit wissel Bastien Toma Dries Wouters

51' tweede helft, minuut 51. Al na enkele minuten in de 2e helft voert Thorup zijn 1e wissel door. Toma mag op de bank plaatsnemen, Dries Wouters is zijn vervanger.

50' tweede helft, minuut 50. Bij een vrije trap probeert Genk de thuisploeg te verrassen met een snel genomen bal. Zo niet, zegt Boterberg, die de bal opnieuw laat nemen.

48' tweede helft, minuut 48. Net als in de 1e helft is Gent het bedrijvigst in de openingsfase van de 2e helft. De bezoekers moeten ver achteruit plooien.

47' tweede helft, minuut 47. Maehle trekt zijn motor op gang en stormt zo plots de zestien binnen. Nurio brengt redding met een uitstekende sliding.

46' tweede helft, minuut 46. Aftrap. Racing Genk heeft de 2e helft op gang getrapt. We noteren meteen een kans voor de thuisploeg. Vukovic zit er goed tussen bij een voorzet van Kleindienst.

46' tweede helft tweede helft, minuut 46 match begonnen

45+1' eerste helft eerste helft, minuut 46 match afgelopen

45+1' eerste helft, minuut 46. Rust. AA Gent en Racing Genk duiken de kleedkamer in met 1-1-stand en daar zullen vooral de bezoekers blij mee zijn. Gent had het meeste van het spel en kwam verdiend op voorsprong dankzij Castro-Montes. Na de 1-0 hadden de Buffalo's nog verschillende mogelijkheden, maar de goal viel aan de overkant. Bongonda kopte knap de gelijkmaker binnen.

41' eerste helft, minuut 41. En plots is Genk daar opnieuw. Een poging van Thorstvedt wordt half afgeblokt en hobbelt naast het doel van Bolat. Ook bij de corner is het even alle hens aan dek achterin bij de thuisploeg.

40' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 40 door Theo Bongonda van KRC Genk. 1, 1. goal KAA Gent KRC Genk einde 1 1

40' eerste helft, minuut 40. Bongonda maakt gelijk. Vanuit het niets kruipt Racing Genk langszij. Hrosovsky schildert de bal op het hoofd van Bongonda, die de bal met een knappe kopbal voorbij Bolat legt.

36' eerste helft, minuut 36. Prikje van Gent. Jaremtsjoek zet een langgerekt een-tweetje op met Muhammadi en komt zo in een uitstekende positie om aan te leggen. Helaas voor de Oekraïner kraakt hij zijn schot.

34' eerste helft, minuut 34. Genk probeert er toch nog eens uit te komen. De aanval wordt door Kums in de kiem gesmoord met een overtreding op Thorstvedt.

33' eerste helft, minuut 33. AA Gent komt veel snediger en gretiger voor de dag tegen het team van zijn ex-trainer, dat toch uit een ander vaatje zal moeten tappen om hier iets te rapen.

31' eerste helft, minuut 31. Het schudt en het beeft langs alle kanten achterin bij Racing Genk. We zien toch weer een lijkbleek Genk. Een beetje wit, zoals hun truitjes. Peter Vandenbempt in Sporza op Radio 1. Het schudt en het beeft langs alle kanten achterin bij Racing Genk. We zien toch weer een lijkbleek Genk. Een beetje wit, zoals hun truitjes. Peter Vandenbempt in Sporza op Radio 1

29' eerste helft, minuut 29. Slap verdedigend werk bij Genk. Het loopt niet lekker achterin bij Genk. De bezoekende defensie biedt Kleindienst alweer een prima mogelijkheid aan. Vukovic staat pal.

27' eerste helft, minuut 27. AA Gent dringt aan. Jaremtsjoek zet Muñoz in de wind en kan dan oprukken met de bal aan de voet. Hij heeft twee afspeelmogelijkheden, maar gaat vruchteloos voor eigen succes. In het vervolg van de aanval schudt Kleindienst een verrassend schot uit zijn sloffen waar Vukovic flink wat moeite mee heeft.

25' eerste helft, minuut 25. Gevaarlijke kopbal. Meteen na de 1-0 flirt de thuisploeg al met de dubbele voorsprong. Kleindienst buffelt een corner over het doel van Vukovic.

24' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 24 door Alessio Castro-Montes van KAA Gent. 1, 0. goal KAA Gent KRC Genk einde 1 0

21' eerste helft, minuut 21. Castro-Montes pakt geschenkje uit. Racing Genk biedt de thuisploeg de 1-0 op een presenteerblaadje aan. Castro-Montes jast zijn eerste van het seizoen binnen na geklungel in de defensie van de bezoekers.

20' eerste helft, minuut 20. Jaremtsjoek waagt na Genks balverlies zijn kans van ver. Vukovic geeft geen krimp op de langzaam klimmende pegel van de Oekraïner.

19' eerste helft, minuut 19. Intussen is ook de vervanger voor Laurent Depoitre in het veld gekomen. Dat is logischerwijs de Duitser Tim Kleindienst.

18' eerste helft, minuut 18. Vervanging bij KAA Gent, Tim Kleindienst erin, Laurent Depoitre eruit wissel Laurent Depoitre Tim Kleindienst

18' eerste helft, minuut 18. Bijna Bongonda. We noteren de eerste prima mogelijkheid voor de bezoekers. Na een uitstekende doorsteekpass komt Bongonda oog in oog met Bolat. Die laatste wint het pleit door erg snel uit zijn doel te komen.

15' eerste helft, minuut 15. Blessure Depoitre. Bij het sprintje om eerder bij de bal te zijn, heeft Depoitre iets voelen knappen in zijn hamstrings. Zijn wedstrijd zit er al na een kwartier op. Erg sneu voor de Gentse spits.

14' eerste helft, minuut 14. Racing Genk reageert met een vinnige tegenprik. De Genkse doelman Vukovic staat goed op te letten en komt goed tussen voor Depoitre gevaarlijk kan worden.

12' eerste helft, minuut 12. Racing Genk probeert eens een eerste aanval in elkaar te boetseren, maar veel vorm krijgen de bezoekers er nog niet in. Een slechte bal van Maehle betekent het einde van deze schuchtere offensieve poging.

9' eerste helft, minuut 9. Racing Genk komt voorlopig niet echt in het stuk voor. Het is AA Gent dat de bal opeist, de bezoekers laten begaan.

6' eerste helft, minuut 6. Gevaarlijke vrije trap. AA Gent krijgt een vrije trap op een interessante plek, net buiten het halve maantje. Kums eist de vrijschop op en jaagt de bal naast de muur en nét naast het doel van Vukovic.

4' eerste helft, minuut 4. Jess Thorup vond de opstelling van zijn ex-team verrassend, met zowel Nurio als Mohammadi in de ploeg. Nurio staat op links in de driemansdefensie, waardoor Mohammadi de hele linkerflank voor zich heeft.

2' eerste helft, minuut 2. Mohammadi claimt tevergeefs een penalty. Mohammadi wordt gelanceerd met een lange bal en gaat in de zestien neer na een licht contact met Cuesta. Te weinig voor een penalty, oordelen zowel ref Boterberg als de var.

1' eerste helft, minuut 1. Aftrap. De twee teams zijn eraan begonnen. Het balbezit in de openingsminuut is vooral voor de bezoekers.

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

20:34 vooraf, 20 uur 34. Het is wel een bijzonder gevoel om hier terug te staan, maar ik moet me focussen op mijn eigen team en wat we willen: de 3 punten. Dat de Gent-supporters toonden dat ze mijn werk hier apprecieerden, dat doet me wel wat. Genk-coach Jess Thorup bij Eleven Sports. Het is wel een bijzonder gevoel om hier terug te staan, maar ik moet me focussen op mijn eigen team en wat we willen: de 3 punten. Dat de Gent-supporters toonden dat ze mijn werk hier apprecieerden, dat doet me wel wat. Genk-coach Jess Thorup bij Eleven Sports

20:33 vooraf, 20 uur 33. We hebben een plannetje klaar. Laat ons hopen dat het werkt en dat we een goed resultaat kunnen neerzetten. Gent-coach Wim De Decker bij Eleven Sports. We hebben een plannetje klaar. Laat ons hopen dat het werkt en dat we een goed resultaat kunnen neerzetten. Gent-coach Wim De Decker bij Eleven Sports

20:17 vooraf, 20 uur 17. De Decker grijpt stevig in. Bij AA Gent komen er 5 nieuwe gezichten aan de aftrap in vergelijking met de Europese nederlaag tegen Slovan Liberec. Sinan Bolat, Europees geschorst, neemt zijn plaats tussen de palen opnieuw in. Ook Bezoes, Dorsch, Depoitre en Mohammadi komen aan de aftrap. Dat gaat ten koste van Marrah, Botaka, Bukari en Kleindienst.

Ook Bezoes, Dorsch, Depoitre en Mohammadi komen aan de aftrap. Dat gaat ten koste van Marrah, Botaka, Bukari en Kleindienst.

20:15 vooraf, 20 uur 15. Toma vervangt Ito bij Genk. Weinig verrassingen in de elf van Racing Genk. Ito is er vanzelfsprekend niet bij: de Japanner testte positief op het coronavirus en is ook geschorst. Daardoor komt Toma opnieuw in de ploeg. Voor de rest heeft coach Jess Thorup niet gesleuteld aan zijn team.

18:34 vooraf, 18 uur 34. Opvallend Spandoek van Gent-fans voor Jess Thorup niet welkom in stadion

13:33 vooraf, 13 uur 33. Geen Ito, wel Toma. Jess Thorup heeft een lange week tijd gehad om te bouwen op de knappe prestatie van tegen Charleroi. Hij moet wel alvast een noodgedwongen wissel doorvoeren, want Junya Ito is geschorst na zijn 2 gele kaarten, en de Japanner heeft nu ook positief getest op corona. Bastien Toma is wel weer terug. De Zwitser heeft zijn schorsing na de rode kaart tegen Oostende erop zitten.

13:31 vooraf, 13 uur 31. Gent met 2 nederlagen op een rij. Voor de interlandbreak haalde Gen stevig uit tegen Beerschot (5-1), maar vorig weekend ging het opnieuw met de billen bloot tegen Cercle (5-2). Donderdag liep het in de eerste Europa League-match ook verkeerd: 1-0 bij Liberec ondanks een karrenvracht aan balbezit en kansen.



13:20 - Vooraf Vooraf, 13 uur 20

Opstelling KAA Gent. Sinan Bolat, Alessio Castro-Montes, Michael Ngadeu-Ngadjui, Andreas Hanche-Olsen, Núrio, Milad Mohammadi, Sven Kums, Niklas Dorsch, Roman Bezoes, Roman Jaremtsjoek, Laurent Depoitre Opstelling KAA Gent Laurent Depoitre, Roman Jaremtsjoek, Roman Bezoes, Niklas Dorsch, Sven Kums, Milad Mohammadi, Núrio, Andreas Hanche-Olsen, Michael Ngadeu-Ngadjui, Alessio Castro-Montes, Sinan Bolat

Opstelling KRC Genk. Danny Vukovic, Daniel Muñoz, Carlos Cuesta, Jhon Lucumi, Joakim Mæhle, Patrik Hrošovský, Kristian Thorstvedt, Jere Uronen, Theo Bongonda, Paul Onuachu, Bastien Toma Opstelling KRC Genk Bastien Toma, Paul Onuachu, Theo Bongonda, Jere Uronen, Kristian Thorstvedt, Patrik Hrošovský, Joakim Mæhle, Jhon Lucumi, Carlos Cuesta, Daniel Muñoz, Danny Vukovic