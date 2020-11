Rode lantaarn Moeskroen speelt om 17u op Cercle zijn 1e van 3 inhaalduels

07:53 vooraf, 07 uur 53. Dit is de 1e keer midweek dit seizoen. Ik ben het gewoon van de Championship. Je moet goed herstellen. De spelers bekeken ook Genk-Moeskroen. Dat was belangrijk, want Moeskroen speelde 4 weken niet. . Cercle-coach Paul Clement. Dit is de 1e keer midweek dit seizoen. Ik ben het gewoon van de Championship. Je moet goed herstellen. De spelers bekeken ook Genk-Moeskroen. Dat was belangrijk, want Moeskroen speelde 4 weken niet. Cercle-coach Paul Clement

07:47 vooraf, 07 uur 47. Moeskroen moet 3 matchen inhalen. Tot nu zijn er 6 JPL-duels uitgesteld omdat een club 7 spelers of meer zag uitvallen met corona. Moeskroen staat er 3 in het krijt. Het speelt vandaag om 17u tegen Cercle Brugge, op 1 december ontvangt het STVV, op 8 december trekt het naar Leuven. De speeluren zijn op het ongewone uur van 17u, omdat ze niet in het vaarwater mogen komen van de Europese wedstrijden die avond.

De speeluren zijn op het ongewone uur van 17u, omdat ze niet in het vaarwater mogen komen van de Europese wedstrijden die avond.

07:46 vooraf, 07 uur 46. We moeten hard werken en geloven dat het mogelijk is om onze doelen te bereiken. Moeskroen-coach Jorge Simao.

07:39 vooraf, 07 uur 39. Cercle Brugge-Moeskroen is 2e inhaalmatch. Waasland-Beveren-Oostende was gisteren de eerste inhaalmatch van een door corona uitgestelde partij. Cercle Brugge-Moeskroen volgt vandaag. Het is een match van speeldag 10, die wegviel omdat Moeskroen geplaagd werd door coronabesmettingen. Meer dan 7 spelers waren getroffen, waardoor het de matchen tegen Cercle, STVV en OHL mocht laten uitstellen. Moeskroen speelde pas vorige week in Genk (4-1) voor het eerst in meer dan een maand nog eens een match. Het kon nog altijd niet winnen en bengelt troosteloos onderaan met 3 punten uit 10 wedstrijden. Cercle Brugge doet het veel beter dan vorig seizoen, toen het zelf 3 op 30 had en tot het bittere einde moest vechten tegen de degradatie. De vereniging telt 18 punten uit 12 matchen en staat daarmee 9e.





Moeskroen speelde pas vorige week in Genk (4-1) voor het eerst in meer dan een maand nog eens een match. Het kon nog altijd niet winnen en bengelt troosteloos onderaan met 3 punten uit 10 wedstrijden.



Cercle Brugge doet het veel beter dan vorig seizoen, toen het zelf 3 op 30 had en tot het bittere einde moest vechten tegen de degradatie. De vereniging telt 18 punten uit 12 matchen en staat daarmee 9e.