LIVE: Antwerp-voorsprong gehalveerd na aansluitingstreffer van Suzuki

55' tweede helft, minuut 55. Vervanging bij Antwerp, Aurélio Buta erin, Koji Miyoshi eruit wissel Koji Miyoshi Aurélio Buta

54' tweede helft, minuut 54. Dom zoekt Holzhauser aan de tweede paal. Seck moet een hoekschop toestaan. . Dom zoekt Holzhauser aan de tweede paal. Seck moet een hoekschop toestaan.

52' tweede helft, minuut 52. Het golft een beetje over en weer in de openingsfase van de tweede helft. Peter Vandenbempt op Radio 1. Het golft een beetje over en weer in de openingsfase van de tweede helft Peter Vandenbempt op Radio 1

52' tweede helft, minuut 52. Holzhauser is niet zijn gewoonlijke doen. De gevaarlijkste man bij Beerschot is Tissoudali, die zowat elke bezoekende aanval op gang trekt. . Holzhauser is niet zijn gewoonlijke doen. De gevaarlijkste man bij Beerschot is Tissoudali, die zowat elke bezoekende aanval op gang trekt.

50' tweede helft, minuut 50. Butez lanceert een snelle Antwerpse aanval. Refaelov ziet Miyoshi vrijlopen op rechts, maar de Japanner sukkelt met zijn controle. . Butez lanceert een snelle Antwerpse aanval. Refaelov ziet Miyoshi vrijlopen op rechts, maar de Japanner sukkelt met zijn controle.

48' tweede helft, minuut 48. Antwerp moet zich toch wat herpakken nadat Beerschot in het slot van de eerste helft de betere ploeg was. Peter Vandenbempt op Radio 1. Antwerp moet zich toch wat herpakken nadat Beerschot in het slot van de eerste helft de betere ploeg was Peter Vandenbempt op Radio 1

46' tweede helft, minuut 46. Beerschot heeft de tweede helft tegen Antwerp op gang getrapt. Het staat 2-1 in het voordeel van de roodhemden. . Beerschot heeft de tweede helft tegen Antwerp op gang getrapt. Het staat 2-1 in het voordeel van de roodhemden.

46' tweede helft tweede helft, minuut 46 match begonnen

45+3' eerste helft eerste helft, minuut 48 match afgelopen

45+2' eerste helft, minuut 47. Einde eerste helft. De Antwerpse derby startte flitsend met 3 goals in de eerste 25 minuten, maar daarna verdween het tempo uit de wedstrijd. Antwerp leidt met 2-1 aan de rust. . Einde eerste helft De Antwerpse derby startte flitsend met 3 goals in de eerste 25 minuten, maar daarna verdween het tempo uit de wedstrijd. Antwerp leidt met 2-1 aan de rust.



45+1' eerste helft, minuut 46. De eerste van twee minuten extra tijd is ingegaan. Antwerp krijgt nog een hoekschop. . De eerste van twee minuten extra tijd is ingegaan. Antwerp krijgt nog een hoekschop.

45' eerste helft, minuut 45. Suzuki in het zijnet. Suzuki speelt De Laet door de benen en is dan opportunistisch vanuit een scherpe hoek. Hij trapt hard in het zijnet, Butez hoeft niet in actie te komen. . Suzuki in het zijnet Suzuki speelt De Laet door de benen en is dan opportunistisch vanuit een scherpe hoek. Hij trapt hard in het zijnet, Butez hoeft niet in actie te komen.

44' eerste helft, minuut 44. Na veel laterale passes vindt Joren Dom het welletjes geweest. Zijn schot vanaf een meter of 30 gaat meters naast. . Na veel laterale passes vindt Joren Dom het welletjes geweest. Zijn schot vanaf een meter of 30 gaat meters naast.

42' eerste helft, minuut 42. Na een flitsend begin en 3 doelpunten in de eerste 25 minuten is het tempo volledig uit de wedstrijd verdwenen. We slepen ons naar de rust. . Na een flitsend begin en 3 doelpunten in de eerste 25 minuten is het tempo volledig uit de wedstrijd verdwenen. We slepen ons naar de rust.

40' eerste helft, minuut 40. Juklerod worstelt zich op links voorbij twee tegenstanders en versiert een hoekschop. Die wordt aan de eerste paal verlengd door De Laet, maar Haroun wordt aan de tweede paal opgevangen. . Juklerod worstelt zich op links voorbij twee tegenstanders en versiert een hoekschop. Die wordt aan de eerste paal verlengd door De Laet, maar Haroun wordt aan de tweede paal opgevangen.

39' eerste helft, minuut 39. Een vrije trap wordt weggekopt naar de hoek van de zestien. Refaelov probeert het daar spectaculair, maar dat is erg moeilijk. . Een vrije trap wordt weggekopt naar de hoek van de zestien. Refaelov probeert het daar spectaculair, maar dat is erg moeilijk.

37' Gele kaart voor Pieter Gerkens van Antwerp tijdens eerste helft, minuut 37 Pieter Gerkens Antwerp

36' eerste helft, minuut 36. Tissoudali ontsnapt nu op rechts en Suzuki staat opnieuw vrij voor doel. Tissoudali gaat deze keer voor eigen succes en trapt op De Laet. . Tissoudali ontsnapt nu op rechts en Suzuki staat opnieuw vrij voor doel. Tissoudali gaat deze keer voor eigen succes en trapt op De Laet.

35' eerste helft, minuut 35.

34' Gele kaart voor Martin Hongla van Antwerp tijdens eerste helft, minuut 34 Martin Hongla Antwerp

34' eerste helft, minuut 34. De VAR vond dat Mbokani doorgebroken was en door 2 spelers tegelijkertijd werd neergelegd. Ik vind in feite dat de VAR gelijk had. Peter Vandenbempt op Radio 1. De VAR vond dat Mbokani doorgebroken was en door 2 spelers tegelijkertijd werd neergelegd. Ik vind in feite dat de VAR gelijk had. Peter Vandenbempt op Radio 1

31' eerste helft, minuut 31. Na lang vijven en zessen mag Refaelov dan eindelijk de vrije trap nemen. Moeilijk om zo lang de focus vast te houden, en dat bewijst Refaelov met een flauw schot over. . Na lang vijven en zessen mag Refaelov dan eindelijk de vrije trap nemen. Moeilijk om zo lang de focus vast te houden, en dat bewijst Refaelov met een flauw schot over.

30' eerste helft, minuut 30. Het is niet meteen duidelijk, maar het lijkt erop dat ref Vergoote gebaart bij zijn beslissing en dus de gele kaart voor Frans blijft. . Het is niet meteen duidelijk, maar het lijkt erop dat ref Vergoote gebaart bij zijn beslissing en dus de gele kaart voor Frans blijft.

28' eerste helft, minuut 28. VAR-check. Frans staat er wat beteuterd bij, want Vergoote wordt door de VAR naar het scherm geroepen. . VAR-check Frans staat er wat beteuterd bij, want Vergoote wordt door de VAR naar het scherm geroepen.

27' eerste helft, minuut 27. Frans heeft de handen vol met Mbokani en legt hem aan de rand van de zestien over de knie: geel. . Frans heeft de handen vol met Mbokani en legt hem aan de rand van de zestien over de knie: geel.

27' Gele kaart voor Jan van den Bergh van Beerschot tijdens eerste helft, minuut 27 Jan Van den Bergh Beerschot

26' eerste helft, minuut 26.

25' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 25 door Musashi Suzuki van Beerschot. 2, 1. goal Antwerp Beerschot 56' 2 1

25' eerste helft, minuut 25. De aansluitingstreffer! Beerschot kent een beter moment en benut dat optimaal. Tissoudali zet Seck en Miyoshi een ferme neus en legt dan panklaar voor Suzuki, die niet meer kan missen: 2-1! . De aansluitingstreffer! Beerschot kent een beter moment en benut dat optimaal. Tissoudali zet Seck en Miyoshi een ferme neus en legt dan panklaar voor Suzuki, die niet meer kan missen: 2-1!

25' eerste helft, minuut 25.

23' eerste helft, minuut 23. Beerschot steekt de neus eens aan het venster. Vorogovskiy gaat op snelheid voorbij Haroun, maar die tackelt nog in hoekschop. . Beerschot steekt de neus eens aan het venster. Vorogovskiy gaat op snelheid voorbij Haroun, maar die tackelt nog in hoekschop.

23' eerste helft, minuut 23. Er is nog geen kwartwedstrijd gespeeld, maar Holzhauser probeert het van erg ver al met een wanhoopspoging. Hoog over. . Er is nog geen kwartwedstrijd gespeeld, maar Holzhauser probeert het van erg ver al met een wanhoopspoging. Hoog over.

18' eerste helft, minuut 18. Beerschot komt niet in het stuk voor. Gerkens brengt een hoge bal in één keer voor doel, Frans moet hem over het eigen doel in hoekschop werken om Mbokani het scoren te beletten. . Beerschot komt niet in het stuk voor. Gerkens brengt een hoge bal in één keer voor doel, Frans moet hem over het eigen doel in hoekschop werken om Mbokani het scoren te beletten.

16' eerste helft, minuut 16.

15' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 15 door Simen Juklerød van Antwerp. 2, 0. goal Antwerp Beerschot 56' 2 0

14' eerste helft, minuut 14. 2-0! Antwerp is de betere ploeg en verdubbelt al voor het kwartier zijn voorsprong. Na een soort van handbalaanval legt Refaelov piekfijn klaar voor Juklerod, die enig mooi in de korte hoek afrondt: 2-0! . 2-0! Antwerp is de betere ploeg en verdubbelt al voor het kwartier zijn voorsprong. Na een soort van handbalaanval legt Refaelov piekfijn klaar voor Juklerod, die enig mooi in de korte hoek afrondt: 2-0!

12' eerste helft, minuut 12. Mbokani houdt zich misschien wel te fair recht na een tackle van Frans in de zestien. Vanuit een schuine hoek probeert hij nog te trappen, maar kan hij Vanhamel niet bedreigen. De roep om een strafschop daarna komt te laat. . Mbokani houdt zich misschien wel te fair recht na een tackle van Frans in de zestien. Vanuit een schuine hoek probeert hij nog te trappen, maar kan hij Vanhamel niet bedreigen. De roep om een strafschop daarna komt te laat.

10' eerste helft, minuut 10. Tissoudali gaat Seck op links voorbij en probeert al vallend nog voor doel te brengen. De bal is evenwel over de achterlijn gegaan. Doeltrap voor Butez. . Tissoudali gaat Seck op links voorbij en probeert al vallend nog voor doel te brengen. De bal is evenwel over de achterlijn gegaan. Doeltrap voor Butez.

8' eerste helft, minuut 8.

7' eerste helft, minuut 7. Refaelov opent de score! De eerste Antwerpse ploeg die het net weet te vinden is Antwerp. Refaelov krijgt tijd om aan te leggen aan de rand van de zestien. De bal wijkt nog af op de voet van Halaimia en gaat over Vanhamel in doel: 1-0! . Refaelov opent de score! De eerste Antwerpse ploeg die het net weet te vinden is Antwerp. Refaelov krijgt tijd om aan te leggen aan de rand van de zestien. De bal wijkt nog af op de voet van Halaimia en gaat over Vanhamel in doel: 1-0!

7' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 7 door Lior Refaelov van Antwerp. 1, 0. goal Antwerp Beerschot 56' 1 0

Ook nieuwbakken Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden volgt de derby met argusogen.

6' eerste helft, minuut 6. De openingsfase is redelijk in evenwicht met veel middenveldspel. Peter Vandenbempt op Radio 1. De openingsfase is redelijk in evenwicht met veel middenveldspel Peter Vandenbempt op Radio 1

5' eerste helft, minuut 5. Sterk wedstrijdbegin van Seck. Zijn passes komen goed aan en verdedigend houdt hij Vorogovskiy knap af op de flank. . Sterk wedstrijdbegin van Seck. Zijn passes komen goed aan en verdedigend houdt hij Vorogovskiy knap af op de flank.

3' eerste helft, minuut 3. Niets aan de hand, Vergoote heeft dat goed bekeken. Peter Vandenbempt op Radio 1. Niets aan de hand, Vergoote heeft dat goed bekeken Peter Vandenbempt op Radio 1

3' eerste helft, minuut 3.

2' eerste helft, minuut 2. Mbokani zoekt een strafschop. Mbokani neemt een verre bal van Seck uitstekend mee en snelt de zestien in. Halaimia sluit niet zonder risico de deur, maar Vergoote ziet er terecht geen overtreding in. . Mbokani zoekt een strafschop Mbokani neemt een verre bal van Seck uitstekend mee en snelt de zestien in. Halaimia sluit niet zonder risico de deur, maar Vergoote ziet er terecht geen overtreding in.

1' eerste helft, minuut 1. Aftrap! In het Bosuilstadion is zopas de eerste Antwerpse derby met inzet in 16 jaar op gang gefloten. Wie kroont zich tot Ploeg van 't Stad (en de nieuwe leider in 1A)? . Aftrap! In het Bosuilstadion is zopas de eerste Antwerpse derby met inzet in 16 jaar op gang gefloten. Wie kroont zich tot Ploeg van 't Stad (en de nieuwe leider in 1A)?

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

13:25 vooraf, 13 uur 25. Ready, set, go! We zitten helemaal klaar voor de eerste Antwerpse derby op het hoogste niveau in 16 jaar. Jasper Vergoote moet het altijd beladen duel in goede banen leiden. . Ready, set, go! We zitten helemaal klaar voor de eerste Antwerpse derby op het hoogste niveau in 16 jaar. Jasper Vergoote moet het altijd beladen duel in goede banen leiden.

13:23 vooraf, 13 uur 23. We spelen vandaag op verplaatsing met Holzhauser, Tissoudali en Suzuki en zijn dus niet gekomen om te verdedigen. Hernan Losada, coach Beeschot. We spelen vandaag op verplaatsing met Holzhauser, Tissoudali en Suzuki en zijn dus niet gekomen om te verdedigen. Hernan Losada, coach Beeschot

13:19 vooraf, 13 uur 19. De sleutel ligt in de omschakeling. Hun vleugelverdedigers zijn eerder wingers dan wingbacks. We moeten compact spelen en op de juiste momenten hoog druk zetten. Hernan Losada, coach Beerschot. De sleutel ligt in de omschakeling. Hun vleugelverdedigers zijn eerder wingers dan wingbacks. We moeten compact spelen en op de juiste momenten hoog druk zetten. Hernan Losada, coach Beerschot

13:18 vooraf, 13 uur 18. Ik ben blij dat we in deze tijden nog steeds kunnen voetballen. Voetbal maakt de mensen gelukkig. Ivan Leko, coach Antwerp. Ik ben blij dat we in deze tijden nog steeds kunnen voetballen. Voetbal maakt de mensen gelukkig. Ivan Leko, coach Antwerp

13:18 vooraf, 13 uur 18. Ik weet dat we vaak op achterstand komen, maar ben daar niet mee bezig. Als ik nog 20 wedstrijden eerst moet achtervolgen om aan het einde te winnen, dan teken ik meteen. Ivan Leko, coach Antwerp. Ik weet dat we vaak op achterstand komen, maar ben daar niet mee bezig. Als ik nog 20 wedstrijden eerst moet achtervolgen om aan het einde te winnen, dan teken ik meteen. Ivan Leko, coach Antwerp

12:44 vooraf, 12 uur 44. De derby maakt ook in coronatijden heel wat los bij de diehardfans. De derby maakt ook in coronatijden heel wat los bij de diehardfans

12:35 vooraf, 12 uur 35. Leko kan weer rekenen op Seck en Mbokani. Antwerp kwam donderdagavond nog in actie in de Europa League. The Great Old zette Loedogorets met 1-2 opzij. Fel roteren doet Ivan Leko niet. Hij vervangt Batubinsika achterin door Seck, die na een positieve coronatest weer mag aantreden. In het aanvallend compartiment keert Mbokani na zijn Europese schorsing terug in de basis ten koste van Benavente. . Leko kan weer rekenen op Seck en Mbokani Antwerp kwam donderdagavond nog in actie in de Europa League. The Great Old zette Loedogorets met 1-2 opzij. Fel roteren doet Ivan Leko niet. Hij vervangt Batubinsika achterin door Seck, die na een positieve coronatest weer mag aantreden. In het aanvallend compartiment keert Mbokani na zijn Europese schorsing terug in de basis ten koste van Benavente.

12:31 vooraf, 12 uur 31. 1 wissel bij de bezoekers. Beerschot haalde vorige week zwaar uit tegen STVV. Al in de eerste helft legden de Ratten er 5 in het mandje. Na de rust volgde er nog een 6e doelpunt. Weinig reden tot wijzigen dus voor coach Hernan Losada. Alleen Brogno, maanden out met een knieletsel, wordt vervangen door Suzuki. . 1 wissel bij de bezoekers Beerschot haalde vorige week zwaar uit tegen STVV. Al in de eerste helft legden de Ratten er 5 in het mandje. Na de rust volgde er nog een 6e doelpunt. Weinig reden tot wijzigen dus voor coach Hernan Losada. Alleen Brogno, maanden out met een knieletsel, wordt vervangen door Suzuki.

De eerste opstelling die binnenrolt is die van Beerschot:

10:53 vooraf, 10 uur 53. Welke eindscore staat straks rond 15.15u op het bord? Wim Helsen: "1-4." Luk Wyns: "Beerschot maakt veel goals, maar slikt er ook veel. We winnen met 4-2." . Welke eindscore staat straks rond 15.15u op het bord? Wim Helsen: "1-4."



Luk Wyns: "Beerschot maakt veel goals, maar slikt er ook veel. We winnen met 4-2."



10:50 vooraf, 10 uur 50. De spanning en ontlading voor een voetbalmatch is het grootst als we de Antwerpse derby spelen. Wim Helsen. De spanning en ontlading voor een voetbalmatch is het grootst als we de Antwerpse derby spelen. Wim Helsen

10:45 vooraf, 10 uur 45. Beerschot-supporter Wim Helsen: "Een feestdag". In Antwerpen tellen alle voetbalsupporters af naar 13.30u, het tijdstip van de aftrap. Ook Antwerp-supporter Luk Wyns en Beerschot-fan Wim Helsen kunnen niet wachten. "Een feestdag is het", blikt cabaretier Wim Helsen vooruit op Radio 1. "Ik ga bij een vriend naar de wedstrijd kijken. Op die manier kunnen we toch samen vieren of samen de ontgoocheling doorspoelen. Want die spanning en ontlading is het grootst als we de Antwerpse derby spelen." "In het stadion kunnen we eens een vuist ballen, nu doen we dat met berichten. Dat is niet hetzelfde, maar alles beter dan geen derby", vindt Luk Wyns. . Beerschot-supporter Wim Helsen: "Een feestdag" In Antwerpen tellen alle voetbalsupporters af naar 13.30u, het tijdstip van de aftrap. Ook Antwerp-supporter Luk Wyns en Beerschot-fan Wim Helsen kunnen niet wachten.

"Een feestdag is het", blikt cabaretier Wim Helsen vooruit op Radio 1. "Ik ga bij een vriend naar de wedstrijd kijken. Op die manier kunnen we toch samen vieren of samen de ontgoocheling doorspoelen. Want die spanning en ontlading is het grootst als we de Antwerpse derby spelen."

"In het stadion kunnen we eens een vuist ballen, nu doen we dat met berichten. Dat is niet hetzelfde, maar alles beter dan geen derby", vindt Luk Wyns.



10:41 vooraf, 10 uur 41. Ook diehard Antwerp-fan Luk Wyns moet vandaag thuisblijven.

10:40 vooraf, 10 uur 40. De derby is het eerste waar ik aan dacht vanochtend. Je voelt het in je buik en staat op met klamme handen. Zelfs nu de aartsrivaal niet lijfelijk aanwezig zal zijn in ons stadion. Acteur, regisseur en Antwerp-fans Luk Wyns. De derby is het eerste waar ik aan dacht vanochtend. Je voelt het in je buik en staat op met klamme handen. Zelfs nu de aartsrivaal niet lijfelijk aanwezig zal zijn in ons stadion. Acteur, regisseur en Antwerp-fans Luk Wyns

10:34 vooraf, 10 uur 34. Antwerp - Beerschot zonder supporters. Antwerp - Beerschot zonder supporters

10:30 vooraf, 10 uur 30. De Derby van 't Stad. Vandaag serveren we u 3 matchen in de Jupiler Pro League. KV Oostende ontvangt om 16u Zulte Waregem, daarna is er STVV - Standard (18.15u), maar beginnen doen we met de stadsderby in Antwerpen. Om 13.30u kijken Antwerp en Beerschot mekaar in de ogen in een leeg Bosuilstadion. Om de opmars van het coronavirus een halt toe te roepen, zijn supporters niet toegelaten. Geen 12e man dus, maar wel een match met een mooie beloning voor de winnaar. Wie vanmiddag 3 punten pakt, gaat aan de leiding in de Jupiler Pro League. . De Derby van 't Stad Vandaag serveren we u 3 matchen in de Jupiler Pro League. KV Oostende ontvangt om 16u Zulte Waregem, daarna is er STVV - Standard (18.15u), maar beginnen doen we met de stadsderby in Antwerpen.

Om 13.30u kijken Antwerp en Beerschot mekaar in de ogen in een leeg Bosuilstadion. Om de opmars van het coronavirus een halt toe te roepen, zijn supporters niet toegelaten.

Geen 12e man dus, maar wel een match met een mooie beloning voor de winnaar. Wie vanmiddag 3 punten pakt, gaat aan de leiding in de Jupiler Pro League.

10:30 - Vooraf Vooraf, 10 uur 30

Opstelling Antwerp. Jean Butez, Jérémy Gelin, Ritchie De Laet, Abdoulaye Seck, Koji Miyoshi, Martin Hongla, Faris Haroun, Simen Juklerød, Pieter Gerkens, Dieumerci Mbokani, Lior Refaelov Opstelling Antwerp Lior Refaelov, Dieumerci Mbokani, Pieter Gerkens, Simen Juklerød, Faris Haroun, Martin Hongla, Koji Miyoshi, Abdoulaye Seck, Ritchie De Laet, Jérémy Gelin, Jean Butez

Opstelling Beerschot. Mike Vanhamel, Jan van den Bergh, Frédéric Frans, Joren Dom, Mohamed Reda Halaimia, Ryan Sanusi, Raphael Holzhauser, Ismaila Coulibaly, Yan Vorogovskiy, Tarik Tissoudali, Musashi Suzuki Opstelling Beerschot Musashi Suzuki, Tarik Tissoudali, Yan Vorogovskiy, Ismaila Coulibaly, Raphael Holzhauser, Ryan Sanusi, Mohamed Reda Halaimia, Joren Dom, Frédéric Frans, Jan van den Bergh, Mike Vanhamel