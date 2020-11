LIVE: Rode lantaarn Moeskroen zoekt bij Cercle eerste overwinning

26' Gele kaart voor Vitinho van Cercle Brugge tijdens eerste helft, minuut 26 Vitinho Cercle Brugge

25' eerste helft, minuut 25. Musaba is een gesel voor de Moeskroen-defensie op rechts. Nu levert zijn dribbel geen doelrijpe kans op.

24' eerste helft, minuut 24. Verdediger Jean Marcelin wil even demonstreren dat hij ook aanvallende kwaliteiten heeft. De boomlange huurling van Monaco trapt hoog over.

23' eerste helft, minuut 23. Moeskroen, dat goed aan de wedstrijd begon, is nu wat weggezakt. Cercle heeft - weliswaar aan een gezapig tempo - de controle overgenomen.

21' eerste helft, minuut 21. Eric Bocat verdwijnt als eerste in het strafboekje van scheidsrechter Jan Boterberg. Hij gaat met gestrekte voet door op Taravel.

20' Gele kaart voor Eric Junior Bocat van Excel Moeskroen tijdens eerste helft, minuut 20 Eric Junior Bocat Excel Moeskroen

19' eerste helft, minuut 19. Moeskroen komt opnieuw goed weg na een chaotische fase in het strafschopgebied. Biancone bedient Ugbo, die te veel tijd nodig heeft om op doel te besluiten. Bocat heeft het moeilijk op de flank met de dribbelvaardige Musaba.

17' eerste helft, minuut 17. Musaba laat het liggen. Cercle Brugge vergeet de openingstreffer mee te graaien. Da Silva schept de bal tegen de paal, Musaba knalt de rebound onbegrijpelijk voorlangs.

15' eerste helft, minuut 15. Ugbo bijna. Op rechts gaat het vlotter voor Cercle. Biancone rukt op na een heerlijke pass van Hotic, maar kan Ugbo net niet bereiken. De huurling van Nottingham Forest stond nochtans klaar in het strafschopgebied.

14' eerste helft, minuut 14. Hoggas en Vitinho hebben andere ideeën over een aanval op de linkerflank. Het misverstandje levert een doeltrap op voor Koffi.

12' eerste helft, minuut 12. Moeskroen lijkt na de studieronde het heft wat in handen te nemen, maar veel levert dat nog niet op. De Henegouwers krijgen van Cercle de ruimte om wat te combineren.

11' eerste helft, minuut 11. Biancone legt Olinga neer aan de hoekschopvlag. Een lichte overtreding, maar wel een vrije trap voor de bezoekers.

10' eerste helft, minuut 10. Met een knappe dribbel speelt Vitinho het veld open. De inspanning van de Braziliaanse flankverdediger krijgt geen vervolg.

8' eerste helft, minuut 8. Ook Cercle Brugge kan een eerste keer dreigen, dankzij de eerste hoekschop. Kanouté kopt door naar Taravel, die buitenspel was blijven hangen.

6' eerste helft, minuut 6. Moeskroen houdt de bal goed in de ploeg en gaat op zoek naar een nieuwe aanval. Nochtans zijn de benen niet al te fris na nog een competitiewedstrijd op zondagavond.

4' eerste helft, minuut 4. Eerste kansje voor Moeskroen. Moeskroen komt met een goede aanval al eens piepen in het Brugse strafschopgebied. Olinga vindt geen hoofd van een ploegmaat, Bakic knalt de afvallende bal in de tribunes.

2' eerste helft, minuut 2. Moeskroen tekent een 4-4-2 uit in de openingsminuut. Met drie strakke linies vangt het Cercle een eerste keer op.

1' eerste helft, minuut 1. Aftrap. Moeskroen begint aan zijn loodzware inhaalperiode in Brugge. Kan het tegen Cercle de ommekeer inzetten met een eerste zege?



16:53 vooraf, 16 uur 53. Ik wil consistenter zijn dan tegen Genk en dan zijn we niet gemakkelijk te kloppen, denk ik. Jorge Simao, coach Moeskroen.

16:49 vooraf, 16 uur 49. We onderschatten Moeskroen zeker niet, want ze hebben heel ervaren coach. Je ziet al verbeteringen, dus we verwachten een moeilijke wedstrijd. Paul Clement, coach Cercle.

16:40 vooraf, 16 uur 40. Ook geen wissels bij Moeskroen. Ook Simao heeft voldoende gezien in de eerste helft tegen Genk om hetzelfde elftal aan de aftrap te brengen tegen Cercle Brugge. De Henegouwers kunnen wel wat standvastigheid gebruiken in hun zoektocht naar een eerste overwinning.

16:39 vooraf, 16 uur 39. Jorge Simao kreeg bij zijn debuut als coach van Moeskroen een 4-1-nederlaag aangesmeerd door die andere debutant, John van den Brom. Moeskroen begon nochtans aardig aan de eerste helft met gedurfd, aanvallend voetbal, maar ging na de pauze kopje-onder.

16:37 vooraf, 16 uur 37. Geen wissels bij Cercle. Paul Clement is terecht tevreden over het elftal dat Waasland-Beveren afgelopen weekend klopte met 0-2. Hij gooit Ike Ugbo, die beide doelpunten voor zijn rekening nam, weer in de voorhoede.

16:13 vooraf, 16 uur 13. 3 luttele punten. Moeskroen kon dit seizoen nog geen wedstrijd winnen. Na 10 speeldagen en een coachwissel kon het slechts 3 punten sprokkelen. Betekenen de inhaalwedstrijden een ommekeer voor de rode lantaarn, die gisteren Waasland-Beveren verder zag uitlopen?

07:53 vooraf, 07 uur 53. Dit is de 1e keer midweek dit seizoen. Ik ben het gewoon van de Championship. Je moet goed herstellen. De spelers bekeken ook Genk-Moeskroen. Dat was belangrijk, want Moeskroen speelde 4 weken niet. . Cercle-coach Paul Clement.

07:47 vooraf, 07 uur 47. Moeskroen moet 3 matchen inhalen. Tot nu zijn er 6 JPL-duels uitgesteld omdat een club 7 spelers of meer zag uitvallen met corona. Moeskroen staat er 3 in het krijt. Het speelt vandaag om 17u tegen Cercle Brugge, op 1 december ontvangt het STVV, op 8 december trekt het naar Leuven. De speeluren zijn op het ongewone uur van 17u, omdat ze niet in het vaarwater mogen komen van de Europese wedstrijden die avond.

07:46 vooraf, 07 uur 46. We moeten hard werken en geloven dat het mogelijk is om onze doelen te bereiken. Moeskroen-coach Jorge Simao.

07:39 vooraf, 07 uur 39. Cercle Brugge-Moeskroen is 2e inhaalmatch. Waasland-Beveren-Oostende was gisteren de eerste inhaalmatch van een door corona uitgestelde partij. Cercle Brugge-Moeskroen volgt vandaag. Het is een match van speeldag 10, die wegviel omdat Moeskroen geplaagd werd door coronabesmettingen. Meer dan 7 spelers waren getroffen, waardoor het de matchen tegen Cercle, STVV en OHL mocht laten uitstellen. Moeskroen speelde pas vorige week in Genk (4-1) voor het eerst in meer dan een maand nog eens een match. Het kon nog altijd niet winnen en bengelt troosteloos onderaan met 3 punten uit 10 wedstrijden. Cercle Brugge doet het veel beter dan vorig seizoen, toen het zelf 3 op 30 had en tot het bittere einde moest vechten tegen de degradatie. De vereniging telt 18 punten uit 12 matchen en staat daarmee 9e.





07:38 - Vooraf Vooraf, 07 uur 38

Opstelling Cercle Brugge. Thomas Didillon, Giulian Biancone, Jean Marcelin, Jérémy Taravel, Vitinho, Dino Hotic, Franck Kanouté, Kevin Hoggas, Anthony Musaba, Ike Ugbo, Leonardo Da Silva Lopes

Opstelling Excel Moeskroen. Hervé Koffi, Alessandro Ciranni, Matías Silvestre, Saad Agouzoul, Eric Junior Bocat, Fabrice Olinga, Jean Onana, Xadas, Marko Bakic, Harlem Gnohéré, Nuno Da Costa