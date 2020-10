Mbokani schenkt Antwerp titel van “ploeg van ’t stad” en leidersplaats

Antwerp – Beerschot in een notendop:

Refaelov wijst Antwerp nog maar eens de weg

Antwerp bleef de betere ploeg en Frans moest een voorzet van Gerkens over het eigen doel tikken om de 3-0 van Mbokani en de finale knock-out te voorkomen. Beerschot schoot wakker en ging beter voetballen. Bij de eerste de beste kans was het meteen raak voor de Ratten. Tissoudali rolde Seck en Miyoshi op en pikte er Suzuki uit voor doel. Geen 3-0, maar 2-1 bij de rust.

Het vooruitzicht van een eerste Antwerpse derby met inzet in 16 jaar had die van Antwerp vooraf schijnbaar net iets meer gekieteld, want van bij de start namen de roodhemden van coach Ivan Leko het heft in handen. Beerschot hield een vijftal minuten stand, maar dan wees Refaelov zijn ploeg de weg met een afgeweken schot in de hoek.

Momentum kantelt, maar Mbokani beslist het met één flits

Na de rust begon de vermoeidheid na de Europese match van donderdag door te wegen bij Antwerp. Beerschot voelde dat en voerde de druk op de verdediging van het stamnummer 1 op. Holzhauser, voor de rust nog onzichtbaar, kwam beter tot zijn recht, maar een spectaculaire poging met links krikte zijn ferme statistieken niet verder op.



De gelijkmaker liet lang op zich wachten, maar kwam er 17 minuten voor tijd dan toch. Verstraete ging liggen, maar Vergoote zag er geen graten in. De organisatie was even zoek bij Antwerp en Beerschot profiteerde daar optimaal van. Tissoudali pikte er net als in de eerste helft Suzuki uit voor doel en die zorgde voor de verdiende 2-2.



Het mentale voordeel leek definitief te kantelen in het voordeel van de bezoekers, maar uit het niets klom Antwerp toch weer op voorsprong. Buta opende splijtend op Mbokani en die duwde het leer oog in oog met Vanhamel knap in de verste hoek.

De eerste kans voor Antwerp in de tweede helft kwam er pas een kwartier voor tijd, maar leverde wel de drie punten op voor The Great Old. Beerschot verdiende meer, maar het is het stamnummer 1 dat naar de eerste plek in de hoogste afdeling springt.