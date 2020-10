Breekt Zulte Waregem tegen Antwerp met zijn negatieve curve?

Ook bij Zulte Waregem staat er een debutant in de basis. De boomlange Tsjech Tomas Chory werd aangetrokken tijdens de interlandbreak en mag zich vandaag meteen bewijzen. Ook Bianda komt in de ploeg, Humphreys en Van Hecke verhuizen naar de bank.

Behalve de vier coronagevallen (zie hieronder) ontbreekt ook Lamkel Zé in de Antwerp-selectie. De Kameroener, gisteren nog toeschouwer op het Kiel, stond op de vorige speeldag verrassend in de basis, maar lijkt het intussen helemaal verkorven te hebben bij coach Ivan Leko.

De Waregemse selectie van 20 telt 2 nieuwe namen. Verdediger Abdallah Ali Mohamed en de boomlange spits Tomas Chory zijn door Dury opgenomen in de groep. Dury kan wel nog niet rekenen op Ewoud Pletinckx. De centrale verdediger is nog niet voldoende hersteld van zijn enkelblessure. Pletinckx miste ook al de partij tegen OHL, net voor de interlandbreak.

vooraf, 10 uur 59. "Zondag wacht ons een nieuwe tegenstander en opnieuw een volledig andere wedstrijd", zegt Dury nog. "We lieten ons in Leuven (2-1-nederlaag op de vorige speeldag, red) te makkelijk pakken in de omschakeling. Dat scenario moeten we nu absoluut vermijden." .