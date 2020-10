10:30

vooraf, 10 uur 30. De Derby van 't Stad. Vandaag serveren we u 3 matchen in de Jupiler Pro League. KV Oostende ontvangt om 16u Zulte Waregem, daarna is er STVV - Standard (18.15u), maar beginnen doen we met de stadsderby in Antwerpen. Om 13.30u kijken Antwerp en Beerschot mekaar in de ogen in een leeg Bosuilstadion. Om de opmars van het coronavirus een halt toe te roepen, zijn supporters niet toegelaten. Geen 12e man dus, maar wel een match met een mooie beloning voor de winnaar. Wie vanmiddag 3 punten pakt, gaat aan de leiding in de Jupiler Pro League. .