Weer geen punten voor Essevee na comebackzege van Antwerp

Zulte Waregem - Antwerp in een notendop:

Dompé scoort enige goal in boeiende eerste helft

En dat golvende patroon bleef zich doorzetten. Mbokani zag een uitstekende kopbal tegen de lat afketsen, de thuisploeg dreigde nog een paar keer via het nieuwe speerpunt Chory. De boomlange Tsjech debuteerde vandaag in de spits bij Zulte Waregem.

Zulte Waregem en Antwerp sloegen de studieronde over en kozen meteen voor de aanval. Dat leverde een boeiende openingsfase op, met al in de zevende minuut een doelpunt voor de thuisploeg. Opare, ex-Antwerp, stuurde Dompé perfect in het straatje en die werkte beheerst af.

Antwerp gaat erop en erover na de pauze

Na de pauze was de eerste kans nog voor doelpuntenmaker Dompé, zijn vluchtschot zoefde nipt naast. Daarna nam Antwerp het commando over. Refaelov liet de gelijkmaker eerst nog liggen, maar Haroun was even later wel trefzeker. Zijn schot verdween via de paal achter Bostyn in doel.

De bezoekers duwden het gaspedaal nu nog wat dieper in. De verdediging van Zulte Waregem kreunde onder de druk en moest zich uiteindelijk ook gewonnen geven. Gerkens vond de vrijstaande Hongla, die zijn schot via de schoen van Opare in doel zag verdwijnen.

Zulte Waregem toonde weerbaarheid en ging met de moed der wanhoop nog op zoek naar een puntje, maar Bruno en Seck lieten de beste kansen liggen. In de absolute slotfase nam invaller Benavente, die debuteerde bij Antwerp, alle twijfels weg met de 1-3.